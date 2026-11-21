N arva heißt die Stadt im äußersten Osten Estlands, in der ich mich befinde – so wie der gleichnamige Fluss, der die Grenze zu Russland bildet. Auf der anderen Seite liegt das russische Iwangorod. An beiden Ufern der Narva ragen mittelalterliche Burgen in die Höhe. An beiden Ufern stehen Männer knietief im Wasser, die auf ihr Glück beim Fischen hoffen. Hier, auf meiner Seite, wehen die Nato-Windrose und die EU-Sterne in einer Reihe mit der estnischen Flagge. Dort, auf der anderen Seite, weht lediglich eine einsame russische Trikolore.

„Dieses Jahr sprießen die Aufklärungstürme wie Pilze aus dem Boden“, scherzt der estnische Grenzpolizist, der mir in seinem Dienstfahrzeug eine Tour entlang des Flusses gibt. Estland baut seinen Grenzschutz zurzeit massiv aus. Im Rahmen des europäischen Drohnenwalls wappnet man sich speziell gegen unbemannte Luftfahrzeuge. Der Abschnitt von Narva bis zur wenige Kilometer nördlich gelegenen Ostseeküste sei nun zu hundert Prozent von den Überwachungssystemen abgedeckt, erklärt mir der Polizist.

Manchmal erreichen die Drohnen, Fragmente des russischen Kriegs gegen die Ukraine, den estnischen Luftraum. Im März prallte eine Drohne gegen den Schornstein des Auvere-Kraftwerks in Narva. Der Grenzpolizist schildert mir, er habe von hier aus auch schon die von ukrainischen Drohnen verursachten Brände am russischen Ostseehafen in Ust-Luga beobachtet. Aber Grund zur Panik sieht er keinen. „Ich glaube nicht, dass sich die Russen gerade in einem starken Bereitschaftszustand befinden“, meint er. Im Sommer habe er die russischen Grenzpolizisten dabei beobachtet, wie sie sich auf ihren Booten oberkörperfrei sonnten. Wachsam müsse man natürlich trotzdem sein.

Mit den Nachbarn jenseits des Flusses hat man jedenfalls keine guten Erfahrungen gemacht. Die estnischen Gebiete waren seit 1721 Teil des russischen Imperiums. 1918 riefen die Esten ihre Unabhängigkeit aus, doch schon 1940 wurden sie erst von den Sowjets, 1941 von den Deutschen und 1944 erneut von den Sowjets besetzt. Und Besatzung, das bedeutete für viele Menschen nicht einfach nur Unfreiheit, sondern Unterdrückung, Lagerhaft und Mord. Eine erneute Unabhängigkeit kam erst 1991, im Zuge des Zerfalls der UdSSR, zustande. Und diese möchten die Esten – das spüre ich deutlich in den Gesprächen, die ich führe – unter keinen Umständen wieder verlieren.

An einer Ansammlung von weißen Tierstatuen halten wir an. Ob ich den männlichen Löwen sehe, fragt der Grenzpolizist. Der habe ein Gesicht wie Putin. Ich steige aus und schaue dem Raubtier in die Fratze. Tatsächlich.

Nach der Tour beobachte ich die schlendernden Spaziergänger am Ufer dabei, wie sie die Herbstsonne genießen. Alle sprechen Russisch. Im Frühjahr 1944 zerbombte die Rote Armee das alte Narva fast vollständig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der neu aufgebauten Stadt vor allem russischsprachige Menschen aus anderen Sowjetrepubliken angesiedelt. Beide Ufer der Narva verbindet neben der Sprache auch die 1960 errichtete „Freundschaftsbrücke“. In ihrer Mitte steht jetzt eine Menschenmenge und wartet zwischen dem russischen und dem estnischen Grenzposten. Die Fahrbahn ist eingezäunt, mit Stacheldraht und Kameras versehen. Von der einen auf die andere Seite der „Freundschaftsbrücke“ zu gelangen, ist seit der russischen Großinvasion beschwerlich geworden. Man kann sie nur noch zu Fuß und tagsüber passieren – nach langen Wartezeiten.

Die „Freundschaftsbrücke“ sei während der Sowjetzeit für die jungen Menschen in Narva besonders wegen der Open-Air-Tanzfläche „Dschungel“ in Iwangorod wichtig gewesen, entnehme ich dem Text der Touristeninformation. In Narva selbst gab es auch Tanzflächen und später Diskotheken, die junge Männer und Frauen anzogen. „Wo junge Frauen sind, gibt es Kämpfe unter den Männern“, heißt es im Text weiter. Auf der „Freundschaftsbrücke“ sei es regelmäßig zu heftigen Schlägereien gekommen – „wie es in russischen Dörfern üblich war“.

Seitdem hat sich vieles verändert, denke ich mir, während ich die wartenden Menschen auf der Brücke beobachte. Andere Dinge sind gleich geblieben.

Nach einem vereitelten Anschlagsversuch des russischen Geheimdiensts GRU auf eine Rüstungsfabrik nahe Tallinn hat Estland angekündigt, alle Grenzpunkte zur Russischen Föderation zu schließen.