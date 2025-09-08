piwik no script img

taz zahl ich

Die Wochenvorschau für BerlinMenschen sind kein Müll

Anstatt Obdachlosigkeit zu bekämpfen, behandelt die Stadt Menschen, die auf der Straße leben, unwürdig. Am Tag der Wohnungslosen regt sich Widerstand.

Müll wird im Görlitzer Park entsorgt
Müllreinigung im Görli: Saubermachen ist ein Wort, dass niemals in Bezug auf Menschen verwendet werden sollte Foto: dpa | Jörg Carstensen
Jonas Wahmkow
Von Jonas Wahmkow

Berlin taz | Es war der Wunsch nach einem sicheren und warmen Schlafplatz, der einem 33-Jährigen Mitte März zum Verhängnis wurde. Der obdachlose Mann schlief in einem Papiercontainer, die Müllabfuhr bemerkte ihn nicht. Er verstarb noch an Ort und Stelle an seinen Verletzungen. Der Fall sorgte stadtweit für Bestürzung. Im Umgang mit Menschen, die auf der Straße leben, hat sich seitdem leider nichts geändert. Noch immer werden sie als Problem betrachtet, vertrieben und verdrängt.

Jüngste Beispiele: Der Görlitzer Park, um den ein Zaun gebaut wird, um die dortige Drogenszene zu vertreiben. Gleichzeitig werden dringend notwendige Sozialprojekte nicht weiter finanziert. Am Alexanderplatz baut die Deutsche Bahn den Bahnhof obdachlosenfeindlich um.

So sollen Teile des Untergeschosses, die bislang vielen obdachlosen Menschen als vor Wetter geschützte Zufluchtsorte dienten, nach der Modernisierung geschlossen werden. „Reduzierung von Aufenthaltsmöglichkeiten für Nichtreisende, wie zum Beispiel Wohnungslose“ heißt das im Konzernsprech.

Menschen sind kein Müll

Mit dem Tag der wohnungslosen Menschen am Donnerstag wollen Sozialverbände gegen die sich immer weiter verschärfende soziale Kälte aufmerksam machen. Am Vorabend veranstalten die Stra­ßen­so­zi­al­ar­bei­te­r:in­nen von Gangway ab 17 Uhr eine Kundgebung im Görli. „Menschen sind kein Müll“, lautet das Motto, das zugleich eine Forderung ist für den menschenwürdigen Umgang mit allen, die auf der Straße leben. Am Aktionstag selbst findet eine Kundgebung um 16 Uhr am Fernsehturm gegen die Umbaumaßnahmen am Bahnhof statt.

Alarmierend wird der Donnerstag auch noch in anderer Hinsicht: Zum ersten Mal werden in Berlin zum nationalen Warntag um 11 Uhr auch die Sirenen erklingen – zum ersten Mal seit 30 Jahren. Damit der Sound stadtweit gut hörbar ist, will der Senat bis Ende des Jahres 450 Sirenen installiert haben.

Laut wird auch die Rave-Demo „Wem gehört die Stadt“ die am Samstag durch den durchgentrifizierten Prenzlauer Berg zieht. Denn einer der Hauptgründe für Wohnungslosigkeit bleibt die kapitalistische Verwertung der Stadt, die Mieten in die Höhe treibt und bezahlbaren Wohnraum verknappt. Allein 2024 wurden 2.495 Haushalte zwangsgeräumt, nicht selten direkt in die Wohnungslosigkeit.

Eine naheliegende Maßnahme wäre es, leerstehende Gebäude zu öffnen für Menschen, die sie benötigen. Mit gutem Beispiel voran geht die Stadt mit dem ehemaligen Kongresszentrum ICC, das anlässlich des Tages des offenen Denkmals für Be­su­che­r:in­nen geöffnet wird – leider nicht dauerhaft, sondern nur von Donnerstag bis Sonntag. Neben kostenlosen Besichtigungen gibt es noch viele weitere Veranstaltungen wie Yoga, Filme und Underground Cycling.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Obdachlosigkeit in Berlin #Wohnungsnot #Mietenprotest
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Fahrradfahrerin fährt durch einen Eingang in den Görlitzer Park.

Kriminalität im Görlitzer Park

Zahlen sprechen gegen Zaun

Eine nächtliche Parkschließung wird wohl wenig helfen. Neuer Kriminalitätszahlen der Innenverwaltung zufolge, geschiecht ein Großteil der Straftaten tagsüber.
Von Amelie Sittenauer
Ein Obdachlosenlager am Alex vor einem Werbeplakat "Eine bessere Welt ist kein Märchen"

Obdachlosigkeit am Alexanderplatz

Verdrängt und vergessen

Ein Kiezspaziergang beschäftigt sich mit Obdachlosigkeit am Alexanderplatz. Fazit der Verbände: Die Repression nimmt zu, es fehlt an Schutzräumen.
Von Lea Kleinsorge
Drei Grablichter und ein Blümchen zum Gedenken.

Tod im Müllwagen

Deckel zu

Die Nacht in einem Altpapiercontainer endet in Berlin für einen 33-jährigen Obdachlosen tödlich. Er stirbt bei der Entleerung. Folgen für die Zukunft hat das nicht.
Von Plutonia Plarre
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Gespräch mit einem Polizisten

„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“

2

Höhere Bemessungsgrenzen

Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen

3

Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker

Die Boris-Palmer-Show

4

Umfrage zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Spitzenwert für Rechtsextreme

5

Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie

Relativ unlustig

6

Wir Boomer

Menno, habt Ihr’s gut!