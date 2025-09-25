piwik no script img

Drohnen über DänemarkFlugobjekte unbekannter Herkunft gesichtet

Erneut sind in der Nähe von dänischen Flughäfen Drohnen gesichtet worden. Die Regierung spricht von einer „systematischen“ Bedrohung.

Ein Mann spricht hinter einem Mirkophon
Besorgt: Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen Foto: Tobias Schwarz/AFP POOL/dpa

Kopenhagen afp/ap/taz | Nach erneuten Drohnenflügen über vier dänischen Flughäfen in der Nacht zum Donnerstag hat die Regierung von einer „systematischen“ Bedrohung gesprochen. Alles deute darauf hin, dass es sich bei dem „hybriden Angriff“ um „die Arbeit eines professionellen Akteurs handelt“, sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen vor Journalisten.

Bereits am Montagabend war der Flugverkehr in der Hauptstadt Kopenhagen eingestellt worden, weil mehrere große Drohnen stundenlang über das Flughafengelände hinweg flogen.

In der Nacht zu Donnerstag sind erneut Drohnen in der Nähe von Flughäfen gesichtet worden. Die unbemannten Fluggeräte seien in der Nähe der Flughäfen Aalborg, Esbjerg, Skrydstrup und Sønderborg nicht weit von der deutschen Grenze entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Es sei nicht gelungen, die Drohnen unschädlich zu machen. Es habe jedoch keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden. Der Flugverkehr wurde für mehrere Stunden eingestellt.

Bundesinnenministerium besorgt

Nach den jüngsten Zwischenfällen sieht das Bundesinnenministerium eine verschärfte Gefahrenlage in Deutschland. „Die Bedrohungslage durch Drohnen entwickelt sich dynamisch – nicht zuletzt wegen des stetigen technischen Fortschritts“, sagte ein Ministeriumssprecher dem „Handelsblatt“ vom Donnerstag. Als Konsequenz sollen nun die Lücken in der deutschen Drohnenabwehr schnell geschlossen werden. Laut Ministerium finden derzeit Abstimmungen für eine Reform des Bundespolizeigesetzes sowie für eine Anpassung des Luftsicherheitsgesetzes statt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Dänemark #Drohnen #Flugverkehr
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wolodymyr Selenskyj am REdnerpult in der UN-Generalversammlung
Reden auf der UN-Vollversammlung Selenskyj warnt vor einer Ausweitung des Krieges
Am zweiten Tag der UN-Vollversammlung traten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian vor das Podium.
Von Hansjürgen Mai
Generalsekretär Mark Rutte gestikuliert am Dienstag vor der Presse im Brüsseler Nato-Hauptquartier
Tagung des Nato-Rates Nato gibt sich unverbindlich entschlossen
Verteidigungsbündnis spricht nach Russlands Verletzung polnischen und estnischen Luftraums Warnungen aus. Konsequenzen hat das wohl zunächst nicht.
Von Eric Bonse
Ein dänischer Polizeiwagen auf einer Straße, im Hintergrund Wasser
Drohnenalarm an Flughäfen Flugverkehr in Dänemark und Norwegen gestört
Drei Drohnen näherten sich dem Flughafen in Kopenhagen. Dänemark bezeichnet das als einen „ernsten Angriff“. Auch am Flughafen in Oslo gab es Drohnenalarm.
Von Anne Diekhoff
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Catcalling auf Berlins Straßen Geiler Arsch ist kein Kompliment
2
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
3
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
4
Arbeitsintegration von Geflüchteten Sie wollen arbeiten, dürfen aber nicht
5
Demokratie in Ostdeutschland Sie können auch anders
6
Grüne mit Säugling im Bundestag Es ist 2025, Baby!