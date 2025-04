Kürzlich suchte ich eine Käseglocke und dachte, es sei eine schlaue Idee, dafür eines der großen Warenhäuser zu besuchen, weil dafür wurden diese Dinger doch gegründet. Nur: Ich fand keine. Das Konzept Warenhaus mit Vollsortiment ist definitiv am Ende, dachte ich.

Seit Jahrzehnten begleiten wir den Sterbeprozess des Kaufhauses. Die beiden Autoren Manuel Gogos und Christoph Spittler erzählen die Geschichte mit ihren je spezifischen Erinnerungen an diese Konsumtempel in einer neuen Dokuserie im Deutschlandfunk mit dem Titel „Konsum und Konkurs – Abschiedstour durchs Warenhaus“.

In sechs Folgen geht es mit der Rolltreppe vom Erdgeschoss in die Damenunterwäsche-, Herrenkonfektions- und Spielwarenabteilungen von Hertie-Troisdorf oder irgendeiner Galeria an irgendeinem Marktplatz einer mittelgroßen deutschen Stadt. Es geht an auffällig gut geschminkten Verkäuferinnen vorbei, ins Dachgeschoss zum Kaufhausrestaurant und in den Keller des ehemaligen Warenhauses Wertheim in Berlin, wo in den 1990er Jahren der Techno-Club Tresor entstand.

Während dieser Rundgänge hören wir Ver­käu­fe­r*in­nen und Warenhaushistoriker über die Faszination, die Attraktivität und den Niedergang dieser Dinosaurier des Kaufglücks reden. Immer wieder wird auch die literarische Verarbeitung der Waren­haus­erfahrung eingespielt, beispielsweise von dem Schriftsteller Emile Zola.

Sound wie aus der Lautsprecheranlage

Wie überhaupt viel eingespielt wird in diesem Rundgang, und zwar meistens qua Ansage durch eine weibliche Stimme, die klingt, als würde sie durch die Lautsprecheranlage eines Kaufhauses die Sonderangebote ankündigen.

Einer der schönsten Momente ist die Beschreibung einer Verkäuferin, die aus den 1970er Jahren erzählt: „Als die Türken einflogen war der Tisch mit der Unterwäsche immer leer“. Die „innen rau und außen glatte“ Unterwäsche sei von „den Türken“ aufgekauft worden, weil die hier so sehr gefroren hatten. Die Doku ist toll, auch wenn ich immer noch keine Käseglocke habe.

„Konsum und Konkurs – Abschiedstour durchs Warenhaus“, sechs Folgen, in der Deutschlandfunk-App