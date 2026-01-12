piwik no script img

Verschenkaktion „4.000 Tonnen“Unverhoffter Kartoffelsegen für Berlin

Jonas Wahmkow

Kommentar von

Jonas Wahmkow

Weil die Preise im Keller sind, werden Landwirte ihre Ernte nicht los. Damit sie nicht vernichtet werden, verschenkt ein sächsischer Betrieb seinen Bestand.

Kartoffeln sind auf einem Erntegerät zu sehen.
Kartoffeljahr 2025: Ausgerechnet die Rekordernte wird vielen Landwirten jetzt zum Verhängnis Foto: dpa | Malin Wunderlich

D ie Kartoffel ist ein wundersames Produkt. Schmackhaft, nährstoffreich und gesund. Kompakt in der Größe und vielseitig einsetzbar als Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln und Kartoffelstampf. Spätestens seit der Preußenkönig Friedrich der Große das Nachtschattengewächs Mitte des 18. Jahrhunderts hierzulande etablierte, ist die Kartoffel ein wichtiges Grundnahrungsmittel.

Nur, auf dem Lebensmittelmarkt ist die Knolle trotz all ihrer Qualitäten zurzeit nichts wert. Nach einer Rekordernte im vergangenen Jahr ist der Kartoffelpreis dermaßen im Keller, dass die Bauern ihre Ernten kaum noch loswerden.

In den Hallen der sächsischen Osterland-GmbH lagern derzeit 4.000 Tonnen Kartoffeln, die keinen Abnehmer finden. Für den Großhändler, der die Ernte bestellt hat, lohnt es sich bei den Niedrigpreisen schlicht nicht mehr, sie abzuholen. „Der Händler hat ein faires Angebot gemacht und die Waren entschädigt“, erklärt Osterland-Chef Hans-Joachim von Massow.

Wirtschaftlich ist der Schaden also verkraftbar. Aber emotional und ökologisch wäre eine Vernichtung der Ernte eine Belastung. „Wir sind begeistert, wie wir es als Landwirte immer wieder schaffen, dieses komplexe Lebensmittel aus dem Boden zu zaubern“, sagt von Massow. Der Anbau sei sehr aufwendig und arbeitsintensiv.

Zivilgesellschaft regelt Verteilung

Um das kostbare Gut vor der Vernichtung zu wahren, hat sich der Agrarbetrieb zusammen mit der Öko-Suchmaschine Ecosia und der Berliner Morgenpost etwas einfallen lassen. Statt aufs Feld oder in die Biogasanlage werden die Kartoffeln auf Lastern nach Berlin gebracht und verschenkt.

Uns ist allen geholfen, wenn wir die alten Rezepte wieder herausholen

Hans-Joachim von Massow

Rein rechnerisch könnte so fast je­de*r Ber­li­ne­r*in ein Kilo Kartoffeln erhalten. Bei der Verteilung setzt das Bündnis auf die lebendige Berliner Stadtgesellschaft. Wer will, kann sich anmelden, um eine Tonne abzunehmen und zu verteilen. Geliefert werden die Kartoffeln mit einem 25-Tonnen-Laster, in handlichen Bigbags, die jeweils eine Tonne Kartoffeln fassen. Interessierte können sich dann am Donnerstag und Freitag an den auf einer Karte verzeichneten Verteilstellen haushaltsübliche Mengen abholen. Ein großer Teil der Ernte geht auch an die Tafeln.

„Wir sind überwältigt vom großen Andrang“, berichtet Ecosia Geschäftsführer Wolfgang Oels. Anfangs hätten sich die Or­ga­ni­sa­to­r:in­nen Sorgen gemacht, ob es überhaupt Ab­neh­me­r:in­nen für einen 25-Tonner gebe.

Für den Preisverfall der Kartoffeln sind verschiedene Faktoren verantwortlich. Nach einer Knappheit und hohen Preisen im Vorjahr haben viele Bäue­r:in­nen auf die Knolle gesetzt. Der regenreiche Juli führte dazu zu einer Rekordernte. „Alle Betriebe haben besser geerntet als erwartet“, erklärt Claudia Schievelbein von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft (ABL).

Katastrophale Kartoffelschwemme

Die Folge: deutlich mehr Kartoffeln sind am Markt als gebraucht werden. „In dem Moment des Überangebots unterbieten sich die Erzeuger gegenseitig, das ist katastrophal“, sagt Schievelbein. Seien sie nicht vielfältig genug aufgestellt, könnten die Nullpreise „Betriebe auch vor existenzielle Probleme stellen“. Außerdem würde der Absatz seit Jahren sinken, Kartoffeln seien halt kein „In-Produkt“, sagt die Landwirtin.

Während das Überangebot am Markt für viele Ber­li­ne­r:in­nen einen unverhofften Kartoffel-Segen bedeutet, ist die Situation für viele Landwirte deutlich ernster. Osterland-Chef von Massow plädiert daher für mehr Kartoffel-Konsum: „Uns ist allen geholfen, wenn wir die alten Rezepte wieder herausholen. Es ist eine sehr vielfältige Frucht.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jonas Wahmkow

Jonas Wahmkow
Redakteur für Arbeit und Soziales im Berlin Ressort.
Themen #Agrarpolitik #Lebensmittelverschwendung #Bio-Landwirtschaft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Sehr viele Kartoffeln
Die deutsche Kartoffel Von der Hexenpflanze zur woken Selbstironie
Kolumne übrigens von Yi Ling Pan

Manche bezeichnen sich als „Kartoffel“. Die Beilage ist zum Essen da, als Begriff schmeckt sie vielen nicht – er gehört auf den Komposthaufen.

Sabine Werth in einem Bus der Berliner Tafel
Ernährungsarmut in Berlin Die Kartoffeln bleiben liegen

Armutsbetroffene können sich oft nicht ausgewogen ernähren. Auf einer Fachtagung wollen Experten und Betroffene diskutieren, was dagegen zu tun ist.

Von Annette Jensen
Kartoffelsalat auf einem Teller in Sternenform
Inflation an Heiligabend Klassisches Weihnachtsessen wird teurer

Wer Weihnachten Kartoffelsalat serviert, muss dieses Jahr teilweise 4,6 Prozent mehr bezahlen. Mit Essig und Öl kommt man günstiger weg, als mit Mayo.

Von Simon Poelchau
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Angriff auf Venezuela Eine Supermacht Europa ist keine Alternative zum US-Bündnis
2
Superreiche und Klimakrise Ein Leben ohne Privatjet ist machbar
3
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
4
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
5
Russlands Überfall auf die Ukraine 20 Tote pro erobertem Quadratkilometer
6
Proteste in Iran Es braucht internationalen Druck