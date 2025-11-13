piwik no script img

Die WahrheitSo Gott wie tot

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft mit einem Poem an Paris am 13. November 2015 erinnern.

Michael Ringel

Bataclan, Bataclan!

Das ist also Gottes Plan.

Im Stade de France die Massen killen,

nach – vernehmbar – Allahs Willen.

An der Theke des Voltaire

Sprengstoff zünden als der Herr.

Im Carillon den Gästen schroff

den Tod mit der Kalaschnikow

bescheren – wie im Belle Equipe

als des Lebens kalter Dieb.

Ach, hätte Gott doch in Paris

sich mit gesprengt ins Paradies!

