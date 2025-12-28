piwik no script img

Repression in Iran

Daniela Sepehri
von Daniela Sepehri

Ein toter Menschenrechtsanwalt, eine Trauerfeier, die zum Protest wird: Iranische Dissidenten zeigen, dass Mut stärker ist als der Terror des Regimes.

Narges Mohammadi in ihrer Wohnung
Narges Mohammadi in ihrer Wohnung in Tehran am 23. Januar 2025 Foto: Nooshin Jafari/Middle East Images/picture alliance

I m Dezember wurde der iranische Menschenrechtsanwalt Khosrow Alikordi in seinem Büro tot aufgefunden. Die Umstände waren zu dubios, um an Zufälle zu glauben. In Iran wusste man sofort, was das bedeutet: Das Regime muss dahinter stecken. Und trotzdem – oder gerade deshalb – fuhren viele Menschen zu seiner Trauerzeremonie nach Mashhad. Wie so oft in Iran wurde aus Trauer Protest.

Unter denen, die kamen, waren einige der bekanntesten Gesichter der iranischen Freiheitsbewegung: Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, die Journalistin Alieh Motalebzadeh, die Aktivistin Sepideh Qolian und viele andere. Mohammadi stand auf der Bühne und hielt eine Brandrede. Und das, obwohl sie sich nur im medizinischen Hafturlaub befand und jederzeit wieder festgenommen werden konnte. Alle wussten, wie hoch das Risiko war.

Die Sicherheitskräfte kamen in Zivil. Sie unterwanderten die Zeremonie, schlugen zu und zerrten Menschen weg. Eine später geleakte Audionachricht lässt erahnen, wie brutal die Festnahmen waren. Narges Mohammadi musste in eine Notaufnahme, Alieh Motalebzadeh erhielt erst drei Tage später medizinische Versorgung. Zwei Wochen danach sitzen sie noch immer in Isolationshaft. Auch Angehörige des getöteten Anwalts wurden festgenommen, darunter sein Bruder Javad Alikordi.

Man muss sich das klarmachen: Diese Menschen hätten nicht kommen müssen. Sie hätten fernbleiben können. Sie hätten sich schützen, ihre Freiheit bewahren, das Risiko umgehen können. Niemand hätte es ihnen vorgeworfen. Aber sie entschieden sich anders: Sie entschieden sich, hinzugehen. Öffentlich und sichtbar zu sein. Trotz allem.

Die brutale Realität

Das ist keine Heldensaga, sondern eine nüchterne, brutale Realität. Hoffnung entsteht aus Haltung. Aus der Entscheidung, dem Terror des Regimes nicht auch noch den eigenen Mut zu überlassen. Diese Menschen zeigen, dass Freiheit nicht erst dort beginnt, wo man sicher ist, sondern dort, wo man sich weigert, zu kapitulieren.

Aus Prinzip Hoffnung zu haben bedeutet zu sehen, dass selbst ein gewaltvolles Regime, eines nicht kontrollieren kann: die Entscheidung von Menschen, sich nicht wegzuducken. Und manchmal reicht genau das, um die Zukunft offenzuhalten.

Gemeinsam für freie Presse

Daniela Sepehri

Daniela Sepehri
Jahrgang 1998, lebt in Berlin. Freie Social Media Beraterin, Autorin und Journalistin mit den Schwerpunkten Iran, Migration, Antirassismus und Feminismus. Bachelorabschluss in Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin.
Themen #Kolumne Prinzip Hoffnung #Iran #Repression
Mehr zum Thema
Porträt von Jafar Najafi mit Bart und kurzen Haaren - er sitzt auf dem mit Laub bedeckten Bodenan einem Baumstamm. Das Halstuch passt zu seinem grünen Pullover.
Iranischer Regisseur Jafar Najafi Deutsches Asylrecht, schwer zu begreifen

Die deutschen Behörden verweigern dem iranischen Dokumentarfilmer Jafar Najafi politisches Asyl. Dagegen protestiert nun die hessische Filmszene.

Von Andreas Fanizadeh
Auf diesem vom Archiv der Narges-Stiftung via AP veröffentlichten Foto ist die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi zu sehen, nachdem sie am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, vorübergehend aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Kritikerin des Mullah-Regimes Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi in Iran festgenommen

Der Tod eines iranischen Anwalts erschüttert Aktivisten in dem Land. Nun werden Menschenrechtler festgenommen, darunter Narges Mohammadi.

Frauen mit Protest-Plakaten in den Straßen von Teheran
Filmemacherin über ihr Leben in Iran „Die Widerstandsbewegung ist mächtiger als vor zehn Jahren“

Filmemacherin Maryam Ebrahimi berichtet über die Situtation im Iran. Und wie sie es schafft, die Lage in ihrer Heimat zu dokumentieren.

Interview von Nele Beste
