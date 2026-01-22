piwik no script img

EU-Mercosur-Deal als Antwort auf TrumpEben mal die Demokratie umgehen

Kommentar von

Leila van Rinsum

Auch wenn Mercosur für die EU nützlich ist, bleibt der Deal problematisch. Dass die Kommission ihn am Parlament vorbei durchdrückt, ist ein Skandal.

Ein Plakat mit der Aufschrift «von der Leyen go home» hängt an gelben Heliumballons
Protest gegen das Mercosurabkommen in Straßburg. Das Abkommen wird trotzdem erst mal umgesetzt Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

W ieder einmal hängt das EU-Handelsabkommen mit dem Mercosur in der Luft. Wenige Tage nachdem die Kommissionschefin und die Mercosur-Staatschefs dessen Abschluss feierten, hat das Europaparlament mit knapper Mehrheit am Dienstag dafür gestimmt, dass der Europäische Gerichtshof es überprüfen soll.

Es gibt wohl kein Handelsabkommen, das von der Presse so häufig beerdigt und wiederbelebt wurde. Und die Einigkeit darüber, wie wichtig das Abkommen für Europa ist, ist groß – vom Straubinger Tagblatt bis zur Zeit. Die ständigen Zolldrohungen von Donald Trump und jüngste Erhärtungen seines Anspruchs auf Grönland befeuern allgemein das Verständnis, Europa müsse Einigkeit demonstrieren und zeigen, dass es Handel mit anderen Partnern treiben kann.

Die Weltlage ändert jedoch nichts an dem grundlegenden Problem, dass der Deal zum allergrößten Teil Großkonzerne schädlicher Industrien begünstigt und zu mehr Exporten von problematischen Waren führt: Die großen Gewinner sind Verbrenner, Pestizide, Futtersoja, Rohstoffe, die Verlierer lokale Märkte, Kleinbäuer*innen, Indigene und der Regenwald. Auf Nachverhandlungen zum Klimaschutz folgten Nachverhandlungen zu Schlupflöchern.

Die alte neoliberale Ordnung steht einer Vision von nachhaltigem Handel und dem Vorrang von sozialen und ökologischen Zielen gegenüber. Das Abkommen sollte nicht dazu dienen, der Logik des Stärkeren nachzugeben. Europa sollte sich für globale Regeln einsetzen, zum Beispiel die USA nicht von der globalen Mindeststeuer entbinden oder mit den Schultern zucken, wenn Trump Tanker vor Venezuela abschießt.

Unter dem Druck der Kommission, das Mercosur-Abkommen durchzupeitschen, leidet auch der demokratische Anspruch. Peinlich ist nicht, dass Europa keine Einigung zum Mercosur-Abkommen findet, sondern dass die EU-Kommission es an Parlamenten vorbei durchdrückt. Auch bei der Unterzeichnung war klar, dass eine Mehrheit im Europaparlament wacklig ist. Zuvor hat die Kommission die nationalen Parlamente umgangen, indem sie den Handelsteil abgekoppelt hat, der ihre Zustimmung nicht benötigt, und nun droht sie, den Vertrag auch ohne Ratifizierung durch das Parlament provisorisch anzuwenden.

Leila van Rinsum

 Wirtschaftsredakteurin
ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft & Umwelt. Dort schreibt sie über Internationalen Handel und Entwicklungspolitik. Sie war zuvor freie Journalistin in Nairobi und Berlin und schrieb über Nord-Süd Beziehungen, Kapitalismus und Queeres.
Themen #EU #Freihandel #Mercosur #Europapolitik
