Mumbai taz | Indien hat aufmerksam den jüngsten Besuch von Pakistans Armeechef Asim Munir in den USA verfolgt. Erst sechs Wochen ist die kriegerische Eskalation zwischen den beiden südasiatischen Nachbarn in Kaschmir her – ausgelöst von einem Terroranschlag im indischen Teil der umstrittenen Region. Beide Seiten versuchen seither mit der Entsendung von Delegationen international Rückhalt zu gewinnen. So trat auch der 57-jährige Feldmarschall Munir eine fünftägige USA-Reise an.

Seine Reise wertet Islamabad als großen Erfolg, nicht zuletzt, da er am Mittwoch zum Mittagessen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus geladen war. Der indische Analyst Brahma Chellaney sieht darin Trumps Versuch, Pakistans Stellung zu normalisieren und die strategische Kooperation aus der Zeit des Kalten Krieges wiederzubeleben.

Chellany vermutet, damit würde die „Rückkehr zu den alten amerikanischen Spielregeln des Gleichgewichts zwischen den Beziehungen der USA zu Indien und Pakistan“ eingeläutet. Doch Trump habe einem ungewählten „de facto Machthaber Legitimität verschafft“.

Pakistan und die USA kooperieren bereits im Kampf gegen den am Hindukusch aktiven Ableger des Islamischen Staates (IS-Khorasan) und haben gemeinsame Wirtschaftsinteressen bei Kryptowährungen, Seltenen Erden und Rohstoffen.

Wollen die USA in Pakistan wieder an Einfluss gewinnen?

Die USA könnten versuchen in Pakistan in Konkurrenz zu China treten, das großen Einfluss gewonnen hat. Der Politikexperte Farhan Zaheer sagte der taz: „Vor zehn Jahren importierte Pakistan 80 Prozent seiner Waffen aus den USA, heute ist es umgekehrt.“ Doch Pakistan sei bereit, US-Hilfen mit sicherheitspolitischer Kooperation zu beantworten.

Erst kürzlich erhielt das Land milliardenschwere Kreditzusagen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Laut Trump sei ein Handelsabkommen mit Indien und Pakistan „in Arbeit“. Doch will sich Pakistan nicht gegen Teheran instrumentalisieren lassen.

Während Munir sich offiziell öffentlich aus Pakistans Innenpolitik heraushält, tritt er international immer deutlicher als mächtiger Akteur auf. Sein Besuch stieß in seiner Heimat auf gemischte Reaktionen: Während einige ihn feierten, protestierten Anhänger des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan, an dessen Sturz Munir damals als Geheimdienstchef mutmaßlich beteiligt war.

Laut Regierungskreisen schlug Munir Trump für den Friedensnobelpreis vor. Damit stützt er dessen Behauptung, er habe im Mai einen Krieg zwischen Indien und Pakistan verhindert. Indiens Regierung widerspricht heftig: Gespräche zur Deeskalation seien bilateral und militärisch erfolgt. Premierminister Narendra Modi verteidige die Position, dass Indien nie eine Vermittlung akzeptiert habe und es niemals tun werde.

Trump will vermittelt haben, Modi bestreitet das vehement

Trump sagte am Mittwoch erneut: „Ich habe den Krieg zwischen Pakistan und Indien verhindert.“ Munir sei auf pakistanischer Seite entscheidend gewesen, Modi auf der indischen. „Ich liebe Pakistan“, so Trump – und Modi sei ein „fantastischer Mann“.

2018 nannte Trump Pakistan noch „sicheren Hafen für Terroristen“. Daran erinnerte der indische Oppositionspolitiker Shashi Tharoor. Für seinen Parteikollegen Jairam Ramesh ist es „ein Schlag für Indiens Demokratie“, dass Munir ohne offizielles politisches Amt auf höchster US-Ebene empfangen werde.

Ramesh warf dem als Hardliner geltenden Munir vor, mit provokativen Äußerungen den Terroranschlag in Pahalgam am 22. April befeuert zu haben.