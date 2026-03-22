Bei dem gigantischen Open-Air-Konzert der südkoreanischen K-Pop-Band BTS in Seoul am Samstagabend haben der Agentur der Musikgruppe zufolge mehr als 100.000 Fans das Comeback der sieben Superstars aus Südkorea gefeiert. Die Band ist die erfolgreichste Combo der koreanischen Pop-Szene, die weltweit beliebt ist. „K-Pop“ ist die Kurzbezeichnung für das Genre. Ticketverkäufen und Daten der drei großen Mobilfunkanbieter des Landes zufolge hätten schätzungsweise über 100.000 Fans das Konzert in der koreanischen Hauptstadt besucht, teilte die BTS-Agentur HYBE auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag mit. Ursprünglich waren rund 260.000 Besucher erwartet worden.

Der Polizei zufolge fiel die Zahl der Besucher niedriger aus: Die Behörden schätzen, dass rund 42.000 Fans dem Auftritt beiwohnten. Für das Mega-Konzert vor dem Gyeongbokgung-Palast in Seoul galten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Rund 15.000 Polizisten und Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Der Streamingdienst Netflix übertrug den Auftritt für Millionen Zuschauer in rund 190 Ländern live.

BTS ist nicht nur die erfolgreichste Band Südkoreas, sondern auch der bekannteste Musikexport Südkoreas. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup füllte vor ihrer Auszeit Stadien in aller Welt. Auch in Deutschland und den USA stürmte sie die Charts, wie neben ihnen andere K-Pop-Bands auch.

Militär- und Zivildienst beendet

Seit 2022 hatten dann alle sieben BTS-Musiker nacheinander den Militär- oder Zivildienst angetreten, was die Band zu einer langen Auszeit zwang. In Südkorea geht der Militärdienst mindestens 18 Monate lang und ist für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend.

Nach der jahrelangen Zwangspause waren die sieben Bandmitglieder im Juni vergangenen Jahres zur großen Freude ihrer Fans dann wieder vereint, im Juli kündigte die Band ihr Comeback an.

Die Beliebtheit der Band scheint ungebrochen: Das neue BTS-Album „Arirang“, das am Freitag erschien, verkaufte sich bereits am ersten Tag 3,98 Millionen Mal. Fünf Millionen Fans hatten das Album vorab im Streamingdienst Spotify gespeichert – so viele wie noch nie zuvor bei einer K-Pop-Band.

Zwei Deutschland-Konzerte im Juli

Nach ihrem Auftritt in Seoul kehrt die Band im April dann auch auf die Bühnen der Welt zurück. In Deutschland sind im Juli zwei Konzerte in München geplant.

Die Welttournee mit mehr als 80 Auftritten in 23 Ländern dürfte für BTS zu einer enormen Einnahmequelle werden. Die Band könnte damit möglicherweise sogar Taylor Swifts Rekordtournee „Eras“ übertreffen, mit der die Sängerin rund zwei Milliarden Dollar erwirtschaftet hatte.