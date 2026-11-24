Zwei Männer schwenken grüne Fahnen: Nepals Premierminister Balendra „Balen“ Shah und Indiens Narendra Modi haben so am Montag in Delhi virtuell den Startschuss für einen neuen Personenzug zwischen beiden Ländern gegeben. Zugleich weihten sie gemeinsam eine Grenzbrücke und die zweite Bauphase einer Erdölpipeline ein und legten Grundsteine für weitere Vorhaben. Darunter ist ein Wasserkraftwerk in Nepal, das der indische Staatskonzern SJVN entwickelt.

„Wir werden in Nepal einen Start-up-Inkubator, ein Innovationszentrum und einen Offshore-Campus des Indian Institute of Technology einrichten“, kündigte Modi an. Er nannte Nepal einen „engen Freund“. Auch sollen Stipendien für nepalesische Studierende ausgeweitet und in Grenznähe ein agroindustrieller Park mit indischer Unterstützung errichtet werden.

Die bedeutendste Nachricht ist, dass Delhi Kathmandu Entwicklungszusammenarbeit im Wert von umgerechnet 1,46 Milliarden Euro zusagt hat. Darin enthalten sind Zuschüsse „zur Unterstützung des Wiederaufbaus“ nach den schweren Fluten im August, neue Infrastrukturprojekte sowie 1,1 Milliarden Euro an Darlehen für Energieprojekte. Die gemeinsame Erklärung enthält zudem Punkte zu Handel, Grenzfragen und zusätzlichen Flugrouten.

Es war Shahs erster bilateraler Staatsbesuch überhaupt seit seiner Amtseinführung im März. Begleitet wurde er unter anderem von Finanzminister Swarnim Wagle und Außenminister Shishir Khanal. Khanal war zuvor bei der Klimakonferenz in Antalya. Dort brachte er den Vorschlag von Nepal, Bhutan und Kirgistan zur Einrichtung eines Programms zu Bergregionen und Klimawandel in den Entwurf der nicht beschlossenen Abschlusserklärung ein.

Vier Wochen nach den Flutkatastrophen in seiner Heimat hatte Shah bereits bei der UN-Generalversammlung in New York Unterstützung über den internationalen Loss-and-Damage-Fonds gefordert. „Den Menschen in unserem Land muss es ermöglicht werden, ihre Zukunft zu gestalten, statt ständig ihre Vergangenheit wiederaufzubauen“, sagte er bei seinem Auftritt. Dabei trug er einen traditionellen Kalo-Topi-Hut und eine schmale Sonnenbrille, wie auch in Delhi.

Nepals Premier in Indien, eine Parteidelegation in China

Die Gen-Z-Proteste in Nepal hatten dem 36-jährigen Bauingenieur, späteren Rapper und dann Bürgermeister Kathmandus den Weg ins Amt geebnet. Shahs erste Auslandsreise galt der Flutkatastrophe. Laut nepalesischen Be­ob­ach­te­r:in­nen bleibt der alte Grenzstreit mit Indien ein wichtiges Thema, wenn auch eher im Hintergrund.

Insgesamt wird der Besuch aber als Erfolg für Shah und seine Rastriya Swatantra-Partei (RSP) gewertet. Die junge Reformpartei setze in ihrer Außenpolitik auf „Entwicklungsdiplomatie“, und „viele der Abkommen waren positive Schritte für Nepal“, sagt der Doktorand Mahesh Kushwaha.

Dass Shah zuerst Indien besucht, bedeutet nicht, dass Kathmandu den anderen großen Nachbarn China aus dem Blick verliert. Kurz vor seiner Indien-Reise entsandte Shah eine Delegation von Abgeordneten seiner RSP zu einem elftägigen Besuch nach China.

Peking möchte sein Programm der Neuen Seidenstraße (BRI) in Nepal vorantreiben. Zuvor hatte Nepals Kabinett bereits einen chinesischen Zuschuss von 2 Millionen US-Dollar für Nothilfe- und Rettungsmaßnahmen nach der Flutkatastrophe genehmigt. Kathmandu ist auf beide Nachbarn angewiesen und versucht, durch geschicktes Taktieren Handlungsspielraum zu gewinnen.

Vor Shahs Amtsantritt hatten die Regierungschefs und damit häufig auch die Präferenzen gegenüber den beiden Nachbarn gewechselt. Der Nepali Congress (NP) pflegte traditionell gute Beziehungen zu Delhi, während maoistische Politiker wie Pushpa Kamal Dahal und der gestürzte kommunistische Ex-Premier Sharma Oli zeitweise Peking näherstanden.

Shah hat offiziell keine Präferenz, aber hat in Indien studiert

Kulturell und sprachlich ist Nepal eng mit Indien verbunden, zudem sind beide stark hinduistisch geprägt. Indien ist eines der wichtigsten Länder für Ar­beits­mi­gran­ti:n­nen aus Nepal, Schätzungen sprechen von einer Million. Zudem können Ne­pa­le­s:in­nen visumfrei einreisen. Bisher hat Shah keine klare Präferenz gezeigt. Durch sein Studium hat er jedoch persönliche Verbindungen zu Indien.