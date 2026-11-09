In der Küche hängen bunte Becher an Haken von einem Holzregal, im Gemeinschaftsraum drängen sich Stühle verschiedener Stile. An den hohen Wänden im Flur erinnern Demo-Aufrufe und Plakate an frühere politische Kämpfe. Nun kämpft Kiels vermutlich älteste Wohngemeinschaft um ihre eigene Zukunft. Der Vermieter hat eine Räumungsklage gegen die zurzeit vier Bewohner eingereicht. Vor dem Prozess formiert sich Widerstand. Un­ter­stüt­ze­r:in­nen der WG wollen für das Recht auf bezahlbares Wohnen demonstrieren.

Mathias Krause sitzt mit seinem Kaffee am langen Holztisch im Gemeinschaftsraum, dem Ort vieler WG-Abendessen und Plenumsrunden. Der 69-Jährige ist der langjährigste Mieter der Wohnung in einem Altbau am Knooper Weg, einer Durchfahrtsstraße am Rand des Kieler Zentrums. 1994 zog Krause ein und blieb, während andere Mie­te­r:in­nen kamen und gingen.

Mit einigen wohnte er zehn Jahre zusammen, mit anderen nur ein paar Monate. Junge Syrer waren darunter, ein Astrophysiker und ein Mann mit psychischer Krankheit. „Wir waren nie eine studentische WG, aber immer eine politische“, sagt Krause. Zwei seiner heutigen Mitbewohner sind ebenfalls im Rentenalter, der dritte arbeitet mit Geflüchteten. Krause war Sozialarbeiter, erst mit Jugendlichen, später mit Menschen mit Behinderung und psychisch Kranken.

Für ein Leben in Wohngemeinschaft hat er sich bewusst entschieden. Krause stammt aus Lübeck und ging zum Studium nach Kiel. Damals engagierte er sich in der Anti-AKW-Bewegung, später gehörte er der Kieler Hausbesetzer-Szene an. Er wohnte in besetzten Häusern, vor 32 Jahren zog er in die jetzige Wohnung.

Seit 1994 gibt es im Erdgeschoss eine WG: Haus am Knooper Weg 49 in Kiel Foto: Siegbert Brey/Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

Auf die Frage, ob es wirklich die älteste WG der Stadt ist, zuckt Krause mit den Schultern: „Das ist eine Vermutung, aber eine ziemlich berechtigte.“ Denn die meisten studentischen WGs seien kurzlebig. „Es hat sich jedenfalls noch keine WG gemeldet, die älter ist als wir.“

Mieterhöhungen ohne Modernisierungen

Auch seinen Vermieter, der ihn jetzt aus der Wohnung herausklagen will, kennt Krause seit Jahrzehnten: „Bis vor Kurzem haben wir uns noch geduzt.“ Lange sei die Altbauwohnung im Besitz des Teams hinter dem alternativen Plattenladen „Blitz Records“ gewesen, berichtet Krause. Als der Laden 2019 schloss, stieg der heutige Besitzer ein. In den vergangenen Jahren sei das gute Verhältnis schwieriger geworden. Es gab Mieterhöhungen, gegen die die WG juristisch vorging, aber am Ende akzeptieren musste. Unfair, findet Krause: „Es ist in den ganzen Jahren kein Handschlag zur Modernisierung gemacht worden.“

Der Vermieter würde die Altbauwohnung wohl am liebsten loswerden. Die Räumungsklage habe das Ziel, „die Wohnung ohne Mie­te­r:in­nen teurer verkaufen zu können“, heißt es in einem Statement des Unterstützerkollektivs „Knooper bleibt“. Die Gruppe organisiert am Prozesstag, Donnerstag, 12. November, eine Demo, die um 8.30 Uhr am Kieler Exerzierplatz startet. Für die Initiative ist die Klage gegen die WG im Knooper Weg nur ein Symptom für die Wohnungskrise.

Die ist in Kiel nicht ganz so stark wie in Hamburg oder Berlin, aber dennoch deutlich merkbar. 250.000 Menschen verteilen sich auf 145.000 Haushalte, sagt der aktuelle Sozialbericht der Stadt. Rund 86.000 Menschen leben allein, die übrigen teilen sich Wohnungen, als Familie, Paar oder als WG. Zwar stieg die Zahl der Wohnungen seit 2015 um rund 6.000. Doch nur ein Teil davon ist für Menschen mit geringem Einkommen erschwinglich.

Zu wenig Sozialwohnungen

Die Misere ist, wie in vielen anderen Kommunen, selbst verschuldet. In den 1990er Jahren gab es rund 18.000 Sozialwohnungen in Kiel, so der Sozialverband Deutschland. 1997 löste die Stadt die Kieler Werkswohnungen GmbH auf. 1999, auf dem „Höhepunkt der Privatisierungswut“, wie der Mieterbund es nennt, verkaufte die Landeshauptstadt ihre kommunale Wohnungsbaugesellschaft mit 11.000 Wohnungen.

Ende 2025 gab es knapp 6.500 Sozialwohnungen in der Stadt, 500 weniger als 2015. „Die Entwicklung der Wohnungen der sozialen Wohnraumförderung ist rückläufig, der Bedarf ist unverändert hoch“, heißt es im Sozialbericht. In Zukunft kann sich das Problem noch verschärfen, befürchtet die Stadt: „Der Neubau der sozial geförderten Wohnungen wird den Wegfall der Zweckbindungen nicht ausreichend kompensieren, sollte das Land seine Förderung nicht erhöhen.“

Immerhin gründete die Stadt 2018 eine neue kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die Kieler Wohnen, die mehrere Neubauprojekte startete. Doch es geht langsam voran: Im Jahr 2020 entstanden laut Sozialbericht nur zehn Sozialwohnungen. 2025 waren es immerhin 164, denen aber 246 Neubauten ohne Preisbindung gegenüberstanden.

Für Mathias Krause wäre ein Verlust seiner heutigen Wohnung dramatisch. Seine Rente ist zu niedrig für den allgemeinen Markt, für eine Sozialwohnung sind die Wartezeiten lang. Aber er ist hoffnungsvoll, dass der Prozess gut ausgeht.