L arga Tubor kann nur von einem bestimmten Punkt aus wahrgenommen werden. Ob es sich um einen Punkt in der Landschaft oder im Text handelt, weiß niemand. Anscheinend besteht auch kein Interesse daran, es herauszufinden. Einzig das Zerfallsprodukt eines sich selbst verwertenden Systems sei aufgesogen von der Ambition, Larga Tubor in Raum, Zeit und, wenn nötig, auch sonst wo nachzuweisen.

Wir nennen dieses Zerfallsprodukt Teun und setzen voraus, dass es ein Körper ist. Also ist seine Existenz sauber bewiesen. Die Details liegen auf der Hand, führen aber vom Gegenstand zu weit weg.

Teun gehöre nicht zu jenen, die in aller Frühe hinter dem Haus eine Zigarette zu rauchen pflegen. Stattdessen verbringe es zahllose Momente mit dem Studium von, man könnte sagen, an der Gardine herablaufenden Gleichungen. Diese seien keine Drahtgleichungen, wie Einstein sie vor der Entdeckung des Schlafs aufgestellt hat, sondern, neuerem Wissen zufolge, ungezähmte Emanationen der Schlafhalde.

Nach und nach lese Teun etwas aus ihnen heraus. Unter anderem entdecke es dabei die sogenannten „fliederfarbenen Traumleute“. Durch den schwer definierbaren, an helles Violett erinnernden Farbton ihrer Kleidung heben sie sich dezent von den übrigen Traumcharakteren ab. Vorwiegend erwecken sie den Anschein elegant gekleideter jüngerer Frauen, seien aber parasitäre Phantome, die, ähnlich wie Werbeeinblendungen, die Abläufe von Träumen unterbrechen. Von der den Träumenden geraubten Zeit scheinen sie sich zu ernähren.

Störung durch falsche Geräusche

Am Vorabend von Larga Tubor, als alles seltsam riecht und die Erfolgsaussichten für geplante Vorhaben, zumal für unrealistische, gleich null sind, wirke zusätzlich eine Störung durch falsche Geräusche. Beispiele dafür sind lautes Tropfen an Teuns Kopfende und ein mit hoher Stimme in kurzen Abständen gerufenes „Hù“. Teun ist dadurch Kräften unterworfen, die dauerndes Aufstehen und Wiederhinsetzen verursachen, bis alle Versorgungsleitungen glühen.

Man kann diesen Effekt in vielen Lehrbüchern nachschlagen, doch wird das Thema beim ersten Lesen leicht übergangen. Infolge einer den fliederfarbenen Traumleuten zuzuschreibenden Verunsicherung gerate Teun unverhofft in die Umlaufbahn um Larga Tubor. Dessen Koordinaten seien gegeben, nicht aber die Festlegung auf einen metrischen oder topologischen Raum.

Aus den Gleichungen der Schlafhalde lese Teun heraus, dass die für den Nachweis von Larga Tubor noch nötige Zeit von den fliederfarbenen Traumleuten konsumiert werde. Eine Traumamnesie könnte zwar helfen, Zeit zu sparen, gleichwohl würde die leere Traumhandlung ein leeres Feld definieren und damit Teuns Desintegrationsprozess beschleunigen. Nach sechs Jahren könnten nur noch letzte Partikel nachgewiesen werden. Berechnen Sie schnellstmöglich die Lösung des Problems.