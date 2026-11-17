Noch-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt vor Weimarer Verhältnissen. Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter vor einer neuen Eurokrise. US-Senator Sheldon Whitehouse vor einem Zusammenbruch des Immobilienmarkts. „Ich warne sie“, sagt Israels Premierminister Benjamin Netanjahu mit Blick auf die Regierenden im Iran. Matthias Gütges, Holzhändler und Kommunalpolitiker in Kamp-Lintfort, warnt vor einer Abschaffung der Brötchentaste an Parkautomaten. Und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst verkündet: „Ich warne vor Schnellschüssen bei einem AfD-Verbot.“ Gibt es auch Langsamschüsse?

Ständig wird heutzutage vor irgendwas gewarnt. Entsprechende Hinweise finden sich auf Tabakprodukten. An den Eingängen von Spielhallen. Auf Websites von Wettanbietern. Kinderspielzeug. Rohrreinigern. Atombomben. „Caution“ hier, „Caution“ dort. An Haus- und Gartentüren wird seit jeher „vor dem Hunde“ gewarnt, in jeder zweiten Wetterprognose vor Starkregen, Halbstarkregen oder Dürre infolge ausbleibenden Regens. Willkommen im Warnzeitalter. Nie war das Leben riskanter als heute.

Um die neuzeitliche Lawine an Gefahrenhinweisen zu stoppen beziehungsweise zunächst mal in geordnete Bahnen zu lenken, beschloss die EU-Kommission soeben eine Kennzeichnungspflicht für sämtliche im Euroraum verbreiteten Warnungen. „Wer auf unserem Kontinent eine ausspricht oder einen Warnhinweis auf einem Produkt anbringt, muss ab sofort deutlich machen, ob es sich um eine Class A-, Class B- oder Class C-Warnung handelt“, so Pierre ten Honk, Brüssels oberster Warnungshüter.

Notwendige Abrüstung

Class C heißt: Das Ignorieren der Warnung bleibt erst einmal folgenlos. „Das betrifft circa 94,463 Prozent der von Politikerinnen und Politikern rituell ausgesprochenen Warnungen.“ Damit trage die EU zur notwendigen Abrüstung der Politikersprache bei. „Denn es wird ja niemand so blöd sein, zu sagen: Ich warne vor Weimarer Verhältnissen. Das war eine Class-C-Warnung“, prognostiziert der hellsichtige Warnkommissar. Unter Class B fallen Verwarnungen, wie man sie im Sport oder bei Verkehrsdelikten ausspricht.

Hier sind Warnung und Sanktion deckungsgleich – sozusagen die non-binäre Warnungs-Variante. Class A bedeutet: Konsequenzen sind so sicher wie das Leuchten in den Augen von Markus Söder, wenn ihm jemand Rostbratwürstchen unter die Nase hält. Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht bestraft die EU mit hohen Bußgeldern. Für die Überwachung und den Inkassobetrieb ist eine neu geschaffene Behörde zuständig. Ihren Sitz hat sie in Rostock-Warnemünde.

Das Warnwesen boomt. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis davor gewarnt wird, morgens aufzustehen. Liebe Güte, was da alles passieren kann, sobald man auf den Beinen ist. Besser ist es, man bleibt liegen. Vorsicht aber auch beim Liegenbleiben – was da alles nicht passieren kann! Die Umsätze von Warnwestenherstellern explodieren.

Vorsorgliche Ansagen

Viele Menschen sind inzwischen dermaßen sicherheitsfanatisch, dass sie ihre Wohnung nicht mehr ohne eines dieser signalfarbenen und wenig kleidsamen Kleidungsstücke am Leib verlassen – Textil gewordene vorsorgliche Ansagen an die Mitmenschen, dass irgendwas im Busch ist. Was genau, wird man schon sehen. Luxusausführungen sind mit Warnblinkern versehen. Ist ein Blinker defekt, schrillt die auf dem Handy installierte Warnwesten-Warn-App.

„Wer warnt, erweckt den Eindruck, Macht ausüben zu können. Das macht es so sexy, Gefahren heraufzubeschwören“, philosophiert ten Honk. Allerdings stumpft eine Gesellschaft ab, in der sich ständig alle genötigt sehen, in Sorge zu sein und aufzupassen – oftmals ohne zu wissen, worauf eigentlich. „Darum kann ich nur davor warnen, zu viel zu warnen“, kichert er. „Das war eine Class A-Meldung. Wer zu viel warnt: Pech gehabt. Denn dann startet früher oder später – unter Wahrung der Warnungs-Wartungsintervalle, wie die EU sie vorschreibt – das Entwarnungsprogramm.“

Kernstück des Programms ist ein Megacomputer namens Warn-O-Mat. Er steht in einem Kellerkabuff der Warnemündener Behörde und durchsucht das Netz 24/7 nach Gefahrenhinweisen. Ist die kritische Menge überschritten, ertönt europaweit auf allen Handys eine höllisch laute Entwarnungssirene. Dann heißt es: So viel Gefahrengeraune wie möglich zurückrufen. Alternativ lässt sich der Warnungs-Overkill neutralisieren, indem man dem Netz Gegengift injiziert – und beispielsweise auf Social Media Ermunterungen ausspricht, mal was Gutes zu tun.

Kaum verkündet, schlägt die europäische Entwarnungsoffensive weltweit Wellen. So arbeitet ein Drehbuchschreiber-Team im Silicon Valley fieberhaft an einer Serie über einen alten, hässlichen Roboter, der unablässig Warnungen in die Welt göbelt, vom Sirenengesang des Warn-O-Maten verzaubert wird und plötzlich nur noch von Liebe säuselt. Eine Produktionsfirma soll bereits gefunden sein: Warner Brothers.