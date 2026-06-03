D as EU-Parlament hat es verstanden. Ab diesem Donnerstag will es dem Nachrichtenportal Politico zufolge auf seinen Computern die Standardsuchmaschine wechseln. Tschüss Google, hallo Qwant. Qwant ist ein französischer Anbieter, der auch mit der deutschen Such-Alternative Ecosia kooperiert.

Und wer jetzt denkt: Der Wechsel kommt Jahre zu spät, außerdem kann sich doch je­de:r selbst die Suchmaschine einstellen, hat recht. Und auch wieder nicht: Denn Untersuchungen zeigen immer wieder, dass die allermeisten Menschen bei ihrer Technik die Einstellungen nutzen, die voreingestellt sind. Wenn auf einem Gerät der Chrome-Browser drauf ist, die Datenschutz-Einstellungen lasch sind oder eben die Google-Suche Standard ist – dann wird das so genutzt.

Natürlich wäre es besser, EU-Parlament und auch sämtliche andere Behörden und öffentliche Stellen hätten schon längst gewechselt. Nicht nur die Suchmaschine, sondern auch Browser, Textverarbeitung, Cloud, das ganze Betriebssystem. Besser wäre auch, es gäbe ein digitales europäisches Zahlungssystem, das ohne US-Konzerne wie Paypal oder Visa funktioniert. Ist aber leider nicht der Fall. Daher ist schon dieser klitzekleine Schritt des EU-Parlaments eine Erfolgsmeldung.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Ein paar Nummern größer denkt die EU-Kommission: Sie hat am Donnerstag ein lange angekündigtes Paket dazu vorgestellt, wie die EU endlich digital unabhängiger werden soll. Es geht um Chips und Clouds, um Rechenzentren und Open Source, also Software, bei der der Quellcode offenliegt.

taz schneller googeln Sie wollen beim Googeln taz-Texte besser finden? Dann können Sie mit einem Google-Konto die neue Funktion „bevorzugte Quellen“ nutzen. Um die taz hinzuzufügen, müssen Sie nur diesen Link anklicken und einen Haken setzen. Sie wollen Google lieber meiden? Dann nutzen Sie doch DuckDuckGo oder Ecosia.

Zwar sind noch nicht alle Details des Pakets klar und schon gar nicht beschlossen. Doch es ist entscheidend, dass die Mitgliedstaaten schnell selbst aktiv werden, den Wechsel zu europäischen Open-Source-Alternativen angehen und damit auch Gelder mobilisieren, die bisher an Microsoft, Oracle und Co gingen. Digitale Unabhängigkeit kommt nicht von selbst, sie ist Arbeit. Eine andere Suchmaschine darf nur ein Anfang sein.