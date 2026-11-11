Eine mittelalterliche Festung in der Vorstadt. Zu hören sind Fanfaren, klirrende Schwerter, das Donnern von Hufen – und zwar krächzend aus Lautsprechern, die im Außenbereich montiert sind und die Spotify-Playlist „Medieval Ambience“ abspielen. Auf einem Plakat ist eine Baustelle angekündigt: „Hier entsteht ein Burggraben. Betreten verboten! Muntherren haften für ihr Gesinde.“

Die hohen Burgmauern sind pompös. Erst auf den zweiten Blick merkt man, dass sie aus Pappmaché bestehen. Statt einer Türklingel: ein Rammbock. Schon nach dem ersten Rammen wird geöffnet.

Meinhardt Hadumar Freiherr von Adlerflügelsfelsen, der bürgerlich Heinz Jupp Pichlhuber heißt, empfängt uns in seinem Rittersaal. Er trägt eine schimmernde Rüstung. Obwohl die Wehr-Wear wohl 50 Kilo wiegt, bewegt sich der moderne Rittersmann leichtfüßig. Schade, dass es bei jeder Bewegung furchtbar quietscht.

„Das Ding muss noch von meinem Knappen geölt werden“, sagt er knapp, bevor er ausruft: „Willkommen Herolde, die ihr die neuesten Botschaften verbreitet! Sollen eure Pferde in meine Stallungen geführt werden?“ Da wir draußen mit dem Mietauto parken, lehnen wir ab. Ja sagen wir allerdings zum angebotenen „güldenen Becher voll Met“ und der Schokoladentafel(runde) Ritter Sport. Wir lassen uns an einem mit Schnitzereien verzierten Holztisch nieder. Nach einigen Einlagen eines Hofnarren und einer Gauklerin – zwei Schauspielschülern, die sich was dazuverdienen – kann das Gespräch beginnen.

Leben als Ritter

Vor zwei Jahren hat der Jurist Pichlhuber seine Wirtschaftskanzlei aufgegeben, um sich dem Leben als Ritter zu widmen. Doch der Umbau seines Hauses in eine Burg, das Bestreiten ritterlicher Turniere in seinem Vorgarten und das Minimieren seiner Körperhygiene auf mittelalterliches Niveau waren dem 53-Jährigen nicht genug. Deshalb gründete er einen eigenen Ritterorden. „Zuerst wollte ich eine Unterabteilung des Hosenbandordens – namens Unterhosenbandorden. Dann kam mir die Idee, da viele unserer Mitglieder Beamte sind, uns Stemplerorden zu nennen. Geworden ist es schließlich der Orden zum goldenen Kies – eine Anspielung auf meinen prächtigen Schottergarten.“

Was aber sind die Aufgaben eines modernen Ritterordens? In erster Linie verfolge seine Organisation karitative Zwecke, versichert uns von Adlerflügelsfelsen. So wurden mehrere Spendenaktionen organisiert, die Geld für den Umbau seines Hauses in eine Burg sammelten. Und wo steht dieser Orden politisch? In der Nähe zu den Reichsbürgern? „Narretei!“, ruft der Burgherr aus, während er mit einer Lanze einen Rest Wildschwein aus seinen sonst von einem wandernden Zahnbrecher gepflegten Zähnen entfernt. „Die glauben ja, wir leben im Kaiserreich von 1871. Das ist viel zu fortschrittlich. In Wahrheit leben wir immer noch im Fränkischen Reich Karls des Großen!“

Ablehnung aus dem Vatikan

Kürzlich dann der Schock: Der Antrag auf Anerkennung als Ritterorden wurde vom Vatikan abgelehnt. „Als ich das Ablehnungspergament las, traf mich fast der Ritterschlag. Dabei gäbe ich für eine päpstliche Anerkennung mein letztes Kettenhemd.“ Ein paar Tränen kriechen über die bärtigen Wangen. Rasch wischt er das kleine Rinnsal weg. „Ritter weinen nicht, sonst rostet die Rüstung.“

Wie steht eigentlich seine Familie zu seinem Ritterleben? Plötzlich betreten seine beiden Kinder und seine Frau den Saal. Alle drei sind modern gekleidet. Die zwei Jugendlichen tragen Kopfhörer und starren auf ihre Smartphones. Die Frau grüßt uns wortlos mit einem Nicken. „Jupp, bringst du die Kinder zum Tennis?“ – „Wohlan, holde Maid! Das Pferd ist bereits gesattelt!“ – „Bring sie gefälligst mit dem SUV! Sie müssen in 15 Minuten dort sein.“ – „Sugleiche, doch lasset mich vurher euchet singen und tuen den Minnedienst. Dies Lied habet ich fur euchet gedichtet.“ Er greift in die Innentasche seiner Rüstung, holt eine Laute hervor und beginnt zu singen: „Ni hat et gegebet in edlere Frouw / Ta dudelidi tadeldei / Wunnesam, wol getan von Haupte bis Schuh / Ta dudelidi tadeldei.“

Die so Besungene stößt einen genervten Seufzer aus und verlässt mit den Kindern den Saal. Es dauert siebzehn Strophen, bis der Minnesänger ihr Gehen bemerkt. „Tja, meine Sippe hat es nicht so mit dem Mittelalter, meint gar, ich sei verrückt!“ Er schlägt sich mit einem goldenen Zepter auf den Helm. „Sofort werde ich den Bader aufsuchen. Aderlässe müssen her. Dann bin ich wieder gesund!“ Er bricht in ein wahnsinniges Gelächter aus.

Plötzlich verdunkelt sich der Saal. Ein unheimliches Geräusch erschallt: „Huuuuu! Huuuuu!“ Ist das etwa das Schlossgespenst? Bleich wie ein nobles Blaublut verschwinden wir. Ritter Jupp ruft uns hinterher: „Keine Sorge! Das ist nur unser Saugroboter. Da klemmt was im Luftkanal. Das muss erst repariert werden vom Schmied … So bleibet doch!“