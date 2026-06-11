Die Wahrheit: Reiche reicht
Niemand erreicht die reiche Reiche. Ihr zu Ehren ein Gedicht am Gedichtetag der Wahrheit.
Das Öl- und Gaslicht Kathy Reiche
liefert Tag für Tag das Gleiche:
Perma- und impertinent
puscht sie alles, was verbrennt.
Faktenfest und souverän
steht sie zum Anthropozän.
Für Energien, die nicht erneuer-
bar sind, ist sie Flamm und Feuer,
und wofür sie super schwärmt:
Wenn sich’s mit Profit erwärmt.
Diese heiße Lust auf Petro
wirkt auf manche reichlich retro,
und man fragt sich: Ist das Hobby?
Nö. Ganz einfach Job pro Lobby.
Wie ein gut geölter Blitz
hier die Pointe (oder Witz):
Reiche ist – ein Topwortspiel –
ihrerseits nichts als: Fossil.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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