piwik no script img

Die WahrheitFleischbällchen für ein Monster

Ralf Sotscheck
von Ralf Sotscheck

Für die Haltung gemeingefährlicher Tiere braucht es in Irland keine Lizenzen, sodass niemand weiß, was sich unter dortigen Dächern herumtreibt.

Weißes Megaphon auf hellblauem Grund als Illu zur Wahrheitkolumne

W aren es unerwünschte Weihnachtsgeschenke, oder waren dem Besitzer die Tiere zugelaufen? Letzteres erscheint unwahrscheinlich, denn es handelt sich um zwei hochgiftige Schlangen. Die Gabunviper und die Puffotter wurden in Dublin von einem Hauseigentümer entdeckt, nachdem ihn sein Mieter informiert hatte, dass er Irland verlassen habe. Hatte er wegen der giftigen Mitbewohner das Weite gesucht?

Die Schlangen waren in winzigen Terrarien in einem Reihenhaus untergebracht. Die Häuserreihe habe miteinander verbundene Dachböden, sagte James Hennessy vom National Reptile Zoo in Kilkenny, der für herrenlose Reptilien zuständig ist. „Wenn die Schlangen entkommen wären“, sagte er, „hätten auch die Nachbarn ein Problem gehabt.“

Obwohl Hunde in Irland registriert werden müssen, gibt es kaum Vorschriften für die Haltung gemeingefährlicher Tiere. Es sind keine Lizenzen erforderlich, sodass niemand weiß, was sich unter irischen Dächern herumtreibt. Einige Male musste Hennessy sogar Krokodile aus Privathäusern abholen, weil sie den Besitzern über den Kopf gewachsen waren.

Der Glaube, dass ein Baby-Krokodil für immer niedlich bleibt, ist verbreiteter, als man denkt. Mein Biologie-Lehrer hatte damals ein solches Tierchen aus dem Urlaub in Südafrika mitgebracht. Es wohnte dann in der Schule in einem Terrarium, das am Ende des langen Flurs durch eine Glaswand abgetrennt war. Wir Schüler sollten diesen Nachfahren der Archosaurier füttern und fanden es zunächst putzig, wenn der Kleine nach den Mini-Fleischbällchen schnappte.

Ein ausgewachsenes Monster

Er gedieh prächtig, und nach ein paar Monaten war aus ihm ein ausgewachsenes Monster geworden, das sich mit Mini-Fleischbällchen nicht mehr zufriedengab, sondern ein Auge auf uns Schüler geworfen hatte. Besorgte Eltern informierten die Behörden. Die schickten jemanden vom Zoo, eine Art deutschen Hennessy, und der erklärte den Lehrer für bekloppt. Er musste aber lediglich eine Strafe für den illegalen Import eines geschützten Tieres zahlen.

In Irland will man Wölfe ansiedeln, um der Damwildplage Herr zu werden, obwohl Krokodile den Job genauso gut erledigen könnten. Wölfe waren einst weit verbreitet, wurden jedoch ausgerottet. Der letzte Wolf wurde um 1786 getötet, was auf Kopfgelder zurückzuführen war, die von den englischen Herrschern ausgesetzt wurden, da die Wölfe das Vieh bedrohten. In dem Punkt stimmen die irischen Bauern mit den damaligen Besatzern überein: Wölfe seien nicht wählerisch, sie fressen ein Schaf genauso gerne wie einen Hirsch.

Für die beiden Schlangen kommt Auswilderung zum Glück nicht in Frage, denn sie sind auf der Grünen Insel schon lange nicht mehr heimisch. Der heilige Patrick, Irlands Schutzpatron, hat die fußlosen Kriechtiere im 5. Jahrhundert ins Meer getrieben, und bis heute sind sie in freier Natur nicht wieder aufgetaucht.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ralf Sotscheck

Ralf Sotscheck

 Korrespondent Irland/GB
Geboren 1954 in Berlin. 1976 bis 1977 Aufenthalt in Belfast als Deutschlehrer. 1984 nach 22 Semestern Studium an der Freien Universität Berlin Diplom als Wirtschaftspädagoge ohne Aussicht auf einen Job. Deshalb 1985 Umzug nach Dublin und erste Versuche als Irland-Korrespondent für die taz, zwei Jahre später auch für Großbritannien zuständig. Und dabei ist es bisher geblieben. Verfasser unzähliger Bücher und Reiseführer über Irland, England und Schottland. U.a.: „Irland. Tückische Insel“, „In Schlucken zwei Spechte“ (mit Harry Rowohlt), „Nichts gegen Iren“, „Der gläserne Trinker“, "Türzwerge schlägt man nicht", "Zocken mit Jesus" (alle Edition Tiamat), „Dublin Blues“ (Rotbuch), "Mein Irland" (Mare) etc. www.sotscheck.net
Themen #Kolumne Die Wahrheit #Irland #Schlangen #Wildtiere #Tiere #Gefahr
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Wahrheit Irland trocknet aus
Kolumne Die Wahrheit von Ralf Sotscheck

Der Wassermangel auf der sonst so durstigen Grünen Insel ist so immens, dass kaum noch neue der dringend benötigten Wohnungen gebaut werden können.

Die Wahrheit Digitale Pest zum Fest
Kolumne Die Wahrheit von Ralf Sotscheck

Früher waren die Iren fleißige Weihnachtskartenschreiber, heute schicken sie bloß noch lärmende Elektropost zum Fest.

Die Wahrheit Nerven kitzelnde Vögel
Kolumne Die Wahrheit von Ralf Sotscheck

Nur wenige Freizeitbeschäftigungen werden so gehässig verspottet wie die Ornithologie, aber manche Menschen sind leidenschaftliche Vogelbeobachter.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
3
Anschlag auf das Berliner Stromnetz Letzte Warnung
4
Stromausfall im Berliner Südwesten Zu Hause in Blackouthausen
5
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg
6
US-Angriff auf Venezuela Recht eindeutig