Facebook steht in der Kritik, weil es bei Wahlwerbung auf Faktenchecks verzichtet. Mark Zuckerberg hat diese Haltung nun verteidigt.

BERLIN taz | Mark Zuckerberg will politische Anzeigen auf Facebook weiterhin von Faktenchecks ausnehmen. Das hat der Facebook-Chef bei einer Rede am Donnerstag in Washington D.C. bekräftigt. Vor Studierenden der Eliteuni Georgetown University sagte Zuckerberg: „Wenn wir unsicher sind, was richtig ist, sollten wir uns auf die Seite der Meinungsfreiheit stellen“.

Das soziale Netzwerk betreibt zwar Faktenchecks, wenn fragwürdige Informationen geteilt werden – politische Werbung und die Äußerungen von Politiker*innen sind davon jedoch ausgenommen. Diese Regelung sorgt seit einigen Wochen für Kritik, vor allem seit US-Präsident Trump via Facebook Anzeigen schaltete, in denen er seinem wahrscheinlichen Gegenkandidaten Joe Biden für die kommende Wahl Korruption im Zusammenhang mit seiner Arbeit in der Ukraine vorwirft.

Da es dafür keine belastbaren Belege gibt, forderte Biden Facebook auf, die Anzeige zu entfernen. Facebook weigerte sich und wurde von demokratischer Seite heftig dafür angegriffen. Die demokratische Kandidatin Elisabeth Warren tweetete, Facebook helfe Politiker*innen dabei, die Bevölkerung anzulügen.

Facebook already helped elect Donald Trump once. Now, they're deliberately allowing a candidate to intentionally lie to the American people.



This is a serious threat to our democracy. We need transparency and accountability from Facebook. https://t.co/anu0pWSqS5