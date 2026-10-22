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Die WahrheitHerbstliche Laufzeit

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über würzige Atomkraftwerke erfreuen.

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AKW Isar2

Foto: Christian Mang

Von

Patric Hemgesberg

Wenn’s feucht wird draußen, kalt und klar

Dann wachsen bald wie jedes Jahr

Im herbstlich dunklen Wald beizeiten

Atomare Köstlichkeiten

Dass Schwammerln ganz besonders munden

Tief im Süden, sagen Kunden

Gereicht dem Koch nur halb zum Ruhm

Denn für viel Pepp sorgt Cäsium

Sieht man es leuchten im Risotto

Strahl auch ich frei nach dem Motto

„Liegt was Feines auf dem Teller

Jault und knackt der Geigerzähler“

Doch was ist das? Mein Pilz schmeckt fad

Das Cäsium zerfällt wohl grad

Hier braucht’s fix eine Havarie

Darum, Frau Reiche, bitt ich sie:

Wär’n Sie so gut – vorm Wiederkürzen

Mit „Isar 2“ mal nachzuwürzen?

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hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.


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Warum sachlich, wenn es persönlich geht.

Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

Warum beweisen, wenn man behaupten kann.

Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



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4 Kommentare

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  • DL
    Der letzte Macht das

    Gedichtetag, der

    Gedichten, Tag!

    heute zu sichten - da g-



    eht er um zu sichten karg

    Aua Thema zu berichten, klag

    Zur Kernkraft er verdichten arg

    Glauben an die Menschheit im vernichten, SAG!

    Weil wir noch nicht verzichten mag

    ich erlaube hier zu richten, zag

    Man mir verzeihen michten, nag

  •
    aujau

    Das Pilzgericht



    braucht Gammastrahlen nicht



    Betreiber auf Profit erpicht



    Natur hat bald mehr Gewicht

  •
    Martin Rees

    Das taz-Bild zeigt den Isar-Pegel,



    Im Hintergrund den Kühlturm-Kegel,



    Nach Greifswald-Rückbau weiß man heuer:



    Atom-Ruinen sind sehr teuer!☢️



    /



    www.nordkurier.de/...angenommen-3711850



    /



    Atommeiler-Milliardengrab,



    Für Abriss der Bund viel Geld gab.🏭



    ["Die Gesamtkosten dafür würden von rund 6,6 Milliarden auf 10 Milliarden Euro steigen, heißt es."]

  •
    Martin Rees

    (UN)ENDLICHE LAUFZEIT?



    /



    Die Pilze schießen aus der Erde,



    Bis "Licht qua Strahlung" daraus werde,



    Das Caesium aus Tschernobyl



    So ganz nun nicht mehr weichen will,



    Zuvor bereits aus Sellafield



    Es leider zu vermelden gilt:



    Es strahlt bis in die Ewigkeit,



    Was ward aus Kernspaltung befreit.



    Im Zahn gedeiht das Strontium



    In Matrix, im Endontium,



    Im Milchzahn Dr Reiss entdeckte,



    Dass es in fast jedem drinsteckte,



    Der "Silent Fallout" wurd' durch sie



    Ein Thema der Pädiatrie:



    Zigtausend Zähne sammelt sie,



    Und eines Tages Kennedy



    Ruft an sie und verkündet dann,



    Was er kraft Amtes stoppen kann!



    /



    Oktober 2026, MR☢️



    /



    www.biss-braunschw...-Promotion.de_.pdf



    /



    Es gab im "Silent Fallout" Tote,



    Erschreckend die Erkrankungsquote.

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