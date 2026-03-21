kna | Landwirte rechnen mit einer Eier-Knappheit kurz vor Ostern. Nach Angaben des Bundesverbands Ei können die Produzenten die Nachfrage derzeit nicht mehr decken, wie die Mitteldeutsche Zeitung am Samstag berichtet.

Bundesweit fehle von zehn gefragten Packungen eine, sagte Verbandsvorsitzender Hans-Peter Goldnick. Demnach sorgen Geflügelpest, Importeinbruch und eine steigende Beliebtheit der Eier für Engpässe. „Es sind Einschläge, die in einem knappen Markt spürbar sind. Das wird sich an Ostern verschärfen“, so Goldnick.

Der Verbandschef sprach von einer vielschichtigen Gemengelage: Ein Deutscher isst seinen Angaben zufolge im Schnitt 255 Eier pro Jahr – 30 mehr als vor drei Jahren. Das liege an einem Imagewandel. „Das Ei gilt nicht mehr als Cholesterinbombe, sondern als sympathischer Proteinträger.“ Zugleich gingen Importe zurück.

Laut dem Verband stammen mehr als zwei Drittel der Eier in den Supermärkten von regionalen Höfen, der Rest werde aus den Niederlanden geliefert. Das Land fahre die Massenproduktion jedoch zurück, um Umweltauflagen zu erfüllen, erläuterte Goldnick. Zudem setze die Geflügelpest den Betrieben zu. Insgesamt habe die Branche im vergangenen Jahr drei Prozent aller Legehennen durch das Virus H5N1 verloren.