Eierknappheit in Deutschland: Dem Osterhasen könnten die Eier ausgehen
Das Eiersuchen an Ostern ist in vielen deutschen Familien eine feste Tradition. Doch der Bundesverband Ei rechnet mit Lieferengpässen rund um die Feiertage – aus verschiedenen Gründen.
kna | Landwirte rechnen mit einer Eier-Knappheit kurz vor Ostern. Nach Angaben des Bundesverbands Ei können die Produzenten die Nachfrage derzeit nicht mehr decken, wie die Mitteldeutsche Zeitung am Samstag berichtet.
Bundesweit fehle von zehn gefragten Packungen eine, sagte Verbandsvorsitzender Hans-Peter Goldnick. Demnach sorgen Geflügelpest, Importeinbruch und eine steigende Beliebtheit der Eier für Engpässe. „Es sind Einschläge, die in einem knappen Markt spürbar sind. Das wird sich an Ostern verschärfen“, so Goldnick.
Der Verbandschef sprach von einer vielschichtigen Gemengelage: Ein Deutscher isst seinen Angaben zufolge im Schnitt 255 Eier pro Jahr – 30 mehr als vor drei Jahren. Das liege an einem Imagewandel. „Das Ei gilt nicht mehr als Cholesterinbombe, sondern als sympathischer Proteinträger.“ Zugleich gingen Importe zurück.
Laut dem Verband stammen mehr als zwei Drittel der Eier in den Supermärkten von regionalen Höfen, der Rest werde aus den Niederlanden geliefert. Das Land fahre die Massenproduktion jedoch zurück, um Umweltauflagen zu erfüllen, erläuterte Goldnick. Zudem setze die Geflügelpest den Betrieben zu. Insgesamt habe die Branche im vergangenen Jahr drei Prozent aller Legehennen durch das Virus H5N1 verloren.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert