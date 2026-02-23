D ie Diskussionen, ob der Zugang zu sozialen Medien für Jugendliche unter 16 Jahren verboten werden soll, löst bei über 70-jährigen Briten und Britinnen amüsierte Erinnerungen aus. Vorigen Montag war es nämlich genau 69 Jahre her, dass ein bizarres Ritual abgeschafft wurde: der „Kleinkind-Waffenstillstand“, wie das Time Magazine es formulierte.

Bis dahin wurde das Fernseh-Programm täglich zwischen 18 und 19 Uhr unterbrochen. Das sollte es den Eltern ermöglichen, „ihre Kleinen auszuwringen und ins Bett zu bringen“, schrieb das Magazin. Außerdem wollte man damit sicherstellen, dass Kinder nicht versehentlich in Kontakt mit der gefährlichen Welt des Erwachsenenfernsehens gerieten.

Meine Eltern wären über eine solche Regelung hocherfreut gewesen, hätten sie doch die Schuld für den abendlichen Marschbefehl auf das Gesetz schieben können. Aber wir hatten ja nicht mal einen Fernseher, der wurde erst später angeschafft, als die Nachbarn längst an der Glotze hingen. Dafür hatte unser Gerät eine Fernbedienung, die an einem langen Kabel hing. Man konnte damit laut und leise stellen sowie mit einer Taste Bässe oder Höhen hinzuschalten.

Der Fernseher sah aus wie eine kleine Anrichte und hatte eine Ziehharmonikatür. Jeden Abend gab es Kämpfe, weil ich aufbleiben wollte, um die großartige Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“ zu sehen, die ab 1966 im deutschen Fernsehen lief. Irgendwann hatte ich die Eltern zermürbt, und schon bald hing der Starschnitt von Emma Peel in ihrem roten Catsuit über meinem Bett.

Die britische Fernsehpause am Abend hatte aber nicht nur mit der Kinderfürsorge zu tun, sondern auch damit, dass die BBC nur zwölf Stunden am Tag senden durfte. Samstags waren es sogar nur acht und sonntags siebeneinhalb Stunden. Außerdem durften sonntags zwischen 14 und 16 Uhr keine Kindersendungen ausgestrahlt werden, damit die Kleinen nicht vom Bibelstudium abgehalten wurden.

Widerstand gegen Zwangspause

Im Jahr 1950 hatten ohnehin nur 350.000 Haushalte in Großbritannien einen Fernseher. Bis 1960 war die Zahl allerdings auf fast drei Viertel der Haushalte gestiegen, sodass sich Widerstand gegen die Zwangspause formierte. Hinzu kam die Gründung von ITV im Jahr 1955. Die BBC befürwortete die einstündige Unterbrechung, da sie Rundfunkgebühren kassierte und durch die kürzere Sendezeit Geld sparte. Für ITV hingegen, das sich aus Werbeeinnahmen finanzierte, bedeutete die tägliche Sendepause den Verlust von lukrativer Werbezeit zur Tea Time.

Als Charles Hill 1955 Postminister wurde, schaffte er den Kleinkind-Waffenstillstand am 16. Februar 1957 schließlich ab. Es gab nur sechs Beschwerden von Elternpaaren, die beklagten, dass ihre renitenten Kleinkinder nicht mehr ins Bett wollten.

Die Bravo-Starschnitte kann man übrigens immer noch kaufen, Emma Peel kostet 16,95 Euro. Für drei Euro mehr bekommt man sie zusammengeklebt.