piwik no script img

Die WahrheitDas endgültige Ende aller Staus

Gerade in der Urlaubszeit werden Autofahrer von maroden Baustellen und bröckelnden Bauwerken behindert. Dabei gäbe es eine seit langem geheime Lösung.

Baustellenwarnlampe
Überall Baustellen – kein Durchkommen mehr für Autofahrer Foto: dpa
Fritz Tietz
Von Fritz Tietz

Hamburg, A 1, Norderelb­brücke. Wer hier zurzeit im Berufsverkehr strandet, braucht starke Nerven. Nur zwei Spuren frei, zäh fließender Verkehr, zig verlorene Minuten. Und das schon seit Monaten. Doch alle wissen: es kommt schlimmer. Die Brücke ist marode bis zur völligen Erschöpfung. Und ein Neubau wird Jahre dauern. Mit Dauerbaustelle, endlosen Staus und Milliardenkosten.

Dass es auch anders ginge, wissen bisher nur wenige. Dabei wurde die Alternative in Deutschland erfunden. Von einem Mann, den kaum jemand kennt: Moshe Hentschel, Ingenieur aus Bielefeld, Jahrgang 1927. Ein Tüftler, der Anfang der siebziger Jahre eine epochale Erfindung machte: die Baustelle ohne Bauzeit.

Das Verfahren bestach durch seine Schlichtheit. Hentschel erklärte es mit einem Bild aus der Zahnmedizin. „Ein Zahn ist kaputt“, schrieb er dem zuständigen Patentamt, „er muss raus. Aber der Patient verlässt die Praxis nicht mit einer Lücke. Er bekommt ein Provisorium. Während im Labor das Implantat gefertigt wird, kann er problemlos weiterkauen.“

Genau so stelle er sich den Straßenbau der Zukunft vor: „Ein verschlissener Abschnitt wird durch ein Provisorium ersetzt, eine Art Ersatzstraße, die sofort befahrbar ist.“ Währenddessen entstände in riesigen Fertigungshallen das neue Stück Straße oder Brücke. Sobald fertig, würde es mittels stählerner Plattformen, die von Kettenfahrzeugen bewegt werden, und vor Ort dann mit Unterstützung atombetriebener Zeppeline eingepasst, schnell und präzise. Und niemand hat währenddessen im Stau gestanden.

Patent im Tresor

Doch die baustellenbrechende Erfindung kam nie zum Einsatz. 1972 wurde Hentschels Patent auf persönliche Anweisung von Verkehrsminister Georg Leber (SPD) in einem Tresor seiner Behörde begraben. Offiziell hieß es, die Sache sei nicht wirtschaftlich umzusetzen. Tatsächlich hatte die deutsche Straßenbaubranche Druck gemacht. Allen voran die Baustellen betreibende Industrie, deren Geschäftsmodell ja auf möglichst langen Bauzeiten beruht.

Bis heute, so berichten Insider, liegen Hentschels Unterlagen unter Verschluss, inzwischen angeblich in einem muffigen Stauraum der Autobahn GmbH. Und das, obwohl der technologische Fortschritt das Verfahren jetzt ohne Weiteres realisierbar machte. 3-D-Druck, KI-gestützte Umsetzung, modulare Fertigung, batteriebetriebene Lastenräder – alles Tools, die es heute ermöglichen würden, Hentschels Traum ins Werk zu setzen.

Stattdessen wird gebaut wie immer: Spuren verengt, Brücken gesperrt, Umleitungen ausgeschildert. Autofahrer zählen nicht mehr ihre gefahrenen Kilometer, sondern die verlorenen Lebensstunden. Auf der A 1 in Hamburg genauso wie auf der A 3 bei Leverkusen, der Berliner Elsenbrücke und zahllosen weiteren Baustellen der Republik. Doch statt eine geniale Lösung endlich zu nutzen, klammert man sich an alte Strukturen, ewige Bauzeiten, jahrzehntelang verschleppte Aufträge. Deutschland, einst das Land der Dichter und Denker – inzwischen nur noch das der Dauerbaustellen.

Geld im Ausland

Dass Dauerdeutschland damit weltweit ins Hintertreffen gerät, ist inzwischen mehr als offensichtlich. Aus China hört man von kühnen Talbrücken, die in wenigen Tagen neu errichtet werden. Besonders bitter ist der Vergleich mit jenem berühmten Radweg in Peru, der hierzulande zum Symbol wurde. Finanziert aus deutscher Entwicklungshilfe wurde er zum angeblichen Paradebeispiel für verschwendetes Geld im Ausland, während zu Hause die Autobahnen verfaulen. Dass die peruanischen Radler während der Bauzeit nicht eine Minute warten mussten, wirkt auf hiesige Kfzler wie ein Hohn: „Wir stehen im Stau, aber die Peruaner radeln fröhlich ihrer Wege. Die der deutsche Autofahrer bezahlt hat.“ Man hört die AfD-Werte quasi durch die Asphaltdecke gehen.

Die Autofahrerverbände fordern dringend die Herausgabe von Hentschels Plänen, der ADAC spricht offen von einem Skandal. Immer mehr Kfzler, die täglich zwischen Behelfsspuren und Absperrvorrichtungen gefangen sind, wollen sich nicht länger anhören müssen, dass es keine Alternative gibt. Denn sie wissen: Es gibt sie. Sie liegt nur seit 50 Jahren in den Schubladen der deutschen Baustellen-Mafia.

Am Ende bleibt ein Bild, das fast schon zu symbolisch ist, um wahr zu sein: Vor der Norderelbbrücke steht ein Auto im Stau – mit Bielefelder Kennzeichen. Sein Fahrer sitzt auf der Leitplanke und raucht. Hätte „Die Baustelle ohne Bauzeit“ vor 50 Jahren eine Chance bekommen, müsste dieser Bielefelder heute dort nicht sitzen und warten.

Der Bielefelder aber, der den Stau in Deutschland für immer hätte abschaffen können, wurde von skrupellosen Lobbyisten kaltgestellt. Moshe Hentschel verfiel in Verbitterung. 1988 starb er, fast vergessen, in seiner Geburtsstadt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Autobahnbau #Stau #Baustelle
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Autos, Autos, Autos in Reih und Glied in der Draufsicht

Die Wahrheit

Leiden auf vier Rädern

Das neue Verkehrssyndrom: Erhöhter Parkdruck sorgt für starken seelischen Gebietsverlust.
Von Fritz Tietz

Die Wahrheit

Ins Hornissennest gestoßen

Kolumne Die Wahrheit von Fritz Tietz
Während von Naturfreunden gerade wieder Hummeln und Hornissen gezählt werden, eine kleine Reminiszenz an das Krabbelzeug, bevor es ausstirbt.
Ekkehart Reimer

Die Wahrheit

Der Streitesel Gottes

Wer ist eigentlich Ekkehart Reimer, diese wahrscheinlich größte Koryphäe des katholischen Kulturkampfes gegen alles Linksradikale im Lande?
Von Fritz Tietz

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Historikerin über rechte Körperpolitik

Die Fantasie vom schönen Volk

2

US-Verteidigungsministerium umbenannt

Kriegsminister gibt es wieder

3

Höhere Bemessungsgrenzen

Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen

4

Prozess gegen Flücht­lings­hel­fe­r

Hilfe als Straftat?

5

Generalstreik in Frankreich

Gelb ist das neue Rot

6

Linken-Bashing in der „Zeit“

Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen