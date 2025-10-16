piwik no script img

Die WahrheitPhilophilippinie

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über verspielte Archipelbewohner erfreuen.

Foto: plainpicture
Michael Ringel

Von

Michael Ringel

Was treiben Philippiner

Ganz anders als Berliner

Sie nennen sich Philipper

Und tilten gerne Flipper

Sind sie nicht Filipinos

Dann sprengen sie Casinos

Und heißen sie gar Phillis

Dann tragen sie nur Brillis

Es sei denn, sie sind Pinoys

Dann spielen sie die Playboys

Und für Innen, Nas und Nays

Gilt gereimt: Sie sind Dabeis

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Philippinen #Spiele #Gedicht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Goldmünzen
Die Wahrheit Mutti ist ein Goldstück

Anruf eines angeschlagenen Finanzberaters. Das Super-Top-Spitzen-Offer-Angebot unter bitteren Tränen der Erkenntnis, dass die Branche am Arsch ist.

Von Michael Ringel
Anthony Hopkins
Die Wahrheit Das Schweißen der Hämmer

Die Affäre Klöckner-Pilawa wird jetzt fürs Fernsehen verfilmt – mit Anthony Hopkins. Ein tränenreicher und nervenzehrender Schmachtfetzen im ZDF.

Von Michael Ringel
Die Wahrheit Bela Lugosis Auferstehung
Kolumne Die Wahrheit von Michael Ringel

Die Band Bauhaus hat die Darkwave-Hymne schlechthin geschaffen, und wer bei ihrem ersten Konzert in Deutschland dabei war, darf sich Guru nennen.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

5 Kommentare

 / 

  • Philippopinie



    ist nicht so ganz auf Linie

  •

    Zu dem Leuchtreklamen-Bild



    Auf der taz-Seite heut' gilt:



    Casinos heißen auch Kantinen



    Hier; - und auf den Philippinen?



    /



    alleantworten.de/w...en-kantinen-casino

  •

    Knaddel Daddel



    im Strom der Pleite paddel

  • R

    ..Und für Innen, Nas und Nays

    Gilt gereimt: Sie sind Dabeis..

    Nonsens ist ein großes Gut



    Das wir wohl behütet mut.



    Doch wir sind nur kleine Lichter, denn es gibt viel bessere Dichter.

    Im dunklen Erdteil Afrika

    Im dunklen Erdteil Afrika



    Starb eine Ziehharmonika.



    Sie wurde mit Musik begraben.



    Am Grabe sassen zwanzig Raben.



    Der Rabe Num’ro einundzwanzig



    Fuhr mit dem Segelschiff nach Danzig



    Und gründete dort etwas später



    Ein Heim für kinderlose Väter.



    Und die Moral von der Geschicht? –



    Die weiss ich leider selber nicht.



    Joachim Ringelnatz

    Das wird heut wieder lustig hier, denn alle wolln dabeisein wenn wir wie verrückt dem Nonsens freien!

  •

    AUF BUCHMESSE VIELLEICHT AM ZIEL:



    LESER FILIPINOPHIL



    /



    An "Philipper" schrieb einst Paulus,



    Der zuvor genannt war Saulus -



    Beispiel der Geschichte auch:



    Namen sind !nicht Schall und Rauch,



    Denn eines vergisst man nie,



    Wenn sie zeigen Kolonie



    In der Namensgebung an,



    Dieses war dann der Anfang:



    Weiße Europäer machen



    Zu Produkten viele Sachen,



    Weil dieses Gewinne schafft,



    Beuten aus sie Arbeitskraft.



    Auch wo es gab eine schon,



    Bestimmten sie Religion,



    Sprache ward' vereinheitlicht,



    Indigene wurd' es nicht.



    Englisch, Tagalog sind heut'



    Verbreitet fast landesweit.



    Über "Filipino" las



    Ich im Netz nun kürzlich das:



    /



    www.deutschlandfun...alsprache-100.html



    /



    Oktober 2025, MR

meistkommentiert

1
Merz' Äußerung zum „Stadtbild“ Saubere Städte, schmutzige Sprache
2
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
3
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
4
Schulleiter in Brandenburg bedroht Kein Praktikant bei Rechtsextremen
5
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
6
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden