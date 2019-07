Frank Hartmann wollte nie Bio-Bauer werden. Weil er oft angefeindet wurde, wenn er Gift auf dem Acker spritzte, stellt er nun aber um. Obwohl er nicht daran glaubt – in der taz am wochenende vom 13./14. Juli. Außerdem: Ursula ... wer? Ursula von der Leyen will EU-Kommissionspräsidentin werden, aber in Brüssel sind viele von ihr nicht überzeugt. Und: Muss man mit entlassenen Investmentbankern Mitleid haben? Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.