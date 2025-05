Erste afroamerikanische Moderatorin„Hey, wieso sind bei euch kaum Schwarze Leute zu sehen?“

In der Kleinstadt Bangor im Osten von Pennsylvania, USA, schlängelt sich die alte Straße an Laubbäumen und Holzhäusern vorbei bis zum Ufer des Delaware Rivers. Dort steht auf einem Holzschuppen in weißen Buchstaben „WHY?“. Davor ein Haus auf Stelzen, als Schutz vor der Flut. Es gehört der Journalistin und Aktivistin Melba Tolliver. Sie hat nach der Wahl von Präsident Donald Trump das „Why-Network“ gegründet, ein Netzwerk für alle, die sich über die politische Lage, über ihre Sorgen und Gedanken austauschen wollen. Melba Tolliver war 1967 die wohl erste afroamerikanische Moderatorin einer Nachrichtensendung im US-Fernsehen, vor Kurzem hat die 86-Jährige ihre Memoiren veröffentlicht. Ihr Haus voller Bücher, Sessel, Briefe und Notizen dient als Archiv und Treffpunkt. Hier sind wir an einem Sonntag im April zum Gespräch verabredet.

taz: Mrs. Tolliver, am 5. November wurde Donald Trump das zweite Mal zum Präsidenten der USA gewählt. Wissen Sie noch, was Sie an dem Tag gemacht haben?

Melba Tolliver: Ich habe vermutlich meinen Kopf unter einem Kissen versteckt. Aber viel mehr nicht, weil ich schockiert und überrascht war.

taz: Was hat Sie überrascht?

Tolliver: Dass so viele Leute Trump gewählt haben. Und das, obwohl sie ihn schon einmal erlebt hatten. Mein Nachbar zum Beispiel, mit dem ich gut befreundet war.

taz: Jetzt sind Sie nicht mehr befreundet?

Tolliver: Nein, dabei hat er mir immer sehr geholfen. Vor allem, als mein Haus durch eine Flut unbewohnbar wurde. Da hat er mich sogar bei sich schlafen lassen. Und dann haben er und ich über die Wahl gesprochen, er redete sehr positiv über Trump. Ich habe ihn gefragt, ob er verrückt sei, und dass er aufhören solle, Fox News zu schauen. Also haben wir uns angeschrien. Das war das Ende unserer Freundschaft.

Im Interview: Melba Tolliver Die Frau Melba Tolliver wurde 1939 in Rome, Georgia, geboren. 1967 wurde sie im TV-Sender ABC in New York City als erste afroamerikanische Frau Moderatorin einer Nachrichtensendung. Aufsehen erregte sie 1971, als sie sich weigerte, für den Live-Bericht über die Hochzeit von Nixons Tochter ihr Haar zu glätten oder zu verdecken, wie es damals im TV gefordert wurde. Die Aktivistin Im Sommer 2024 hat sie ihre Memoiren „Accidental Anchorwoman“ veröffentlicht. Ein paar Monate später, kurz nach der Wahl Donalds Trump zum US-Präsidenten, gründete sie das aktivistische „Why-Network“.

taz: Sie leben im Northampton County. Der Bezirk war bei der Wahl so umkämpft wie wenige andere in den USA. Hier stehen sich in manchen Straßen Trump- und Pride-Flaggen gegen­über. Wie begegnen sich die Menschen seit der Wahl?

Tolliver: Ich kann nur über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Mein Nachbar redet nicht mehr mit mir, dabei sehe ich ihn ständig, wenn er seinen Rasen mäht. Auch ich habe mich dagegen entschieden, weiter mit ihm zu sprechen, weil ich ihn einfach nicht mehr in meinem Leben haben will. Er hat vor der Wahl Dinge gesagt, wie etwa, dass man die Leute in Washington erschießen solle, da Politiker alles Gauner seien. Er ist so ein typisch weißer Mann mit Bürstenhaarschnitt, der denkt, er sei der Boss. Ich habe lange Zeit über dieses Stereotyp hinweg gesehen, aber jetzt habe ich keine Lust mehr dazu. Auch mein Postbote hat Trump gewählt, und als ich ihn gefragt habe, wieso, meinte er: „Das ist wie mit Eiscreme. Du nimmst Vanille, ich Schokolade.“ Ich habe ihm gesagt, dass es hier um Werte geht. Nicht um Eiscreme.

taz: Trump polarisiert.

Tolliver: Ich will nicht zu sehr verallgemeinern, aber ich weiß, dass es Weiße gibt, die Schwarze hassen, und manche leben auch hier in dieser Straße. Ich bin die einzige Schwarze hier. Es gibt Leute in der Nachbarschaft, die früher mit mir gesprochen haben und es jetzt nicht mehr tun.

taz: Wenn Sie im Vergleich dazu an die Nachbarschaft in Ihrer Kindheit in Ohio in den 50ern denken …

Tolliver: Darf ich Sie auch etwas fragen? Normalerweise führe ich ja selbst Interviews und bin einfach neugierig.

taz: Natürlich!

Tolliver: Warum wollen Sie das alles wissen?

taz: Ich interessiere mich für Ihre Persönlichkeit. Sie waren die erste afroamerikanische Moderatorin einer Nachrichtensendung, Sie setzen sich seit Jahrzehnten für Bürgerrechte ein. Ich möchte wissen, wie Sie zu der Person geworden sind, die Sie heute sind.

Tolliver: Gut, denn das frage ich mich auch ständig.

taz: Sie sind in Georgia geboren und durch die Great Migration, die große Abwanderung vieler Afroamerikaner in den Norden, nach Ohio, gekommen. Welche Rolle spielten Medien in Ihrer Kindheit und Jugend?

Tolliver: Es gab dort das Akron Beacon Journal. Das war eine Zeitung, die nur von Schwarzen gemacht wurde. Und die schrieben darüber, was so los war.

taz: Was zum Beispiel?

Tolliver: News wie der 76. Geburtstag von Mrs. Jones oder so. Oder wann ein Kuchenbasar in der Kirche stattfand. Meine Mutter hat mir aus diesem ­Bea­con Journal vorgelesen und herausgefunden, in welchen Supermarkt es Rabatt-Aktionen für Hamburger gab. Sie hat ausgesucht, was für sie relevant war. Sie war meine erste Anchor­woman sozusagen.

taz: Wollten Sie damals schon Moderatorin werden?

Tolliver: Nein, ich wollte Ballerina werden, wurde aber Krankenschwester.

taz: Wieso?

Tolliver: Weil meine Mutter mir das gesagt hatte. Ich ging für die Ausbildung nach New York City. Ich kannte die Stadt durch meine Tante, sie lebte in einem Apartmentkomplex in Harlem, der als Gegenstück für einen Wohnblock gebaut wurde, in dem Schwarze damals nicht leben durften.

taz: Das war Ende der 50er, in der Zeit der Segregation.

Tolliver: Man merkte, dass Schwarze und Weiße voneinander getrennt wurden. Redlines markierten, wo welche Bevölkerungsgruppen nicht leben durften. Das war ein typisches Mittel der Stadtplanung, aber man hat da nicht weiter drüber nachgedacht. Das war damals einfach so.

taz: Auf Ihrer High School waren auch ausschließlich afroamerikanische Mitschüler:innen?

Tolliver: Ja, alle an der Schule und in der Nachbarschaft waren Schwarz. An der Schule gab es allerdings nur einen Lehrer, der Schwarz war, ich glaube es war der einzige Schwarze Lehrer im ganzen Bezirk. Die anderen waren alle weiß!

taz: Der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin, der wie Sie in Harlem lebte, schrieb mal, dass sein Vater immer Angst hatte, wenn seine Kinder mit weißen Lehrern zu tun hatten. Sie sind bei Ihrer Mutter aufgewachsen. Was hat sie zum Kontakt mit Weißen gesagt?

Tolliver: Sie ist nicht darauf herumgeritten. Sie hat nur gesagt: Ihr müsst besser sein als sie. Ihr müsst schlauer sein. Ihr müsst doppelt so hart arbeiten wie die Weißen. So war es nun mal.

taz: Wann haben Sie begonnen, die Diskriminierung zu hinterfragen?

Tolliver: Eigentlich erst in meinen Zwanzigern, zur Zeit der Civil-Rights-Bewegung. Ich habe viel darüber gelesen, war aber nicht involviert in Planungen oder so. Ich habe auch nur ein einziges Mal selbst protestiert, das war beim „March on Washington“ im Jahr 1963.

taz: Mehr als 250.000 Menschen kamen in Washington D. C. zusammen, Martin Luther King hielt dort seine berühmte „I have a dream“-Rede. Ein Höhepunkt der Civil-Rights-Bewegung. Was war das für ein Erlebnis?

Tolliver: Ich hatte damals keine Ahnung, dass ich auf einem historischen Event bin. Ein paar Leute hatten mich gefragt, ob ich mitkommen will. Ich war vorher noch nie in Washington gewesen, dann diese riesige Menschenmenge – ich habe mich vor allem gesorgt, verloren zu gehen.

Es klingelt. Jack, ein Freund von Melba Tolliver, kommt ins Wohnzimmer und erzählt von einem Musical am Broadway, das er sich gerade angeschaut hat. „Good night, and Good Luck“, es spielt in der McCarthy-Ära der 50er Jahre, die von massivem Antikommunismus geprägt war.

Jack: Was das Publikum am Ende wirklich geschockt hat, war, dass Elon Musk gezeigt wird, wie er bei der Amtseinführung den Hitlergruß gemacht hat.

taz: Jack, kommen Sie in Ihrem Umfeld mit Leuten zusammen, die Trump gewählt haben?

Jack: Also, die Frau, die mir die Haare schneidet, hat Trump gewählt. Ich sehe sie demnächst wieder. Mal gucken, wie es ihr jetzt geht. Sie ist 71. Sie hat sich immer beschwert, wenn sie an der Börse Geld verloren hat, sie hat Joe Biden die Schuld daran gegeben. Sie hat mich gefragt: Und du, bist du glücklich mit Biden? Du hast ja für ihn gestimmt. Jetzt will ich wissen, ob sie noch glücklich ist.

Tolliver: Ich habe neulich für eine Veranstaltung ein Video mit einem College­professor gemacht, der ganz viel gegen Trump gesagt hat. Aber als das Veranstaltungsvideo dann auf Youtube gestellt werden sollte, hat er darum gebeten, es nicht zu veröffentlichen.

taz: Haben die Menschen Angst, sich gegen Trump zu positionieren?

Tolliver: Ja!

Jack: Dabei hat Trump gar nicht so viele Leute hinter sich, außer denen, die genauso denken wie er und die bei seiner Amtseinführung waren.

Tolliver: Musk, Zuckerberg …

Jack: … Jeff Bezos, der Paypal-Typ und andere Leute, die Trump benutzen, um noch reicher zu werden.

taz: Und die vielen Millionen Menschen, die für Trump gestimmt haben.

Jack: Ja, aber die sind dumm. Ich meine, was kann man sonst dazu sagen?

Tolliver: Genau, ich weiß nicht, was man noch dazu sagen kann.

taz: Glauben Sie, dass es möglich ist, Leute vom republikanischen Lager auf Ihre Seite zu bringen?

Tolliver: Es gibt keine Republikanische Partei mehr. Die Republikanische Partei ist tot. Sie ist eine MAGA-Partei.

Und die Demokraten sind eigentlich auch halbtot. Die einzige Chance liegt jetzt darin, anzuerkennen, dass wir uns in einem Bürgerkrieg befinden und dass es besser wäre, die Dinge wieder vernünftig zu regeln.

Jack: Melba, du warst vorige Woche auf einer Kundgebung, es gab Millionen von Menschen, die auch gestern demonstriert haben. Aber die wählen Trump doch eh nicht. Was bringt das?

Tolliver: Es lässt die Leute wissen, dass sie nicht allein sind, dass sie keine Angst haben müssen.

Jack verabschiedet sich.

Tolliver: Das liebe ich an Interviews. Man weiß nie, was einen erwartet!

taz: Stimmt. Ich würde gerne noch mehr über Ihr Leben erfahren. Ihre Memoiren heißen „Accidental Anchorwoman“. Was war das „Unbeabsichtigte“ daran?

Tolliver: Ich dachte nicht daran, Journalistin zu werden, wollte aber keine Krankenschwester sein, darin war ich nicht gut. Stattdessen wollte ich recherchieren. Ich konnte als Sekretärin anfangen bei ABC.

taz: Einer Rundfunkanstalt in New York City.

Tolliver: Eines Tages im Jahr 1967 streikten Jour­na­lis­t:in­nen beim Sender, unter anderem auch die Moderatorin, die die TV-Nachrichtensendung „News with the Woman’s Touch“ moderierte. Es gab keine Sprecherin mehr, also haben die Chefs tatsächlich überlegt, einen Mann einzusetzen. Können Sie sich das vorstellen? Da sitzen kluge Leute zusammen und denken sich so einen Unsinn aus: ein Mann für eine Show namens „News with the Woman’s Touch“ – Nachrichten also, die Frauen in den Vordergrund stellen.

Irgendwann kam der Direktor aber darauf, mich zu fragen, und ich war dabei.

taz: War Ihnen damals klar, dass Sie die erste afroamerikanische Moderatorin einer Nachrichtensendung im US-TV waren?

Tolliver: Mir war vor allem klar, dass ich mich nicht total zum Deppen machen wollte.

taz: Die Unruhen und Streiks richteten sich in den 60ern gegen Polizeigewalt, Rassismus und gegen die mangelnde Repräsentation von Afro­ame­ri­ka­ne­r:in­nen in öffentlichen Institutionen. Es gab erste Antidiskriminierungsmaßnahmen und Versuche der Sender, diverser zu werden.

Tolliver: Ja, darauf wurde der Fokus gelegt. Es ging konkret um Afroamerikaner:innen. Man fragte die Sender: Hey, wie kann es sein, dass bei euch kaum Schwarze Leute zu sehen sind?

taz: Sie wurden zum Gesicht einer Nachrichtensendung, die Sie moderierten, und waren ständig im Fernsehen. 1971 verlangte Ihr Sender dann, dass Sie Ihre Afro-Frisur im Live-TV glätten oder verdecken. Es ging um einen geplanten Bericht über die Hochzeit von Richard Nixons Tochter. Sie haben den Mut aufgebracht, sich zu weigern.

Tolliver: Ich würde nicht sagen, dass ich mutig war.

taz: Sie haben sich gegen Ihren Chef gestellt und sind live auf Sendung gegangen.

Tolliver: Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt, und wer zum Teufel sind die, dass sie mir Vorschriften zu meinen Haaren machen? Ich weiß besser über meine Haare Bescheid als sie. Wie können sie es wagen? Und dieser Teil meines Denkens überwältigte den anderen, also den Gedanken, dass ich gefeuert werden könnte.

taz: Wie haben die Leute vom Sender reagiert?

Tolliver: Ich wurde erst einmal zum stellvertretenden Chef zitiert, als hätte ich in der Schule etwas ausgefressen und müsste zum Direktor. Man sagte mir, dass man meine Haare nicht mögen würde und ich sie ändern oder mit einem Hut oder Schal verdecken müsse, um wieder auf Sendung zu gehen. Aber ich sagte, dass ich nichts ändern würde.

taz: Drohte man Ihnen mit Entlassung?

Tolliver: In gewisser Weise schon. Mir wurde gesagt, dass ich vielleicht über Staten Island berichten kann, aber von dort berichtete mein Nachrichtensender nie irgendetwas.

taz: Wieso haben Sie trotzdem weiterarbeiten können?

Tolliver: Ein Reporter hat mich angerufen, weil er mitbekam, was passierte. Ich sagte ihm, dass er sich an meinen Chef wenden soll mit seinen Fragen. Kurz darauf war ich wieder auf Sendung.

taz: Sie bekamen ziemlich viel Aufmerksamkeit. Zu­schaue­r:in­nen haben Ihnen Support- und Hasspost geschickt. Wie ging es für Sie weiter?

Tolliver: Mich hat bald der Leiter eines Fortbildungsprogramm angeschrieben und gefragt, ob ich teilnehmen will, weil ich vermutlich eine Pause brauche. Erst habe ich abgelehnt, aber dann habe ich ihm geschrieben, weil ich wirklich dringend eine Pause brauchte.

taz: Wieso?

Tolliver: Mich haben so viele Dinge am Journalismus gestört.

taz: Was zum Beispiel?

Tolliver: Dieser ständige Zwang zur Objektivität. Der hat mich am meisten gestört. Ich finde, Objektivität ist Unsinn. Es gibt sie nicht. Auch heute noch spricht man von Objektivität und von Unvoreingenommenheit. Dabei ist es menschlich, voreingenommen zu sein. Wie kann man in der Welt leben, ohne eine Meinung zu haben, die von den eigenen Erfahrungen geprägt ist? Das ist unmöglich.

taz: Sie haben dann weiter als Nachrichtensprecherin gearbeitet und zudem an Universitäten Journalismus unterrichtet. Daneben waren Sie auch politisch aktiv. Sie haben zum Beispiel die Wahlkampagne von Barack Obama unterstützt.

Tolliver: Ja. Wobei seine Frau Michelle Obama gerade viel stärker ist als er. Sie ging nicht einmal zur Vereidigung von Trump.

taz: Barack Obama schon.

Tolliver: Genau.

taz: Was hätte er Ihrer Meinung nach stattdessen machen sollen?

Tolliver: Ich denke, er sollte jeden Tag das tun, was Cory Booker getan hat.

taz: Der demokratische Senator aus New Jersey, der vor Kurzem über 25 Stunden am Stück eine Anti-Trump-Rede gehalten hat.

Tolliver: Obama sollte mit Nachdruck reden und nicht nur sagen: „Ich bin zutiefst besorgt.“ Was zum Teufel soll das bedeuten? Er sollte von Stadt zu Stadt gehen, bei einigen dieser Demonstrationen auftauchen, auf dem Rednerpult stehen. Er sollte seine Stiftung nutzen, um Unterricht zu erteilen, damit die Menschen mehr über ihre eigene verdammte Regierung erfahren.

Er sollte nicht nur diese weinerlichen Erklärungen abgeben. Das ist nicht gut genug.

taz: Sie selbst tun, was Sie können?

Tolliver: Ich habe kein Geld, aber wenn mich jemand bittet, auf einer Kundgebung zu sprechen, was in letzter Zeit mehrmals der Fall war, dann mache ich das.

taz: Sie haben nach der Trump-Wahl auch ein eigenes Netzwerk gegründet, das Why-Netzwerk. Menschen sollen sich dort über das austauschen können, was sie bewegt. Sie geben auch Workshops und organisieren politische Aktionen.

Tolliver: Ja, Wir haben zum Beispiel öffentlich den Jack-Smith-Bericht gelesen. Das ist der Abschlussbericht über den ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump, der ja Gegenstand zweier strafrechtlicher Ermittlungen war. Wir haben ihn am Tag der Amtseinführung in der Buchhandlung im Ort gelesen.

taz: Sie haben neulich auf einer Demonstration Michelle Obama zitiert, die gesagt hat: „Do something!“

Tolliver: Genau. Sie hat nicht gesagt: Kandidiere für ein Amt oder schreibe die Verfassung neu oder erfinde eine neue Kommunikationstechnologie. Sie sagte: „Do something.“ Tu etwas. Und wir tun etwas.

taz: Momentan scheint der demokratische Widerstand im Land allerdings noch ziemlich unorganisiert.

Tolliver: Das sehe ich anders. Es mag so erscheinen, aber es gibt die Gruppe „Indivisible“, die das organisiert. Es gibt Freiwillige, Leute, die Tonanlagen aufbauen, Red­ne­r:in­nen einladen, Ankündigungen an Leute wie mich verschicken.

taz: Sie sind sehr aktiv und führen auch weiterhin Interviews bei Ihren Veranstaltungen. Haben Sie jemals überlegt, mit dem Job als Journalistin aufzuhören?

Tolliver: Nein, denn ich bin ja die ganze Zeit neugierig. Und wenn meine Neugier irgendwo hineinpasst, dann in diesen Beruf. Was wäre ich also, wenn ich darüber nachdenken würde, nicht mehr ich selbst zu sein? Ich wüsste nicht, wie man das macht. Ich habe keine Ahnung, wie es wäre, kein Buch zu lesen und keine Frage zu stellen. Ich könnte mir einfach nicht vorstellen, so zu leben.