Die Wahrheit: Herbstliche Laufzeit
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über würzige Atomkraftwerke erfreuen.
Wenn’s feucht wird draußen, kalt und klar
Dann wachsen bald wie jedes Jahr
Im herbstlich dunklen Wald beizeiten
Atomare Köstlichkeiten
Dass Schwammerln ganz besonders munden
Tief im Süden, sagen Kunden
Gereicht dem Koch nur halb zum Ruhm
Denn für viel Pepp sorgt Cäsium
Sieht man es leuchten im Risotto
Strahl auch ich frei nach dem Motto
„Liegt was Feines auf dem Teller
Jault und knackt der Geigerzähler“
Doch was ist das? Mein Pilz schmeckt fad
Das Cäsium zerfällt wohl grad
Hier braucht’s fix eine Havarie
Darum, Frau Reiche, bitt ich sie:
Wär’n Sie so gut – vorm Wiederkürzen
Mit „Isar 2“ mal nachzuwürzen?
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
meistkommentiert