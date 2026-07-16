Die Wahrheit: Rheins Liebesfrust
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über Niedrigwasser am großen Fluss erfreuen.
Steig nicht zu mir, du liebe Maas
Mein Zustand ist zum Weinen
Als Weltstrom bin ich eine Farce
Liegst dich nur wund auf Steinen
Wo wir uns trafen, kühn und wild
Im strömungsreichen Nassen
Geb ich derzeit kein sexy Bild
Und muss als Lover passen
Solang es staubt und flirrt statt fließt
Läuft’s nicht in meiner Tünche
Schuld ist der Mensch, das alte Biest
Den ich hernach verwünsche:
Statt kraftvoll schäumend, klar und frisch
Zu sprudeln vor Vergnügen
Soll er im Bett sich so wie ich
Mit Trockensex begnügen.
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