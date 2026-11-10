Augenscheinlich gibt die Linke im Kampf um die Zukunft der Disability Studies in Hamburg nicht auf. „20 Jahre Pionierarbeit der Disability Studies in Hamburg dürfen nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden“, sagte Heike Sudmann, die Co-Vorsitzende der Linken, bei der alternativen Ex­per­t:in­nen­an­hö­rung. Die hat die Linke in der vergangenen Woche organisiert, nachdem SPD, Grüne und AfD eine Anhörung im Wissenschaftsausschuss ablehnten.

Das Selbstverständnis der Disability Studies unterscheidet sich ganz grundsätzlich von der übrigen Forschung zu Behinderung. „Nothing about us without us“, das Motto der Selbstbestimmungsbewegung von Menschen mit Behinderung gilt auch für sie. Jürgen Homann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zentrums für Disability Studies und Teilhabeforschung (Zedis) beschreibt, dass dort „Menschen, über die gewöhnlich geforscht, entschieden und professionell verfügt wird“, selbst forschten und lehrten „als gleichberechtigte, gleichwertige wissenschaftliche Subjekte“. 2013 hatten sechs der sieben Mitarbeitenden eine Behinderung.

Die Disability Studies führten in Hamburg bislang das Leben eines Wanderpokals: von 2005 bis 2014 an der Uni angesiedelt, anschließend an der Evangelischen Hochschule am Rauhen Haus als Zentrum für Disability Studies und Teilhabeforschung (Zedis). Doch 2025 endete die Finanzierung für das Zedis als eigenständiges Forschungsinstitut.

Kein Problem, hieß es damals aus dem Senat, die Disability Studies werden an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) angedockt. Doch fragt man bei der HAW nach, ist davon keine Rede. „An der HAW Hamburg gibt es keine aktuellen Planungen bezüglich Stellen oder Lehrangeboten“, schreibt der Pressesprecher. Die Wissenschaftsbehörde hat bisher nicht auf die taz-Anfrage reagiert.

 Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie die Gesellschaft Behinderung selbst erzeugt und wie wir damit umgehen Heike Sudmann, Co-Vorsitzende der HAmburger Linken

Dabei könnte die Stadt stolz darauf sein, mit den Disability Studies ein Leuchtturmprojekt etabliert zu haben. Anders als im anglo-amerikanischen Raum ist diese Forschungsrichtung in Deutschland kaum vertreten: Außer in Hamburg gibt es nur noch in Bochum und Köln ein Institut, wobei die weitere Finanzierung in Köln ungeklärt ist.

Für Heike Sudmann von der Linken ist dieses Desinteresse fahrlässig: „Viele denken: Behinderung trifft mich nicht. Aber nur bei drei Prozent ist die Behinderung angeboren, alle anderen erwerben sie durch Unfall, Krankheit oder Alter. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie die Gesellschaft Behinderung selbst erzeugt und wie wir damit umgehen.“

Angeblich problematische Wissenschaftsauffassung

Der Wunsch nach Eigenständigkeit und die Abwehr mutmaßlicher Vereinnahmung führte immer wieder zu Reibungen zwischen den Forschenden der Disability Studies und den Institutionen, unter deren Dach sie forschten. Als das Projekt an der Uni Hamburg 2013 endete, schrieb das Hamburger Abendblatt, es habe Konflikte zwischen Zedis-Mitarbeitenden und den Kol­le­g:in­nen aus dem Bereich der Behindertenpädagogik gegeben. Laut einem internen Papier sei die wissenschaftliche Produktivität „bescheiden“, zudem vertrete das Zedis eine „Wissenschaftsauffassung, die von Kolleginnen und Kollegen, insbesondere aus der Behindertenpädagogik, als problematisch betrachtet wird“.

Für Jürgen Homann vom Zedis steht hinter dieser Kritik ein grundsätzliches Missverständnis. Er schreibt dazu: „Disability Studies wurden vor allem als politisch motivierte, nicht miteinander zu vereinbarende Antithese zur Behindertenpädagogik wahrgenommen.“ Deren „kritische Perspektive und die Bedeutung situierten Erfahrungswissens“ wurden „eher als wissenschaftliches Defizit denn als eigenständiger Erkenntnisansatz verstanden“.

Kein Wunder, könnte man denken, dass ein Ansatz, der sowohl universitäre als auch gesellschaftliche Strukturen grundsätzlich hinterfragt, für Reibung sorgt. „Disability Studies untersuchen Behinderung nicht lediglich als individuelles Problem, sondern auch als gesellschaftliche Ordnung, als Verhältnis von Macht, Wissen(schaft) und institutionellen Praktiken“, schreibt Jürgen Homann.

Solidarisierung von Wis­sen­schaft­le­r:in­nen

In einer 2017 vom Zedis selbst angefragten Evaluierung durch das Bochumer Zentrum für Disability Studies war die Rückmeldung zweigeteilt. Einerseits hieß es, dass der „wissenschaftliche Output unter den gegebenen Bedingungen lediglich als ‚ausreichend‘ zu bewerten sei“. Die Vorträge und Publikationen der Mitarbeitenden seien aber als „wichtige Beiträge für die Weiterentwicklung der Deutschen Disability Studies“ und damit auch der „Inklusions- und Teilhabeforschung anzusehen“.

Tatsächlich haben sich immer wieder Studierende und Wis­sen­schaft­le­r:in­nen mit dem Zedis solidarisiert. Angesichts der „Rückkehr einer eugenischen Sprache und Politik, die auf der Verachtung gegenüber Schwäche und vermeintlicher Unfähigkeit beruhe“, seien die Disability Studies unverzichtbar, sagte die Historikerin Nina Mackert von der Uni Hamburg bei der alternativen Expert:innenanhörung. Denn deren Forschung hinterfrage das, was als Natur erscheint, und mache stattdessen transparent, „wie Gesellschaften entscheiden, welche Unterschiede zählen und was aus ihnen folgt“. Deshalb forderte Mackert einen Ort für eben diese Form der Wissenschaft: institutionalisiert und nicht von einzelnen Projektgeldern abhängig.

Das öffentliche Interesse an der alternativen Ex­per­t:in­nen­an­hö­rung war groß; von den demokratischen Parteien, die ebenfalls eingeladen waren, kam allerdings niemand. Für die Linke Heike Sudmann fügt sich das Desinteresse an einer Zukunft der Disability Studies in die Abwicklung anderer wissenschaftlicher Einrichtungen in Hamburg: der Fachbibliothek für Frauen und Geschlechterstudien und der Forschungsstelle Kolonialismus. „Das sind kleine Bereiche, wo vielleicht auch die Hoffnung bestand, dass es da keinen Widerstand mehr gibt.“