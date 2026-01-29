piwik no script img

Digitale SouveränitätVon Frankreich lernen

Kommentar von

Svenja Bergt

Frankreich führt für staatliche Stellen eine neue Software für Videokonferenzen ein. Davon sollte sich Deutschland etwas abschauen.

Ein Bildschirm, auf dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Videokonferenz zu sehn sind
Visio-Konferenz in Paris, 6. Dezember 2023: die Pilotphase ist beendet, die Videokonferenzsoftware Visio führt Frankreich nun für alle staatlichen Institutionen ein Foto: Nicolas Messyasz/ABACA/imago

V ideokonferenzen gehören mittlerweile für die meisten Büroarbeitenden zum Alltag. In der Regel kommt dabei die Software von US-Anbietern wie Microsoft, Google, Zoom, Cisco zum Einsatz. Frankreich geht nun einen anderen Weg: Es führt die im eigenen Land gehostete und Open-Source-basierte Videokonferenzsoftware Visio für alle staatlichen Institutionen ein. Die Pilotphase ist bereits durch, im folgenden Jahr soll der Umstieg von Big Tech aufs französische Visio abgeschlossen sein.

Und Deutschland so? Die Bundeswehr bekommt einen neuen Cloud-Dienst und arbeitet dafür mit Google zusammen. In Bayern will der dortige Finanzminister Verträge mit Microsoft verlängern, um deren Software fünf weitere Jahre in der Landesverwaltung einzusetzen. Die Stadt Hannover plant einen Wechsel ihrer Schulplattform zu Microsoft. Digitale Unabhängigkeit? Scheint nicht gerade Priorität zu haben.

Natürlich gibt es auch in Deutschland Positivbeispiele. Etwa Schleswig-Holstein, das sich mitten im Umstieg auf eine Open-Source-Software befindet, also Software, bei der der Programmiercode öffentlich ist. Doch ein generelles Bewusstsein dafür, welche Risiken es birgt, sich auf US-Dienste zu verlassen, fehlt. Nur ein Beispiel: Trump kann US-Unternehmen anweisen, die Bereitstellung kritischer Dienste etwa für einzelne Kunden oder ganze Länder einzustellen. Dann würden Firmen und Behörden in Deutschland schnell für sie essenzielle Dienste wegbrechen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Natürlich, ein Umstieg ist nicht einfach und nicht von heute auf morgen zu machen, auch das zeigt das Beispiel Schleswig-Holstein. Die Abhängigkeiten von Diensten wie Microsoft sind über Jahre gewachsen. Und viele An­wen­de­r:in­nen reagieren ungehalten, wenn sie den Button zum Ausdrucken statt oben links in der Mitte oben rechts am Rand finden. Doch das ist eher ein Grund, sich schnell um einem Umstieg zu kümmern. Denn wer in Abhängigkeiten verharrt, geht das Risiko ein, sehr plötzlich und unfreiwillig Alternativen suchen zu müssen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Svenja Bergt

 Redakteurin für Wirtschaft und Umwelt
schreibt über vernetzte Welten, digitale Wirtschaft und lange Wörter (Datenschutz-Grundverordnung, Plattformökonomie, Nutzungsbedingungen). Manchmal und wenn es die Saison zulässt, auch über alte Apfelsorten. Bevor sie zur taz kam, hat sie unter anderem für den MDR als Multimedia-Redakteurin gearbeitet. Autorin der Kolumne Digitalozän.
Themen #Digitalisierung #Digitale Souveränität #Software #Palantir #Microsoft
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Frau mit Smartphone an einem Kanal in Amsterdam.
Digitale Souveränität Die Niederlande haben Angst um ihre Daten

Ausgerechnet der Cloud-Anbieter, der für die digitale Identität verantwortlich ist, soll an einen US-Konzern verkauft werden. Die Besorgnis ist groß.

Von Tobias Müller
Zwei Kabel mit bunter Isolierung
Digitale Abhängigkeit von den USA Wie Europa sich auf den Kill Switch vorbereitet

Hätte Trump die Macht, unsere digitale Versorgung zu kappen wie Putin die Gasleitungen? Europa will unabhängiger von Google, Microsoft und Co. werden.

Von Svenja Bergt
Zwei Männer sitzen nebeneinander
Digitale Souveränität Die digitale Abhängigkeit jetzt durchbrechen
Kommentar von Barbara Junge

Irgendwer muss irgendwo mal anfangen. Mit einer internationalen Allianz, Open Source und klaren Regeln für US-Konzerne könnte sich Europa von BigTech lösen.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
3
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten
4
Entschärfter Antrag für Parteitag CDU schlittert knapp an interner Klima-Katastrophe vorbei
5
Linke Debattenkultur Lasst uns wieder richtig streiten
6
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus