piwik no script img

Der Kanzler als HandelsvertreterMerz und Unternehmenschefs tingeln durch die Golf-Staaten

Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sind reich und haben Erdgas. Das macht sie zu einem beliebten Reiseziel der Regierung.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geht zum Airbus A350 der Luftwaffe auf dem militärischen Teil der Flughafens BER Berlin-Brandenburg umringt von anderen Männern in Anzügen
Merz auf dem Weg zum Klinkenputzen am Golf Foto: Kay Nietfeld/dpa

dpa/rtr | Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue „strategische Partnerschaften“ schließen. Merz brach am Mittwoch nach Riad auf, begleitet von einer großen Wirtschaftsdelegation.

Am Donnerstag reist Merz weiter nach Katar, am Freitag in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die reichen Öl-Länder sind willkommene Investoren und Kunden deutscher Unternehmen. Zudem hofft Berlin auf mehr Flüssigerdgas (LNG) aus der Region, um seine Lieferkette breiter aufzustellen. Im Gegenzug könnte die Bundesregierung weitere Waffenlieferungen in die Region freigeben.

Der ‌deutsche Energieversorger Uniper zeigte sich „interessiert, Energiepartnerschaften aufzubauen und zu vertiefen“, sagte Uniper-Chef Michael Lewis. Er ist Teil der Wirtschaftsdelegation von Merz. „Zusätzliche LNG-Optionen können helfen, die Energieversorgung ⁠Europas ‍zu diversifizieren und wasserstofffähige Gaskraftwerke ab 2030 verlässlich zu betreiben. Dabei bieten langfristige Verträge ⁠meist Preisvorteile“, betonte Lewis.

Golfstaaten wie Katar fordern Langfristverträge, die wegen der angestrebten Klimaneutralität Deutschlands 2045 jedoch umstritten sind. Dabei geht es etwa um die Frage, ob Firmen eingekauftes Gas bei sinkendem Verbrauch in Deutschland dann auch in Drittländer verkaufen können.

Etwa in Fragen der Klimapolitik, aber auch in geopolitischen und Menschenrechtsangelegenheiten gelten die Golfstaaten als komplizierte Partner. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte von Merz, die „Achtung universellen Rechts“ einzufordern. Amnesty prangert unter anderem die hohe Zahl von Hinrichtungen in Saudi-Arabien oder die Waffenlieferungen der Emirate für die sudanesische RSF-Miliz an.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, wies im Sender ntv darauf hin, angesichts der Umbrüche in der Weltordnung sei es richtig, „eine realistische Außenpolitik zu betreiben“. Es würde „uns guttun und strategischen Spielraum verschaffen, wenn wir werte- und interessengeleitete Außenpolitik nicht gegeneinander ausspielen“, so Ahmetovic.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Golfstaaten #Menschenrechte #Klimaschutzziele #Friedrich Merz #Katar #Saudi-Arabien #Erdgas
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein US Militärschiff vor einer Küste
Mögliche US-Intervention Flugzeuge und Drohungen Richtung Iran

Die USA schicken Flugzeugträger und andere Geräte in die Region. Vor allem Irans Rivalen Israel und Saudi-Arabien verfolgen das mit Interesse.

Von Lisa Schneider
Portrait von Karl-Josef Laumann
CDU-Streit über Klimaschutz Die Vollkatastrophe verhindert
Kommentar von Jonas Waack

Die CDU-Parteispitze hat sich gegen eine Entkernung der Klimaziele gestellt. Das zeigt: Kli­ma­schüt­ze­r haben in der Partei immer noch Einfluss.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Zahl der Todesopfer in Gaza Leugnen, bis es nicht mehr geht
2
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
3
Rücktritt des ADAC-Chefs Er hat für Klimaschutz geworben
4
Ausweitung der russischen Angriffe Der Ukraine konsequent helfen – jetzt!
5
Energieversorgung Die Angst vor Preiserhöhung ist groß
6
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle