D ie beste Idee für einen Osterurlaub ist das Aufsuchen einer Gegend, in der es wärmer ist als in Norddeutschland und der Frühling sich als Jahreszeit präsentiert, die diesen Namen verdient. Außerdem sollten dort die Menschen gelassener sein als in Gesamtdeutschland und das Internet muss regelmäßig abkacken. Dann erreicht uns nämlich nur ein Puzzle aus Nachrichtenfetzen, die wir selbst in irgendeinen Zusammenhang bringen müssen: Trump gibt den Schrödinger; er beendet den Krieg und führt ihn gleichzeitig weiter. Woanders gilt andauernd und in jeder Meldung die Unschuldsvermutung. Diesel kostet bald mehr als Cocktails. Ein Tempolimit würde Sprit sparen, ist aber laut CDU sinnlos und würde gar keinen Sprit sparen, also praktisch Schrödingers Tempolimit. Hier gilt die Unschuldsvermutung übrigens nicht.

Das ist der Schlüssel zum Glück: Seliges Dösen unterm Sonnenschirm, gelegentlich ein Schluck Milchkaffee und immer wieder den Wlan-Stecker ziehen, wenn keiner guckt, während man heuchlerisch über die schlechte Infrastruktur in Südeuropa klagt.

Ab und zu erreicht uns dennoch die elektronische Lokalzeitung mit österlichen Katastrophenmeldungen: „Kunden bekommen vielleicht nicht ihr Traumei!“ O mein Gott, da wird Jesus dann eventuell auch nicht auferstehen. Oder diesmal vielleicht nicht binnen dreier Tage? Eher so Pfingsten?

Keine Ahnung von Ostern

„Was ist los mit den Leuten?“, murmeln der Liebste und ich im geübten Chor, aber selbstverständlich haben wir keine Ahnung von Ostern, seinen lastenden Traditionen und all den großen Herausforderungen, weil wir erstens Heiden und zweitens an diesem Fest häufiger nicht zu Hause sind. Wenn doch, kaufen wir brav unsere Traumeier und stellen uns ans Dorf-Osterfeuer, als ob wir dazugehörten. Da kommen dann Menschen, die sagen: „Was, ihr wohnt hier? Ich habe euch ja noch nie gesehen!“ Schon glauben wir selbst nicht mehr, dass wir hier leben, denn es gibt keinen Beweis. Ein Existenzzertifikat wäre vielleicht hilfreich.

Um das zu erhalten, bin ich vor einem Jahr beim Osterfeuer in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten, die aber monatelang auch nicht recht an meine Existenz glauben konnte, ehe ich dann endlich aufgenommen wurde. Den aktiven Dienst traue ich mir nicht zu, weil ich auf Leitern Höhenangst bekomme und Feuer sowieso nicht mag. Aber jemand muss ja auch das Bier sponsern und irgendwie ideell mittun. Also Schrödingers Feuerwehrfrau, gleichzeitig drin und draußen. Wichtig ist das, weil hier immer wieder Strohballenlager, Altreifensammlungen und Gartenhäuser angezündet werden. Vielleicht entzünden sie sich auch selbst; es gilt schließlich die Unschuldsvermutung.

An diesem Ostern waren wir aber nicht dabei, siehe oben. Keine verrauchten Klamotten, keine verkohlten Würstchen, kein Flaschenbier und niemand, der fragt, wer ich denn eigentlich sei. Außer ich selbst, aber das zählt nicht. Ob ich jetzt wegen Feuerverweigerung aus der Wehr fliege, wird sich zeigen.