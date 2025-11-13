Die Wahrheit: So Gott wie tot
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft mit einem Poem an Paris am 13. November 2015 erinnern.
Bataclan, Bataclan!
Das ist also Gottes Plan.
Im Stade de France die Massen killen,
nach – vernehmbar – Allahs Willen.
An der Theke des Voltaire
Sprengstoff zünden als der Herr.
Im Carillon den Gästen schroff
den Tod mit der Kalaschnikow
bescheren – wie im Belle Equipe
als des Lebens kalter Dieb.
Ach, hätte Gott doch in Paris
sich mit gesprengt ins Paradies!
