J etzt aber. Das kleine Grüppchen hastet, rennt fast durch die Grünanlagen, durchaus im Sonntagsstaat, aber nicht so festlich, wie gedacht. Es geht darum, die Prozession zur Pfarrkirche Sankt Franziskus im Bochumer Stadtteil Weitmar noch zu erwischen, die von der Kirche zur Heiligen Familie losgezogen ist, nachdem Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck sie persönlich profaniert, also außer Dienst gestellt hat.

„Das ist jetzt aber schon komisch“, sagt die eine der beiden Frauen, die schon lange in Berlin leben. Sie lacht kurz. Die zwei haben sich hier in Bochum kennengelernt: Die Jugendarbeit war immer ein Schwerpunkt der Kirchengemeinde von Heilige Familie, die bekannter ist unter dem Namen Heimkehrer-Dankes-Kirche. Und zu dieser Abschiedsmesse wollten sie nun unbedingt anreisen, das war ihnen wichtig, selbstverständlich auch die Prozession danach von Kirche zur Kirche: „Aber wo sind die denn jetzt lang?“

Denn inzwischen ist klar: Die Geistlichen, der Bischof, der Pastor, die Ministrant*innen, der Vorbeter mit dem Tragekreuz, die müssen schon losgezogen sein, direkt im Anschluss an die Messe raus aus der Kirche und Abmarsch, zack zack, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Bloß hat das von den gut 400 Gottesdienstbesucher*innen, die der Heimkehrer-Dankes-Kirche am Tag der deutschen Einheit die letzte Ehre erwiesen hatten, kaum jemand mitbekommen. „Ja“, bestätigt Pfarrer Thomas Köster beim Telefonat einen Monat später, „das ist ein wenig schiefgegangen.“ Er habe aber „nicht den Eindruck, dass da ein Groll zurückgeblieben ist“, sagt er, es war ja in mancher Hinsicht auch eine Ausnahmesituation.

Christen in Deutschland Immer weniger Die beiden großen Kirchen in Deutschland schrumpfen. Im Jahr 2025 verloren sie wie in den Vorjahren zusammen mehr als eine Million Mitglieder. Der Anteil der Kirchenmitglieder an der deutschen Gesamtbevölkerung hat sich in den letzten fünfzig Jahren von über 90 Prozent auf 46 Prozent halbiert, während sich der Anteil der Konfessionsfreien von unter 5 auf fast 50 Prozent verzehnfacht hat. In der Zahl Die Römisch-Katholische-Kirche in Deutschland hatte 2025 etwa 19.200.000 Mitglieder, die Evangelische Kirche rund 17.400.000. Dazu kommen noch Orthodoxe und Mitglieder anderer christlichen Gemeinschaften.

Noch. Aber eine Ausnahme wird es nicht bleiben. Die christlichen Großkirchen in Deutschland sehen sich gezwungen, viele ihrer Gotteshäuser aufzugeben. Bundesweit ist von 20.000 Sakralbauten im Land die Rede, die Gott in den nächsten zehn Jahren verlassen muss.

Überproportional betroffen ist das kleine Bistum Essen, zu dem auch Bochum zählt: Als es 1958 gegründet wurde, gab es dort 1,4 Millionen Katholiken. Jetzt sind es noch 700.000. Und die vom ersten Ruhrbischof, dem mal so verehrten wie schändlichen (es gibt einen erhärteten Verdacht auf sexuellen Missbrauch) Kardinal Franz Hengsbach verfolgte Idee, als Kirche möglichst nah bei den Menschen sein zu wollen, rächt sich jetzt: Noch im Jahr 2006 wurden auf den 1.891 Quadratkilometern der Diözese 360 Kirchen betrieben. Mittlerweile ist man auf 290 runter. Im Jahr 2030 sollen es 90 sein.

Eine gesellschaftliche Herausforderung

Das ist eine immobilienwirtschaftliche, aber ebenso eine gesellschaftliche Herausforderung: Spätestens seit Émile Durkheims fröhlich atheistischer Analyse religiöser Elementarformen ahnt man, dass Glaubenssysteme mitsamt ihren Institutionen doch irgendeine Funktion für Gesellschaft haben müssen. Ihre Gebäude sind deren sichtbarer Ausdruck. Für die Angehörigen der Gemeinden wiederum rahmen sie die Vergesellschaftung markanter Daseinsereignisse wie Geburt, Tod oder Partnerwahl – als Taufe, Beerdigung und Hochzeit. Und in ihren Ritualen und Zeremonien definieren sie die Gemeinschaft, in die hinein man diese schönsten oder traurigsten Tage im Leben kommuniziert. Heißt so bei diesem Bochumer Beispiel auch: Die Kirche Heilige Familie ist zwar genauso katholisch wie Sankt Franziskus, und seit das Bistum sie vor 20 Jahren fusioniert hat, bilden die beiden Kirchen ohnehin „im Prinzip eine Gemeinde“, wie Pfarrer Köster am Vortag der Profanierung erklärt hatte. Bloß „das Bewusstsein ist noch nicht so weit gewachsen“. Und genau deshalb habe man vor, die gebräuchliche Zeremonie der Profanierung, bei der liturgisch bedeutsame Gegenstände aus der Kirche entfernt werden, in eine Prozession übergehen zu lassen, von hier von der Kirche Heilige Familie auf der Höhe in Weitmar-Mark zwei Kilometer nach Weitmar-Mitte nach Sankt Franziskus eben. „Das haben wir als Zeichen gewählt“, so Köster: Es sollte also kein Trauer-, aber auch kein Triumphmarsch sein, sondern ein Signal kirchlicher Präsenz in der säkularen Umwelt, ein Mittel, um eine solidarische Gemeinschaft herzustellen, die niemanden zurücklässt. Na ja.

Ulrich Herker wäre auch ohne die Panne nicht mitgelaufen. „Irgendjemand muss ja dann hier abschließen“, das war so der Satz, den er sich zurecht gelegt hatte, wenn er auf die Prozession angesprochen wurde. Und stimmt ja. Als Mitglied des Kirchenvorstands hatte Herker zuletzt die Schlüsselgewalt, ist auch ab 28. September täglich hergekommen, um in der Abschiedswoche allen den Zugang zu ermöglichen, bis zur letzten Messe am Tag der deutschen Einheit, immer von 16 bis 19 Uhr.

Gleich ist es hier mit der Heiligkeit vorbei: eine letzte kirchliche Zeremonie in der Kirche zur Heiligen Familie Foto: Lukas Zander

Herker ist der örtliche Vertrauensmann der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Man würde ihn als knorrigen Typen bezeichnen. Aber er ist niemand, der sich aus Trotz verweigert. Er war zum Schluss auch Teil des Komitees, das die Aktivitäten rund um die Profanierung koordiniert hatte: „Wir haben das Beste draus gemacht“, sagt er am Vorabend der letzten Messe, aber es sei halt doch einfach …

Herker lächelt unfroh unterm Schnurrbart und schaut ein wenig am Gesprächspartner vorbei in eine unbestimmte Leere. „Es ist einfach bitter“, sagt er dann. Die gesammelten Aktivitäten zum Abschied haben sich zu einem beeindruckend vielfältigen Programm gefügt: drei Abschiedskonzerte, ein Treffen der ehemaligen Erstkommunionskinder, ein Vortrag über Konrad Adenauer, eine letzte Band-Messe, ein Buch der Erinnerungen, das im Mittelgang ausliegt, in das auch Mails aus Spanien Eingang gefunden haben. Neben den Beichtstühlen hat man Fotos und Zeitungsausschnitte an die Säulen gehängt. Und wie ein Riesentraumfänger schwebt ein Mobile mit den Namen aller Täuflinge im Altarraum. All das hat es im September gegeben, und so etwas geschieht ja nicht von allein, und Herker hat dazu beigetragen, auch wenn ihm die ganze Angelegenheit nicht schmeckt, aber so gar nicht: „Mein Vater hat sie aufgebaut“, sagt er über die Heimkehrer-Dankes-Kirche, „und ich muss sie nun abreißen.“

Historisch einzigartiges Denkmal

Schmerz liebt Hyperbeln. Als Tatsachenbehauptung ist das so also nicht zu lesen. Die Kirche zur Heiligen Familie in Weitmar-Mark wird selbstredend nicht abgerissen. Sie steht unter Schutz als baugeschichtlich bemerkenswertes und historisch einzigartiges Denkmal. Darauf weist ja schon der seltsame Zweitname hin: Heimkehrer-Dankes-Kirche.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Heimkehrer meint: Rückkehrer aus der Kriegsgefangenschaft. „Die Frage nach dem Schicksal der Gefangenen gehörte zu den drängendsten Problemen der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit“, umreißt das Bundesarchiv (Militärabteilung) die Bedeutung der 60 laufenden Meter Aktenbestand des 1950 gegründeten, 2007 aufgelösten Verbandes der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen.

Bis 1955 war die prominenteste Forderung des Vereins, die noch in der Sowjetunion schmachtenden ehemaligen Wehrmachtssoldaten nach Deutschland zu holen: Es ging um knapp 10.000 Männer. Emotional und politisch aber hatte das Thema eine extreme Wucht, auch noch nachdem das Ziel erreicht war. Die Gefangenen im Gulag taugten sehr als Identifikationsfiguren: Dass viele von ihnen sich auch als Täter, Massenmörder und Kriegsverbrecher profiliert hatten, ließ sich so angenehm vergessen, weil sie ja allesamt arme Opfer Stalins waren. Und das waren sie ja! So begegnen sie als „fromme Beter, die den Hirten von Bethlehem an Gläubigkeit und gutem Willen nicht nachstanden“ auch in der Broschüre „5 Jahre kriegsgefangener Priester im Ural“, die der Bochumer Vikar August Halbe 1957 veröffentlicht hatte. „Dieses Büchlein soll der Errichtung der Dankeskirche der Heimkehrer dienen“, heißt es im Vorwort.

Erinnerung an die Rückkehrer

Drei Jahre später war Halbe dann zum ersten Pfarrer der 1959 geweihten Kirche ernannt worden. Die Erinnerung an die Rückkehrer „gehört hierher, wenn ich diese Kirche heute profaniere“, greift Bischof Overbeck in seiner Predigt auf die Gründungsidee der Kirche zurück, eine Halle mit flachem Satteldach, die unmissverständlich die Form einer Lagerbaracke aufgreift und sie, auf rund 800 Quadratmetern Grundfläche, ins Riesenhafte steigert.

Der Raum artikuliert, wofür die Worte fehlten: das Glück der Entronnenen, ihr Leid. Vielleicht auch etwas Scham. Jetzt soll eine Kita daraus werden.

Aus der Kirche zur Heiligen Familie soll eine Kita werden Foto: Lukas Zander

Geplant ist, dass ein eingepasstes Holzgehäuse das Gebäudeinnere dafür neu gliedert: Das Ziel ist, 135 Kinder hier betreuen zu können. Die bunten Glasfenster werden dabei so verdeckt, dass ihre rote und gelbe Farbigkeit erhalten bleibt, das Bildprogramm aber unlesbar wird. Der Essener Glasmaler Wilhelm de Graaff (1912–1975) hatte es „die Straße des Krieges“ genannt.

 Wenn nur wenige kommen, fühlt man sich in dem großen Kirchenraum schnell alleine Pfarrer Thomas Köster

„Guck mal!“, ruft das Mädchen zwei Reihen weiter vorne, „ich habe zum ersten Mal solche Zöpfe!“, und hebt mit beiden Händen die Affenschaukeln über ihre Ohren, balanciert auf dem Kniebänkchen. „Wenn nur wenige kommen, fühlt man sich in dem großen Kirchenraum schnell alleine“, hatte Pfarrer Köster im Gespräch am Vortag gesagt. „Aber wenn es voll ist, kann man hier richtig gut feiern.“

Am 3. Oktober bei den Profanierungfeierlichkeiten sind eine halbe Stunde vor Beginn alle Plätze in der Kirche belegt. Der Saal brummt vor Gesprächen, Gelächter auch. Es ist wie ein gigantisches Familientreffen, „Mensch, dich habe ich ja ewig nicht gesehen!“

Etwas kritisch auf die vollen Bänke schaut ein älterer Herr. „Wenn hier zuletzt Gottesdienst war, waren nie mehr als 30, 40 Leute da“, sagt er, das sei regelrecht bedrückend gewesen. „Aber jetzt wo sie dicht gemacht wird, kommen sie alle“, er schüttelt den Kopf, „das ist ja fast schon zynisch.“

Es liegt eine Erwartung in der Luft, die beinahe freudig wirkt. „Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend hier verbracht“, sagt ein junger Mann in Pfadfinderkluft, bloß sei dann halt die Familie nach Bayern gezogen und er mit. „Was soll man tun?“, fragt er mit strahlend lächelndem Bedauern.

 Ein Ministrant läuft mit einem Flammentöter durch die Gänge und macht eine Kerze nach der anderen aus

Musik ertönt, man singt „Lobet den Herren“, Weihrauch schwadet, die Gläubigen stehen auf, die Zeremonie changiert zwischen Hochamt und Karwochenliturgie: „Es gehört zu dem Ritus, dass ich jetzt das Ewige Licht lösche“, kündigt Bischof Franz Josef Overbeck den letzten Akt der Profanierung an; die nach katholischem Glauben in den Leib Jesu verwandelten Oblaten, das Allerheiligste, werden nämlich nun aus dem Tabernakel entfernt, dem für sie reservierten Schrein. „Ich trage die Eucharistie aber nach Sankt Franziskus“, verspricht der Bischof, dass dem Wunderbrot nichts passiert. Gleichzeitig läuft ein Ministrant mit einem Flammentöter durch die Gänge und macht eine Kerze nach der anderen aus.

Das Ruhrbistum geht seine Schrumpfung sehr professionell an, geschickt und mit der nötigen Fantasie: Eine Lenkungsgruppe hilft, Nutzungskonzepte zu entwickeln, die kirchliche und denkmalpflegerische Auflagen zusammenbringen, das ist klug. Denn man muss diese Grundstücke und Gebäude in Toplagen ja vermarkten, will aber weder an konkurrierende Religionen, noch an Bizarre-Club-Betreiber oder ähnliche mögliche Interessenten verkaufen.

Zugleich verzichtet man darauf, den Rückbauprozess in bewährter katholischer Manier nach der Top-down-Methode zu organisieren, die doch nur Konflikte und Unzufriedenheit mit der Bistumsleitung schüren würde. Seit 2012 hat die Basis die Aufgabe, sich für Sparmaßnahmen zu entscheiden, das war auch im Zuständigkeitsbereich von Pfarrer Köster so.

„Wir sind damals vom Bistum aufgefordert worden, zu überlegen, wie wir uns als Pfarrei strukturell kleiner setzen können“, so Köster, sprich, welche der sieben Kirchen man schließen will. Denn auf vier davon muss die Pfarrei angesichts der ökonomischen Kennzahlen verzichten. „Die Heilige Familie ist nur die erste in meiner Zeit hier“, sagt der Geistliche.

Beispiel für eine Demokratisierung

Man kann diesen Pfarreientwicklungsprozess auch als eine Demokratisierung verstehen. Herker hat ihn trotzdem als recht unerfreulich erlebt. „Die haben alle gegen uns gekämpft“, so hat er die Stimmung empfunden. Das ist bestimmt etwas ungerecht. Es unterschlägt ja die Mühe und die Arbeit, die in ein erkennbar aufwändiges Abwägungs- und Diskussionsverfahren gesteckt worden war. Das war dann Ende 2017 in ein mit vielen Diagrammen, sozialräumlichen Daten, haushalterischen Prognosen und Stellungnahmen unterfüttertes Votum gemündet, das man wiederum an den Bischof geschickt hatte. Vier Monate später hat er es abgesegnet, ohne jede inhaltliche Stellungnahme.

Nach kulturhistorischen Kriterien hätte es eher eine der trivialen neogotischen Kirchen erwischen müssen, mit denen die Gründerzeit die Ortskerne möbliert hat, und nicht gerade den Erinnerungsort hier von nationalem Rang. Aber eine Gemeinde verfolgt eben andere als kulturhistorische Bedürfnisse, das ist doch klar, „und wenn jetzt hier das gemeindliche Leben gepulst hätte, hätten wir auch diese Kirche erhalten“, sagt Köster. Hat es aber nicht, und dafür sei eben die Pfarrkirche Sankt Franziskus doch als diejenige erschienen, „die besser in die Zukunft gehen kann“.

Für den Umbau der Dankes-Kirche sind die Anträge eingereicht, nur noch nicht bewilligt. So lange steht sie leer. Aber immerhin war es möglich, den Abschied von ihr zu gestalten, selbstbestimmt, als großes Fest. Mit Würde. Denn „das ist für die Gemeinde schon ein Schmerz“, weiß Köster. „Und dieser Schmerz und diese Trauer, die sollten nicht einfach weggewischt werden“.