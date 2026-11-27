W er als alter, weißer und heterosexueller Mann in Deutschland eine authentische Diskriminierungserfahrung machen möchte, muss sich nur aufs Motorrad setzen. Prompt beschimpft ihn die taz pauschal als „Stinker“ und Lärmterroristen, nur weil er nicht mit Straßenbahn oder Lastenrad über Stilfserjoch oder Nürburgring fährt – die übliche Hassrede eben, mit der wir leben können. Wir wissen ja, von wem es kommt. Lebensgefährlich und europaweit einmalig ist hingegen die staatliche Gängelung, der Motorradfahrer ausgeliefert sind. Strukturell, systematisch, praktisch.

Wenn ich mich bei Wolkenbruch oder 40 Grad im Schatten im Stau auf der Autobahn vorsichtig zwischen den vollklimatisierten Komfortkisten hindurchschlängele, wertet der Gesetzgeber das als „grobe Pflichtverletzung“. Schlimmstenfalls werden bis zu 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot fällig. Das nenne ich mal „eine Ansage“.

Weiche ich aber auf die kurvige und von meinen Steuern mitfinanzierte Landstraße aus, erwarten mich im Falle eines Falles autofreundliche Leitplanken, deren scharfkantige Stützpfosten auf den rutschenden Gestürzten wie die Klingen einer Guillotine wirken. Das nenne ich „mörderisch“.

Neulich träumte ich von einem Land, in dem mir keine einzige Kurvenleitplanke mehr nach dem Leben trachten dürfte, weil sie ausnahmslos alle mit Unterbodenschutz ausgerüstet wären. Ein Land, das mich zum Tragen korrekter Schutzkleidung ermuntert, indem es mir bei Verkehrsverstößen spürbare Rabatte auf Strafzettel gewährt – sofern ich nicht splitterfasernackt in die Radarfalle rausche. Ich nenne das „einen Anreiz“.

Traum von der Spur

Ferner träumte ich von einer Regierung, die in der Innenstadt wie auf der Autobahn die Insassen der Blechdosen verpflichtet, Rollern und Motorrädern stets eine „virtuelle Spur“ offen zu halten – vergleichbar mit der immer leeren „Rettungsgasse“. Sollte ein Autofahrer den Raum für Einspurfahrzeuge absichtlich eng machen, wird diese grobe Pflichtverletzung mit einer Strafe von bis zu 320 Euro geahndet.

Noch im Traum nannte ich diese Orgie der Gerechtigkeit „zu schön, um wahr zu sein“, wachte auf – und stellte fest, dass meine erträumte Novelle der Straßenverkehrsordnung ab dem 1. Januar 2028 tatsächlich wahr wird. In Italien. Was mich als vermeintlich gefestigten Gesinnungslinken weltanschaulich doch mehr verwirrt, als mir lieb sein kann.

Nun ist Giorgia Meloni keine Alice Weidel, also keine Faschistin, sondern Postfaschistin. Oder war es Transfaschismus? Wenn mir das Hemd näher ist als die Hose, bin ich das dann auch? Neigungsbedingt? Könnte ich mich mit einem funktionalen Pragmato- oder Partikularfaschismus anfreunden? Knifflig.

Ein hyperfreundlicher Equi-, Egalitär- oder schlicht Fairfaschismus, das wär’s doch! Oder ist das dann schon Sozialismus? Egal, ich bin dabei!