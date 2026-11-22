Z um Thema Sexualität sagte meine Tochter unlängst zu mir die vernichtenden Worte: „Du bist einfach eine andere Generation.“

Frech! Ich bin ja wohl die Generation, die mit ihren Kindern offen über Sexualität als etwas Positives gesprochen und alle Fragen nach bestem Wissen beantwortet hat – selbst die, die gar nicht gestellt wurden. Na toll, jetzt bin ich selbst überfordert mit dem extrovertierten Umgang meines Kindes mit Sexualität.

Ich halte das Liebesleben für eine ganz natürliche Angelegenheit – aber grundsätzlich doch eher für eine private als für eine öffentliche. An dem Wort „Liebesleben“ merkt man schon, wie oldschool ich bin. Mir fehlt beim Thema Sex einfach jegliches Social-Media-Wissen. Allein um die Anglizismen der Dark-Romance-Bücher meiner Tochter zu verstehen, müsste ich stundenlang googeln, nur um Dinge zu erfahren, die ich noch nie wissen wollte und danach Werbung für Buttplugs zu bekommen.

Möglicherweise erscheint mir meine Einstellung zu Sexualität nur im Kontrast zu meiner eigenen Kindheit so tolerant. Ende der Siebziger sprach man bei uns über die lesbische Nachbarstochter nur im Flüsterton. Als ich mich bei meinen Eltern erkundigte, was denn mit ihr sei – ich hoffte ein sensationelles Geheimnis zu erfahren –, erhielt ich nach einer kurzen Stille die für mich wenig spektakuläre Information, dass sie Frauen liebt.

Schwul, aber trotzdem sehr nett

Meine Eltern haben sich damals bestimmt auch für maximal liberal gehalten, als sie mir meine Frage so wertfrei beantworteten. Über das erste schwule Pärchen in unserem Familienumfeld, erklärte man uns Kindern, dass die trotzdem sehr nett seien und der älteren Dame in der Wohnung darüber immer die Taschen hochtrügen.

Was daran homophob sein soll, ist für diese Generation bis heute schwer zu verstehen. Meine Mutter begriff auch nicht, warum ich es als behindertenfeindlich empfand, als sie einmal zu mir sagte, man könne nur hoffen, dass Willi keinen Sexualtrieb entwickeln werde. Aber eine professionelle Sexualbegleitung organisiere ich auch nicht für meinen Sohn, solange er kein eigenes Interesse an der Sache zeigt.

Sexualität von Menschen mit Behinderung ist ein zu krasses gesellschaftliches Tabu, als dass ich mir solche Probleme freiwillig aufsacken würde. Apropos Tabu: Willi hat jetzt eine Freundin in seiner Wohngruppe. Sie sitzen aneinandergeschmiegt und geben sich fette Schmatzer.

Dass Willis Auserwählte ungefähr mein Alter hat und zwischendurch auch mal kurz ein/eine anderer/andere gekuschelt wird, spielt keine Rolle. Das nenne ich Toleranz. Mir gefällt es, meinen Sohn so verliebt zu sehen. Ihre Eltern (beide über 80) finden die Knutscherei dagegen völlig daneben. Da ist er wieder, der Generationenkonflikt.

 Ich bin halt die verklemmte Generation, die aber wenigstens statistisch gesehen früher mehr Sex hatte als die Jugend heute

Meine persönliche Schmerzgrenze wird erst überschritten, wenn ich mehr als das Küssen anderer sehen muss – und zwar ganz unabhängig von Behinderung oder sexueller Ausrichtung.

Wann sich der Trend mit der Freizügigkeit wohl wieder umkehrt? Hoffentlich, bevor ich anderen Menschen in der Öffentlichkeit beim Sex zuschauen muss. Ich bin halt die verklemmte Generation, die aber – wenn ich das mal anmerken darf – wenigstens statistisch gesehen früher mehr Sex hatte als die Jugend heute. Wir hatten halt keine Handys zum Rumfummeln.

Wahrscheinlich ist mein eigentliches Problem nur, dass wir unseren Kindern all die Jahre erzählt haben, was Sexualisierung und Rollenbilder bedeuten, dass sie darauf hören müssen, was sich für sie und ihren Körper gut anfühlt und dass sie jederzeit Grenzen setzten und nein sagen dürfen.

Wo nun aber ihre Grenzen konkret liegen und dass sie vielleicht „nein“ sagen können, aber tatsächlich zu vielem, was ich mir gar nicht vorstellen kann laut „ja“ sagen wollen, daran muss ich mich noch etwas gewöhnen.