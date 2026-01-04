piwik no script img

Feministisches Buch im AutoritarismusAls die Welt auf drei Marias schaute

Clara Dünkler
von Clara Dünkler

Portugals Diktatur zerrte 1973 Autorinnen vor Gericht, die über die patriarchale Unterdrückung schrieben. Es folgte ein globaler feministischer Protest.

Auf einem Fotostapel liegt eine historische Aufnahme aus Portugal, sie zeigt einen Soldaten mit einem Gewehr in dessen Lauf eine Nelke steckt und eine Menschenmenge
Ein Soldat mit Blumen im Gewehrlauf im April 1974 in Lissabon: Die sogenannte Nelkenrevolution beendete die Diktatur in Portugal Foto: ap/ullstein bild

M it einem gemeinsamen Ziel versammelten sich Frauen am 3. Juli 1973 in Italien, Belgien, England, Japan, Finnland, den USA, Frankreich, Brasilien und Portugal: Sie forderten die Freilassung der „drei Marias“, die an diesem Tag in Portugal vor Gericht standen. Die Autorinnen Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno und Maria Teresa Horta waren 1972 nach der Veröffentlichung ihres feministischen Gemeinschaftswerkes „Novas Cartas Portuguesas“ („Neue portugiesische Briefe“) vom diktatorischen Regime in Lissabon verhaftet worden.

Der Fall gab Anlass zu weltweiten Protesten und wurde so zu einer der ersten globalen feministischen Solidaritätsaktionen. Koordiniert wurde das Ganze von Vertreterinnen der „International Feminist Planning Conference“, die sich im Juni 1973 in den USA trafen, um eine weltweite Frauenkonferenz zu planen.

Die Situation von Frauen sollte nicht nur aus der jeweils isolierten nationalen, sondern einer gemeinsamen globalen Perspektive betrachtet werden. Wie aus einem Protokoll der Veranstaltung hervorgeht, wurde die Hilfe für die „drei Marias“ zu einem der Hauptziele der Konferenz erklärt.

Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno und Maria Teresa Horta veröffentlichten „Novas Cartas Portuguesas“ zu einer Zeit, als ihr Heimatland noch immer eine autoritäre Diktatur war. Der „Estado Novo“, der Anfang der 1930er Jahre von Machthaber António de Oliveira Salazar ausgerufen wurde, erlaubte nur eingeschränktes Wahlrecht und keine Oppositionsparteien.

der anstoß

Wie beginnt Veränderung? In der Kolumne „Der Anstoß“ erzählen wir jede Woche von einem historischen Moment, der etwas angestoßen hat.

Furcht vor eigensinnigen Frauen

Geg­ne­r:in­nen des Regimes wurden von der geheimen Staatspolizei verfolgt. Für Frauen sah Salazars Regime Kinder, Küche und Kirche vor. Sie waren ihren Vätern oder Ehemännern untergeordnet und mussten diese beispielsweise um Erlaubnis bitten, wenn sie verreisen wollten. Die drei Marias und ihre „Novas Cartas Portuguesas“ waren für das damalige Regime eine pure Provokation und vereinten, was es fürchtete: eigensinnige Frauen.

Das Werk ist eine Sammlung von Prosa, Gedichten und Briefen mit teils erotischen Beschreibungen. Zudem diskutieren die Au­to­r:in­nen darin die patriarchale Unterdrückung und kritisieren den portugiesischen Kolonialismus. Das Buch verkaufte sich direkt nach seiner Veröffentlichung sehr erfolgreich. Als das Zensurkomitee es nach drei Wochen beschlagnahmte, wurde es illegal weiterverbreitet. Mit der Begründung, dass ihr Werk sowohl pornografisch als auch ein Angriff auf die öffentliche Moral sei, wurden die Autorinnen verhaftet.

Trotzdem gelang es, das Buch aus dem faschistischen Portugal herauszuschmuggeln. Es erreichte so etwa Frankreich, wo unter anderem die feministische Philosophin Simone de Beauvoir dabei half, das Werk ins Französische zu übersetzen. Von dort wurde es in die ganze Welt verbreitet und in weitere Sprachen übersetzt.

Verurteilt wurden die drei Marias letztlich nicht. Im Frühjahr 1974 beantragte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch. Kurz darauf endete mit der sogenannten Nelkenrevolution die Diktatur in Portugal.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Clara Dünkler

Clara Dünkler
seit 2025 Volo bei der taz. Gerade in der zukunft. Davor in Leipzig Journalismus und in Freiburg Kulturanthropologie studiert.
Themen #wochentaz #Zukunft #Kolumne Der Anstoß #Feminismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Fotostapel mit einem Portraitfoto von Sojourner Truth
Sklaverei in den USA Truth predigt Wahrheit
Kolumne Der Anstoß von Clara Dünkler

Sojourner Truth ist bekannt für ihren Satz „Ain’t I a Woman?“, mit dem sie zu einer Vordenkerin des intersektionalen Feminismus wurde.

Portait von Elisabeth Selbert, ihr Foto liegt auf einem Fotostapel
Grundgesetz Als Frauen endlich gleichgestellt wurden
Kolumne Der Anstoß von Yannik Achternbosch

Elisabeth Selbert mobilisierte 1948 Frauen im ganzen Land. Ihre Aktion brachte die Gleichberechtigung ins Grundgesetz.

Eine Frau steht in einer Küche und kocht Kaffee
Kampf um Gleichberechtigung Als die Isländerinnen ihr Land lahmlegten
Kolumne Der Anstoß von Clara Dünkler

1975 legten 90 Prozent der isländischen Frauen die Arbeit für einen Tag nieder. Damit setzten sie ein feministisches Zeichen, das bis heute wirkt.

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
3
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot
4
Schwarz-Rot und Gendergerechtigkeit Gleichstellung in Gefahr
5
Vorschlag für eine neue Praxisgebühr Lieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren
6
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg