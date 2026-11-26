Vor zehn Jahren vereinbarten die Farc-Guerilla und der kolumbianische Staat ein Friedensabkommen, das rund 50 Jahre Bürgerkrieg in Kolumbien beenden sollte. Zu Recht wurde das Abkommen damals als historisch bezeichnet und weltweit gab es große Hoffnung, dass das Abkommen eine Art Blaupause für das Ende anderer Konflikte sein könnte.

Teil des Abkommens ist, die Verantwortlichen der Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen und die Opfer zu entschädigen. Hunderttausende Menschen wurden ermordet oder verschleppt, der Schmerz hallt bis heute in den Familien nach und ist Teil der kolumbianischen Gesellschaft.

Ebenso Teil davon ist das Sondergericht für den Frieden (JEP). International gilt es als Vorbild in Transitional Justice. Mehr als 340.000 Opfer wurden anerkannt und Verfahren gegen mehr als 13.400 Beteiligte geführt. Es untersucht auch eines der größten Verbrechen des kolumbianischen Staates: die sogenannten falsos positivos. Dabei ermordeten Sicherheitskräfte Zivilistinnen und gaben sie anschließend als im Kampf getötete Guerillakämpferinnen aus. Erst vergangene Woche erhöhte das Gericht die Zahl der dokumentierten Opfer auf 7.961 Personen. Die meisten wurden während der Amtszeit des rechten Präsidenten Álvaro Uribe ermordet.

Welche Rolle spielt die ultrarechte Regierung Kolumbiens?

Die Arbeit des Gerichts ist aber auch umstritten. Teilweise liegt dies wohl an der Kommunikation über die Aufgaben des Gerichts, aber auch daran, dass Dinge ans Licht gebracht wurden, die für die kolumbianische Gesellschaft mehr als unangenehm sind. Zudem hat das kolumbianische Parlament dafür gesorgt, dass die Finanzierung deutlich gekürzt wird.

Hält dieses Abkommen? Was bedeutet Aussöhnung zwischen Tätern und Opfern? Welche Rolle spielt der ultrarechte Präsident Abelardo de la Espriella und seine Politik für das Abkommen und das Sondergericht? Darüber spricht Tanja Tricarico aus dem Auslandsressort der taz mit Kolumbien-Korrespondentin Katharina Wojczenko. Unsere Korrespondentin hat für die taz Opfer und Täter getroffen und ist der Frage nachgegangen, ob Vergebung funktionieren kann.

Diese Folge der Fernverbindung wurde aufgezeichnet am 25. November 2026 um 14.30 Uhr MEZ.

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