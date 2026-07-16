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Die WahrheitRheins Liebesfrust

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über Niedrigwasser am großen Fluss erfreuen.

Mann am Rhein

Foto: dpa

Von

Patric Hemgesberg

Steig nicht zu mir, du liebe Maas

Mein Zustand ist zum Weinen

Als Weltstrom bin ich eine Farce

Liegst dich nur wund auf Steinen

Wo wir uns trafen, kühn und wild

Im strömungsreichen Nassen

Geb ich derzeit kein sexy Bild

Und muss als Lover passen

Solang es staubt und flirrt statt fließt

Läuft’s nicht in meiner Tünche

Schuld ist der Mensch, das alte Biest

Den ich hernach verwünsche:

Statt kraftvoll schäumend, klar und frisch

Zu sprudeln vor Vergnügen

Soll er im Bett sich so wie ich

Mit Trockensex begnügen.

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4 Kommentare

 / 

  • Zitat:



    "Du alter Vater Rhein



    du liegst in deinem Bette



    und brauchst nicht aufzustehn"



    Zitat Ende.



    Vorbei sind die Jahren Fette



    So kann's nicht weitergehn.



    Ende Gelände.

  •

    Der Rhein hat ja dann noch die wohlfeile Metze Nordsee mit einem großen Wasserbett der Marker DOGGER.

    PS: Kürzer geht immer ...

    Noch Rhein?



    Nein!

  •

    Prognose zu dem taz-Rhein-Bild,



    Falls Rechtsnatur für Flüsse gilt,



    Landet vielleicht noch wer vorm Kadi,



    Bevor der Rhein wird auch zum Wadi.



    /



    www.spiegel.de/wis...rten-a-922411.html

  •

    ALS "TROCKENSEX" STEHT'S IM GEDICHT:



    POETISCH NIEDRIGSTWASSERSICHT



    /



    Sehen wir Trockensex uns an,



    Im Kontext von Vermehren:



    Es fließen hinein Main und Lahn,



    Rhein kann sich nicht erwehren.



    /



    Und außerdem Ruhr und sogar



    Die Lippe und die Sieg,



    Weiter südlich schon der Neckar



    Und zwischendrin die Wied.



    /



    Es sind zahlreiche feminin,



    Der Zuflüsse zum Rhein,



    Die Mosel wie die Maas darin



    Sind auch nicht etwa klein.



    /



    Da Menschen Profite verlocken,



    Die Umwelt krass zu ruinieren,



    Legt Klima Flüsse derzeit trocken:



    Kann Mensch am Rhein perfekt studieren.



    /



    Juli 2026, MR

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