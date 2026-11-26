taz: Herr Hasenpatt, eine Debatte über Krieg und Frieden zwischen drei Gästen und dem Publikum – und das alles im Vieraugengespräch. Wie soll das funktionieren?

Hannes Hasenpatt: Wir wollen ein Format entwickeln, das sich abgrenzt von den klassischen Bühnensituationen: Man hat Experten auf der Bühne, die haben jeweils 15 Minuten Sprechzeit und am Ende kann vielleicht das Publikum noch ein paar Fragen stellen. Wir wollen ein Format, das eine stärkere Multiperspektivität erlaubt und ein größeres Maß an Publikumsbeteiligung. Deswegen laden wir zu einem Themenschwerpunkt Experten ein und setzen diese jeweils an einen Tisch. Die Publikumsgäste können sich mithilfe von Losen für einen Experten anmelden, mit dem sie gerne mal sprechen würden. Wenn sie gezogen werden, können sie ungefähr 15 Minuten im Vieraugengespräch diskutieren, danach wird gewechselt.

taz: Und der Rest sitzt daneben?

Hasenpatt: Der Clou ist, dass alle anderen im Publikum Headsets aufhaben und entscheiden können, in welches Gespräch sie gerade reinhören wollen. Am Ende gibt es eine offene Runde, wo der ganze Saal reflektiert und Nachfragen an einzelne Referenten stellen kann.

Bild: Körber-Stiftung Hannes Hasenpatt 43, ist Programmleiter „Demokratie“ bei der Körber-Stiftung in Hamburg.

taz: Ist das Thema nicht ein wenig zu groß für so dynamische und kurze Gespräche?

Hasenpatt: Es hängt sehr stark davon ab, welche Interessen die ausgeloste Person mitbringt. Es gibt kein Konzept, das wir vorgeben. Es gibt nur die übergeordnete Fragestellung und die Expertise der Referenten. Und genau das ist so interessant: manchmal kommen Gäste, die sich vorher intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Dann ergibt sich ein super durchstrukturiertes Gespräch. Oft ist es aber so, dass jemand nur eine Frage mitbringt, dann entspinnt sich einfach so ein freies Gespräch. Das Format lebt davon, dass Menschen ihre Meinungen mitbringen und wir schauen dann einfach, was dabei rauskommt.

 Man muss von vornherein eine Akzeptanz mitbringen, dass ein Gespräch nicht so ein supergroßes Erkenntnispotenzial mitbringen könnte

taz: Melden sich in einem solchen Format nicht genau die Menschen, die ohnehin schon von ihrer Meinung und ihrem Wissen überzeugt sind?

Hasenpatt: Das kann man nicht hundertprozentig vermeiden. Man muss von vornherein eine Akzeptanz mitbringen, dass ein Gespräch nicht so ein supergroßes Erkenntnispotenzial mitbringen könnte. Aber dann kann der Zuhörer ja einfach zum nächsten Tisch umschalten. Wir versuchen einen guten Mittelweg zu finden, damit man mehrere Runden realisieren kann und die Gespräche nicht an Substanz verlieren.

taz: Was, wenn Gespräche hörbar scheitern?

Hasenpatt: Theoretisch könnten die Gespräche abgebrochen werden, wenn die Stimmung wirklich schlecht oder konfrontativ ist. Aber das hatten wir bis jetzt noch nie. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute ein ernsthaftes Interesse an diesen Gesprächen haben. Und die Experten haben ja viel Erfahrung und können gut damit umgehen, wenn es kritische Fragen gibt.

Die Publikumsdebatte „Ich und die Anderen: Wie verteidigt man den Frieden?“, mit dem ehemaligen Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Quentin Gärtner, der Politikwissenschaftlerin Ursula Schröder und dem Publizisten Stephan Anpalagan: Di, 1. 12., 19 Uhr, Körber-Forum, Hamburg.

taz: Wie kann man in so einer Dynamik Faktentreue und Genauigkeit garantieren?

Hasenpatt: Mit den Fakten kennen sich ja die Referenten aus. Die Gesprächspartner werden damit konfrontiert – und im Zweifel haben wir natürlich immer noch hinterher eine offene Reflexionsrunde, in der man noch mal solche Themen aufgreifen und einordnen könnte.

taz: Wie würde demnach ein gelungenes Streitgespräch aussehen?

Hasenpatt: Die Wunschvorstellung ist, dass die Leute sich erst einmal auf das Format einlassen. Bei unserer ersten Veranstaltung hat das gut funktioniert, aber da waren schon noch einige dabei, die gar nicht richtig wussten, was sie erwartet. Aber der Großteil der Leute denkt sich danach schon: „So was habe ich noch nie erlebt, ich habe jetzt einen ganz anderen Zugang zu den Themen und bin motiviert, mich noch intensiver damit und anderen Blickwinkeln auseinanderzusetzen.“