Die Wahrheit: Philophilippinie
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über verspielte Archipelbewohner erfreuen.
Was treiben Philippiner
Ganz anders als Berliner
Sie nennen sich Philipper
Und tilten gerne Flipper
Sind sie nicht Filipinos
Dann sprengen sie Casinos
Und heißen sie gar Phillis
Dann tragen sie nur Brillis
Es sei denn, sie sind Pinoys
Dann spielen sie die Playboys
Und für Innen, Nas und Nays
Gilt gereimt: Sie sind Dabeis
