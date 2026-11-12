Paralympics-Teilnehmer zu Inklusion„Die gesetzliche Lage wird ignoriert“

taz: Herr Rehder, wenn Sie sich heute durch Hamburg bewegen, gibt es Barrieren, an denen Sie scheitern, oder Dinge, die Sie stören?

Hans-Jürgen Rehder: Auch heute gibt es immer noch zahlreiche Barrieren. Für mich – ich bin seit Geburt behindert und sitze im Rollstuhl – sind das vor allem Stufen und Treppen. Viele Orte in Hamburg, auch öffentliche, sind so gestaltet, dass sie Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang unmöglich machen.

Bild: privat Im Interview: Hans-Jürgen Rehder Jahrgang 1952, hat als Verwaltungsangestellter im Hamburger Finanzamt gearbeitet, bei den Paralympischen Spielen 1988 in Seoul der Rollstuhlfahrer die Bronzemedaille im Tischtennis. Seit vier Jahren ist er ehrenamtlich Vorsitzender des Inklusionsbeirats in Eimsbüttel.

taz: Sie wurden mit der Glasknochenkrankheit geboren, haben 1988 bei den Paralympischen Spielen eine Bronzemedaille im Tischtennis gewonnen und schauen heute als Vorsitzender des Inklusionsbeirats Eimsbüttel auf den Stand der Inklusion im Stadtteil. Wie entwickelt sich die Einbeziehung von Menschen mit Behinderung?

Rehder: Die Lage macht mir Sorgen. An den Schulen wird die Inklusion abgebaut, Assistenzen werden gestrichen, alles angeblich aus Spargründen, während Hamburg über ein 600 Millionen Euro teures Museum nachdenkt. Die Politik spricht bestenfalls über Inklusion, bringt aber nichts voran. Im schlimmsten Fall nähern sich die demokratischen Parteien den Positionen am rechten Rand. Viele Menschen, die von dem Thema betroffen sind, fürchten einen Rückbau des bislang Erreichten.

taz: Es gilt die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland in seine Gesetze übernommen hat. Damit sollte Inklusion doch verpflichtend sein?

Rehder: Die gesetzliche Lage wird ignoriert. Weder die UN-Konvention oder allgemeine Richtlinien oder das Bundesteilhabegesetz noch das Hamburger Teilhabegesetz werden eingehalten, weder von Politik noch Verwaltung oder Wirtschaft. Alle sind aufgefordert, keiner tut es, und es hat keine Konsequenzen. Hmm, vielleicht sollte jemand die Stadt Hamburg verklagen?

 Viele Menschen, die von dem Thema betroffen sind, fürchten einen Rückbau des bislang Erreichten

taz: Sie laden zu einer Podiumsdiskussion ein mit der Frage: „Kann Hamburg Inklusion?“ Wer nimmt teil und was wünschen Sie sich als Ergebnis?

Rehder: Mein großer Wunsch ist, dass viele Menschen zu der Veranstaltung kommen, die Interesse am Thema haben und betroffen sind. Ich hoffe, sie zu bewegen, sich gegen die Abnahme der Inklusion zu wehren und aktiv zu werden für Menschen mit Einschränkungen.

taz: Wobei auf dem Podium Po­li­ti­ke­r:in­nen sitzen?

Rehder: Das ist kein Widerspruch. Leider hat die Beauftragte für Menschen mit Behinderung abgesagt, ohne einen Grund zu nennen. Auch die Sozialsenatorin hat die Einladung nicht angenommen. Aber dabei sind die Sozial-Fachleute der Bürgerschaftsfraktionen. Das sind Leute, die durchaus meine Bedenken zum Stand und zur Umsetzung der Inklusion teilen. Doch sie haben innerhalb ihrer eigenen Parteien und Fraktionen einen schweren Stand. Denn wenn sie etwas voranbringen wollen, kommen die Finanzleute und sagen Nein. Daher bringt es nichts, wenn wir uns einig sind. Wir Betroffenen und am Thema Interessierten müssen uns zusammenschließen und die Öffentlichkeit aufmerksam machen.

Podiumsdiskussion „Kann Hamburg Inklusion?“, Mittwoch, 16.11., 14 bis 16 Uhr im Hamburg-Haus, Doormannsweg 12. Mit dabei sind die Spre­che­r:in­nen der Bürgerschaftsparteien für Inklusion, die Moderation übernimmt die Sportjournalistin Ina Kast. Gebärden- und Schrift­dol­met­sche­r:in­nen sind vor Ort.

taz: Um die Inklusion einen Schritt voranzubringen, welches Thema sollte die Stadt als Erstes anpacken?

Rehder: Puh, da gibt es so viele Dinge, die im Argen liegen, und jede Gruppe hat einen eigenen Bedarf. Sehr dramatisch ist die Lage für Menschen, die rund um die Uhr Assistenz brauchen, die fürchten angesichts von Sparvorgaben um ihre Eigenständigkeit. Zum Anfang wünsche ich mir, dass die Stadt mit dem Bau von Changing Places beginnt. Das sind besonders große und bequeme Behindertentoiletten, die auch Menschen mit vielen Einschränkungen nutzen können. Die Einführung solcher Toiletten ist seit Jahren beschlossen, aber wird nicht umgesetzt, weil keine Behörde sich für die Reinigung zuständig fühlt.