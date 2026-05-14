Drohender Rechtsruck in der Werkhalle Der Kampf um die Betriebe

Seid ihr eigentlich Morgenmenschen? Normalerweise werden die Folgen immer gegen Mittag aufgenommen, doch dieses Mal musste das Team schon früher fit im Kopf sein. Denn die Folge wurde bereits um 7.45 Uhr aufgenommen. Warum? Maike Schollenberger, stellvertretende Landesbezirksleiterin von ver.di Baden-Württemberg, musste direkt danach zum DGB-Bundeskongress, wo Bundeskanzler Friedrich Merz, wie wir heute wissen, ausgebuht wurde.

Ob unsere Gäste finden, dass Merz einen guten Job als Kanzler macht, erfahrt ihr im Podcast. Gemeinsam mit Familienunternehmer Christoph Golbeck aus den Bereichen Automobil und Mobilitätswende sprach Moderator Dennis Chiponda über Ost-West-Unterschiede, Tarife, Investitionen, die Koalitionspläne von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg und ein Thema, das Golbeck besonders wichtig war: Betriebe als Orte der Demokratie.

„In Betriebskollektiven müssen wir diese Gespräche auf Augenhöhe suchen und uns dabei auch öffnen. Dann haben wir eine gute Chance, den rechten Rand wieder dorthin zurückzudrücken, wo er hingehört – nämlich weit, weit an den Rand!“, sagt Golbeck.

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Denn in Betrieben treffen sich Menschen jenseits des Bildungssystems. Hier erreichen wir sie, führen Dialoge, decken Ängste auf und bauen Brücken. Schollenberger und Golbeck machen klar: Betriebe dürfen sich der AfD nicht öffnen. Sie müssen sie klein halten – durch Gespräche auf Augenhöhe, Haltung und gelebte Demokratie, die Verantwortung und Solidarität neu verbindet.

Gewerkschafterinnen und Unternehmerinnen gelten in der Öffentlichkeit eher als Gegensätze. Wie das Gespräch in dieser Mauerecho-Folge verlaufen ist, könnt ihr hier hören.

„Mauerecho – Ost trifft West“ ist ein Podcast der taz panterstiftung. Er erscheint alle zwei Wochen donnerstags auf taz.de/mauerecho sowie überall, wo es Podcasts gibt. Besonderer Dank gilt unserem neuen Sounddesigner Sebastian Jautschus.