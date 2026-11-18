Es ist Gerichtstag im Dorf. Als die Demokraten die Midterms gewannen, schrien viele vor Freude auf, fragten sich vorsichtig, ob das der Beginn der Post-Trump-Ära sei. Doch über allem thronte eine Frage: Wie geht Trump mit der Niederlage um?

Schon Heinrich von Kleist legte 1811 mit seinem Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ seinen Finger in die rechtsstaatliche Wunde, die die Zeit nach dem Sieg der Demokraten trübt: Institutionelle Verantwortung kann durch private Interessen (dieser Tage wohl eher private Gefühle) unterlaufen werden – bei Rich­te­r*in­nen gleichermaßen wie bei Präsident*innen.

So beweist Trump immer wieder, dass es ihm weniger um die USA als um sich selbst geht. Nicht zuletzt am Wahlabend auf seiner Heimatbühne, Fox News, wo er gegen seine eigenen Steigbügelhalter, die anwesenden Moderatoren wettert, sie der Dummheit und Inkompetenz bezichtigt. Ach so, stimmt, sind ja eh die anderen schuld. Trump stand ja schließlich nie auf dem Wahlzettel. Manchmal ist es eben einfacher, den privaten Wutbürger zu spielen, als sich der Amtsverantwortung gerecht zu werden.

Dasselbe tut auch Dorfrichter Adam in Kleists „Krug“, der über seine eigens verbrochene Tat – das Zerbrechen eines Kruges – Gericht sitzt. Ein Zustand, der nach den Immanenzen jeder Institution eigentlich unzulässig ist.

Adams Hybris, die ihn lügen lässt, was das Zeug hält, wird ihm schließlich selbst zum Verhängnis: der zur Kontrolle anwesende Gerichtsrat Walter und der Gerichtsschreiber Licht durchschauen Adams Lügengerüst. Aber je mehr sie Adam mit seinen offensichtlich privaten Interessen konfrontieren, desto willkürlicher, aggressiver und abstruser werden die Volten, mit denen er um sich schießt. Genau diese Gefahr besteht auch bei Trump, der sein privates Präsidententum auf der Zielgeraden zur politischen Bedeutungslosigkeit noch mal so richtig lukrativ machen will.

Verantwortung der Demokraten

Nach dem Motto: Wenn ich kein Präsident mehr werde, muss ich mir ja eh keine Mühe mehr geben. Kleist zeigt aber auch, wie sehr solch eine Situation einer feinfühligen Mündigkeit bedarf. Der Gerichtsschreiber Licht ist daher auch der Erste, der anfängt, Skepsis zu hegen, sich aber trotzdem vorsichtig an die Schuld Adams tastet. Genau das avanciert auch zur Verantwortung der Demokraten, um einen noch aggressiveren Trump zu verhindern.

Letztlich ist es Adams fehlende Richterperücke, die am Tatort gefunden wird und ihn dann endgültig enttarnt. Dieses kleistsche Schlüsselrequisit ragt bis heute als Symbol für Rechtsstaatlichkeit auf dem Richterhaupt. Und Richter ist Adam immer noch – ohne den anwesenden Gerichtsrat wäre ihm das Dorf hilflos ausgeliefert. Dieser Amtsmacht sind jetzt auch die Demokraten ausgesetzt. Denn so wie jene mit neuen Mehrheiten Ausschüsse und Vorladungsrechte bekommen, hat Trump sein Veto-Recht – ein Amtsenthebungsverfahren, ließ er schon wissen, würde „die Demokratische Partei zerstören“.

Die Perücke, die Adam aus dem Amt enthebt, hat Trump also noch an – und zwar in der ganz eigenen persönlichen Maga-Version: ein rotes, KI-generiertes Basecap mit weißer Aufschrift „VETO“ postete er nach der Wahl auf seinem Truth-Social-Account und positionierte sie bei vielen Veranstaltungen im Oval-Office auf seinem Schreibtisch. Als slopige Demonstration seiner Macht. Je mehr sich die Demokraten in Trumps Revier verbreiten, desto mehr Krüge wird dieser versuchen zu zerschlagen und desto fester wird er sich seine rote Maga-Perücke um die Ohren schnüren. Denn zerbrochen ist nur der Krug. Das Basecap sitzt noch.