I m neuen Jahr habe ich mich bisher vor allem über eine Sache gefreut: Dass ich an Silvester nicht den Vorsatz gefasst habe, ein besserer Mensch zu werden. Der wäre nämlich schon nach sieben Tagen zum Teufel gewesen. Denn seit Los Angeles mit seinem Geld, seinen SUVs und seinem Öko-Ruf im Öko-Verbrecherstaat abbrennt, dachte der Teufel in mir … Sie wissen schon. Es war falsch, es war dumm, es war gemein. Aber so bin ich nun mal.

Vor allem jetzt, zehn Tage, bevor die fleischklopsgewordene Mischung aus Arroganz und Ignoranz wieder den Thron im Weißen Haus besteigt. Denn Donald Trump hat eine Superpower: Er ist nicht nur selbst gemein und dumm, sondern er bringt auch in vielen Menschen, die sich mit ihm beschäftigen, das Gemeine und Dumme an die Oberfläche.

Und damit lässt er auch mich denken, was ich nicht denken will: Geschieht euch recht, wenn Klimawandel, Dürre, Geldgier, Politikversagen und jahrzehntelanger ökologischer Raubbau mal eurer Land verwüsten. Und sich die vor allem auch von euch angestoßenen Katastrophen nicht immer nur auf den Philippinen und in Mosambik austoben. Und ja, das ist dumm und zynisch, denn es trifft auch in Kalifornien viele Unschuldige und die Armen zuerst und am härtesten. Selbst wenn Mar-a-Lago brennen würde, gäbe das bei Trump kein Umdenken.

Die nächsten vier Jahre werden schlimm, wenn wir kein Gegenmittel finden. Was könnte das sein? Diesen irrlichternden Kriminellen und Abrissarbeiter an der Demokratie zu ignorieren? Es würde die Luft aus ihm rauslassen, wäre aber womöglich noch gefährlicher. Über ihn lachen? Das bleibt uns schnell im Hals stecken. Oder ihn beim Wort nehmen? Und für uns beanspruchen, was er reklamiert, wenn er Grönland kaufen, Kanada annektieren und den Panamakanal wieder besetzen will? Denn Trumps Argument, das er sich von Putin abgeschaut hat, heißt ja: Die USA bräuchten diese Territorien für ihre „wirtschaftliche Sicherheit“.

Also gleiches Unrecht für alle. Dann legen wir die US-Kohlekraftwerke, Flugzeuge, Autos und Fracking-Bohrlöcher still, weil sie unsere Sicherheit gefährden. Wir schalten den asozialen Murks von Musk und Zuckerberg ab, weil er unsere Sicherheit gefährdet. Wir ziehen unser Kapital aus den US-Banken ab, weil die unsere Sicherheit und die Stabilität der Weltwirtschaft gefährden. Wir boykottieren und sanktionieren ihre Gentechfirmen und Regenwaldzerstörer, weil sie unsere Sicherheit gefährden.

In der Konsequenz heißt das: Wir verweigern die Zusammenarbeit mit einer US-Regierung, die unsere Sicherheit gefährdet. Und wir konzentrieren uns auf die 49 Prozent und die vernünftigen Teile des Landes, die das achten, was Donald Trump zutiefst zuwider ist: Law and Order. Unrealistisch? Aber auch nicht verrückter als Trump.