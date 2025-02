Berlin taz | „Es kommen immer mehr Alte“, berichtet Uschi Sachs. Seit 13 Jahren verteilt sie Lebensmittel für die Berliner Tafel in der Neuköllner Magdalenenkirche. Angesichts von steigenden Mieten und Nahrungsmittelpreisen sähen sich immer mehr Menschen gezwungen, ihre Scham, Hilfe zu suchen, zu überwinden, erzählt sie. Was Sachs auch beobachtet: Häufiger bleiben jetzt Kartoffeln in den Kisten liegen. Die ehrenamtliche Helferin mutmaßt, dass den Leuten Strom und Gas abgestellt wurden – weshalb sie auch keine Kartoffeln mehr kochen können.

Wenn sich Menschen aufgrund von Armutsbetroffenheit nicht gut und ausgewogen ernähren können, wird dies als Ernährungsarmut bezeichnet. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundeslandwirtschaftsministeriums (WBAE) ging 2023 davon aus, dass deutschlandweit etwa drei Millionen Menschen davon betroffen sind. Die OECD geht davon aus, dass schon heute jeder siebte Todesfall in Deutschland auf ungesunde Ernährung zurückzuführen ist.

Um dem Problem der Ernährungsarmut entgegenzuwirken, findet am Freitag in den Räumen der Diakonie eine Fachtagung statt. Eingeladen haben der Ernährungsrat Berlin, die Nationale Armutskonferenz und das Deutsche Institut für Menschenrechte. Neben Wissenschaft, Politik und Verbänden werden auch Betroffene teilnehmen. Die Kooperation soll dazu beitragen, das Thema endlich auf die politische Agenda zu setzen.

Bereits im Vorfeld der Tagung fand am Mittwoch eine Pressekonferenz statt. Sabine Werth, Gründerin der Berliner Tafel, sagte dabei, sie überlege, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um das Menschenrecht auf angemessene Nahrung einzuklagen. Dazu hat sich Deutschland vor über 50 Jahren mit der Unterzeichnung des UN-Sozialpakts verpflichtet. Die Berliner Tafel beliefert regelmäßig 400 Organisationen in Berlin mit gespendeten Lebensmitteln – vom Obdachlosenheim über HIV-Hilfseinrichtungen bis zu Frauenhäusern.

Die Bedarfssätze reichen nicht

In Berlin gibt es 49 „Laib und Seele“-Standorte der Tafel, die in Kirchenräumen untergebracht sind. 75.000 Menschen holen dort regelmäßig Lebensmittel ab und zahlen dafür einen Euro. Zugang haben nur diejenigen, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können.

„Die Politik verortet das Problem fast ausschließlich im globalen Süden. Ernährungsarmut in Deutschland ist dagegen so gut wie kein Thema“, sagte Sarah Brand vom Deutschen Institut für Menschenrechte auf der Pressekonferenz. In der Ampelregierung hatte sich Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zwar im Rahmen der Ernährungsstrategie für konkrete Ziele und Umsetzungsschritte eingesetzt. Doch das SPD-geführte Bundessozialministerium sorgte dafür, dass im finalen Dokument fast nichts davon auftauchte.

Auch ein drängendes Thema auf der Konferenz: die Bedarfssätze in Bürgergeld und Grundsicherung. „Ich bin eine Betroffene. 5,74 Euro für einen Erwachsenen reichen nicht aus, um damit eine abwechslungsreiche, vitamin- und mineralreiche Ernährung zu gewährleisten“, sagt Renate Krause von der Nationalen Armutskonferenz. Obst, Gemüse und Nüsse sind teurer als hochkalorige Lebensmittel, die zwar satt machen, aber ungesund sind.

Der Berufsverband der Kinder und Ju­gend­ärz­t*in­nen beobachtet den engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und ernährungsbedingten Krankheiten. „Was wir im Ernährungsbereich heute tun oder nicht tun, hat Konsequenzen für die Zukunft der Gesellschaft“, fasst Michael Stiefel zusammen, der selbst einmal obdachlos war und inzwischen Mitarbeiter der Diakonie in Berlin ist. Übergewicht, Diabetes Typ-2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Folge. Ändern müsste sich vieles an vielen Stellen. Das reicht von Werbeverboten für Zuckerzeug über andere Steuersätze bis hin zu öffentlichen Kantinen mit gutem, bezahlbaren Essen.