A ls Edgar de Jesús Sánchez Blanca Olivia Gómez tötete, ahnte er, dass sie unschuldig war. Sie sah zu alt aus, um eine Guerillakämpferin zu sein, wie sie da auf einem Stein saß und rauchte. Die Soldaten hatten sie bereits gezwungen, eine Uniform anzuziehen.

Der Kommandant rief immer Sánchez, wenn es jemanden zu töten galt. Doch an diesem Tag wollte er nicht. Er blieb zurück, mehrfach mussten ihn die anderen rufen. „Töte diese Frau“, befahl ihm der Kommandant Andrés Mauricio Rosero Bravo. Blanca Olivia Gómez hörte die Worte. „Sie sah mich mit großer Traurigkeit an“, erinnert sich Sánchez. Dann erschoss er sie mit mehreren Schüssen. Es war der 20. Mai 2004.

Vor zehn Jahren unterzeichneten die Farc-Guerilla und der kolumbianische Staat ein historisches Friedensabkommen. Es schuf die Grundlage für ein System, das die Verbrechen des jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts aufklären, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und die Opfer entschädigen soll. Teil davon ist das Sondergericht für den Frieden (JEP). Es untersucht auch eines der größten Verbrechen des kolumbianischen Staates: die sogenannten falsos positivos. Dabei ermordeten Sicherheitskräfte Zivilistinnen und gaben sie anschließend als im Kampf getötete Guerillakämpferinnen aus. Erst vergangene Woche erhöhte das Gericht die Zahl der dokumentierten Opfer auf 7.961. Die meisten wurden während der Amtszeit des rechten Präsidenten Álvaro Uribe ermordet.

Edgar Sánchez ist ein Mann mit Bäuchlein und Borstenfrisur, der schnell und mit hoher Stimme spricht. Zur Begrüßung drückt er der verdutzten Reporterin ein Küsschen auf die Wange. Er ist gesprächig, kumpelhaft, kann sogar lustig sein. Wir treffen ihn in Itagüí, einer Industriestadt, die nahtlos in Medellín übergeht. Er sitzt im Wohnzimmer seiner Nachbarn, bei denen er ein Zimmer gemietet hat. Die Frau serviert Kaffee, ihr Mann versucht, den schreienden Matratzenverkäufer auf der Straße umzuleiten, damit das Interview verständlich ist. In den Ecken stehen Heiligenfiguren, an den Wänden hängen religiöse Bilder.

Sánchez stammt selbst aus einer Bauernfamilie. Nach dem Militärdienst wollte er aufs Feld zurückkehren. Doch als Paramilitärs versuchten, ihn anzuwerben, ging er stattdessen zur Armee und landete in einer Antiguerillaeinheit.

Wie viele Menschen er ermordet hat, weiß Sánchez heute nicht mehr genau. Anfangs habe es noch Gefechte zwischen Armee und Guerilla gegeben. „Dort hatte ich gute Treffer“, sagt er. Doch unter seinem Kommandanten Rosero wurden plötzlich auch Gefangene getötet. „Ich fand das sonderbar. Aber dann dachte ich: Das muss wohl normal sein – lebendig fangen und dann töten.“

Sánchez habe nie Nein gesagt, sagt er heute. „Immer habe ich die Befehle erfüllt.“ Für seinen Kommandanten Rosero wurde er zum Vollstrecker. „Conejo, mátalo“ – Kaninchen, töte ihn –, habe der ihm zugerufen. Conejo war sein Spitzname, weil er damals schlank und flink war. Später genügte eine Handbewegung über den Hals. Irgendwann sei ihm gleichgültig gewesen, wen er tötete. „Ich wurde zum Tier.“

Für das Töten belohnt

Für das Töten wurde er belohnt: mit freien Tagen und einem neunmonatigen Einsatz bei der Friedenstruppe auf dem Sinai, samt All-inclusive-Büfett und Ausflügen ins Heilige Land. Sánchez schlief gut. Bis er Blanca Olivia Gómez erschoss. Ihr Gesicht ging ihm nicht mehr aus dem Kopf.

Die Morde waren Teil eines Systems, in dem getötete Gegner als militärische Erfolge zählten. Unter Präsident Álvaro Uribe verschärfte die Armee ab 2002 den Kampf gegen die Guerilla. Ende 2003 waren die Guerillagruppen aus weiten Teilen der Region verdrängt. Doch der Druck auf Soldaten wie Sánchez, weiterhin Tote vorzuweisen, blieb.

Der neue Kommandeur des vierten Artilleriebataillons, Juan Carlos Barrera Jurado, sollte mehr Gegner töten lassen als sein Vorgänger. Den Druck gab er an seine Untergebenen weiter. Im ersten Jahr meldete das Bataillon 97 Tote in 65 Gefechten. Tatsächlich waren es vorgetäuschte Kämpfe und außergerichtliche Hinrichtungen, wie das Sondergericht später feststellte.

Für jeden Toten bekamen die Soldaten fünf Tage frei, für Gefangene keinen. „Wir wollten töten, um freizubekommen“, sagt Sánchez. Auch Prämien und Beförderungen winkten. Bei der Suche nach Opfern halfen sogenannte guías, ortskundige Informanten, darunter ehemalige Guerilleros. Sie zeigten vermeintliche Kämpfer und Un­ter­stüt­ze­r*in­nen an, ohne dass die Armee ihre Angaben überprüfte. Manche nutzten das, um persönliche Rechnungen zu begleichen. Für jeden Getöteten erhielten sie zwei Millionen Pesos, fast das Zehnfache des damaligen monatlichen Mindestlohns.

Marino Antonio Mazo Gómez hat dem Mörder seiner Mutter Blanca Olivia Gómez Cuervo verziehen Foto: Andrés Galeano

Einer dieser Informanten war Arnulfo Tobón, genannt Matasantos, Heiligentöter. Er stammte aus derselben Gegend wie Blanca Olivia Gómez und kannte ihre Familie. Jahre zuvor hatte er sie gemeinsam mit Guerillakämpfern aufgesucht und verlangt, dass sie ihnen Mittagessen kochte. Gómez weigerte sich. Auch ein Paket wollte sie nicht für die Gruppe aufbewahren. Es kam zum Streit.

Tobón hatte viele Feinde in der Region, erzählt Marino Mazo. Als Informant der Armee habe er die Gelegenheit genutzt, alte Rechnungen zu begleichen. Auch mit Mazos Mutter Blanca Olivia Gómez hatte er sich angelegt.

Die Bäuerin lebte in Santa Ana, einem ländlichen Bezirk im Osten Antioquias. Sie baute Kaffee und Zuckerrohr an, arbeitete als Tagelöhnerin und wollte mit dem Erlös ihrer wenigen Kühe ihr Häuschen renovieren.

Am 20. Mai 2004 war sie auf dem Weg zur Kaffeeernte, als sie bei einer Nachbarin Halt machte und ihr beim Ernten von Maiskörnern half. Da tauchten Soldaten auf. Sie baten Gómez, ihnen mit einigen Kühen zu helfen. Einen anderen Bauern, Jairo de Jesús García, hatten sie bereits bei sich. Beide wurden mitgenommen und wenig später ermordet.

Drei Tage später erhielt Mazo einen Anruf seiner Tante: Seine Mutter sei gefunden worden. Auf den Fotos der Gerichtsmedizin trug sie eine Flecktarnuniform – über Jeans und T-Shirt. Die Soldaten hatten sie als getötete Guerillakämpferin ausgegeben. Doch Gómez hatte die Guerilla verabscheut. Sie hatte ihren Mann ermordet.

Marino Mazo ist 42 Jahre alt. Er trägt Anzug und Hemd, spricht ruhig und bedächtig. Heute arbeitet er als Präsident des kolumbianischen Ablegers der protestantischen Siebenten-Tags-Adventisten Reformationsbewegung. In seinem Büro hängen Bibelstellen an den Wänden. Gerade ist er von einer Dienstreise aus Mexiko zurückgekehrt, seine Stimme ist wegen einer Erkältung rau.

Seine früheste Erinnerung ist die Ermordung seines Vaters durch die Nationale Befreiungsarmee (ELN), eine kolumbianische Guerillagruppe. Mazo war damals drei Jahre alt. Er hörte die Schüsse und sah seine Mutter weinend auf das Haus zulaufen. Im Laufe der Jahre ermordeten Guerilla und Paramilitärs einen Großteil der Männer seiner Familie. Die Familie musste ihr Dorf verlassen. Als Mazo zehn Jahre alt war, schickte seine Mutter ihn und seine Schwestern zu einer Tante ins Departamento Huila, um sie in Sicherheit zu bringen. Sie selbst blieb in der Region, bei ihren Schwestern und ihrer alten Mutter.

Mazo wuchs im Osten Antioquias auf, einer vom bewaffneten Konflikt besonders betroffenen Region. Erst kontrollierten Guerillagruppen das Gebiet, dann rückten Paramilitärs vor, die zunehmend mit Teilen der Armee zusammenarbeiteten. Raub, Folter, Vergewaltigungen und Morde gehörten zum Alltag.

Als die Armee ihre Offensive verstärkte, flohen viele Menschen. Zurück blieben jene, die sich eine Flucht nicht leisten konnten. „Dort verorte ich meine Mutter“, sagt Mazo.

Maschinen um zu töten

Nach ihrer Ermordung zog er nach Bogotá. Er wollte nach Kanada auswandern, doch als er seinen Militärausweis beantragte, wurde er selbst eingezogen – obwohl er als Opfer des bewaffneten Konflikts vom Dienst befreit war. „Ich wäre fast verrückt geworden“, sagt er. Nun musste er in jener Armee dienen, deren Soldaten seine Mutter ermordet hatten.

Dort lernte er, wie außergerichtliche Hinrichtungen verschleiert wurden. Ein Kommandant meldete zwei Tote und drei Gefangene. Sein Vorgesetzter antwortete: „Ich verstehe, Sie haben fünf Tote.“ Mazo erinnert sich: „Den ganzen Tag haben sie uns eingetrichtert: Ihr seid Maschinen, um zu töten.“

Nach seinem Militärdienst war Mazo voller Wut und Rachegedanken. Er konnte nicht schlafen und fürchtete, selbst zum Verbrecher zu werden. Eines Tages besuchte er eine Messe. In der Predigt ging es um Vergebung: Wie viel hatte Gott den Menschen vergeben, und wie viel konnten sie selbst anderen vergeben? Die Worte trafen ihn. Zu Hause kniete er nieder und betete. Am nächsten Tag bat er Gott um Vergebung für die Mörder seiner Mutter. „Ich kam zur Ruhe“, sagt er.

 Ich will lieber die Wahrheit wissen, als dass die Täter 50 Jahre im Gefängnis vermodern Marino Mazo

Als sich das Sondergericht für den Frieden bei Mazo meldete, wollte er zunächst nicht mitwirken. Er hatte den bereits verurteilten Tätern vergeben. Schließlich entschied er sich, für andere Opfer zu sprechen, darunter seine Schwestern. Das Gericht bietet Tätern mildere Sanktionen, wenn sie zur Aufklärung beitragen. Für Mazo zählt die Wahrheit: „Ich will lieber die Wahrheit wissen, als dass die Täter 50 Jahre im Gefängnis vermodern.“

„Sie waren alle unschuldig“

Auch Sánchez wandte sich an das Sondergericht. Nach gut sieben Jahren Haft kam er auf Bewährung frei. Heute arbeitet er in einer Werkstatt für Baugeräte. Sein Chef kennt seine Vergangenheit: „Er musste es tun, weil es seine Arbeit war.“

Sánchez brauchte lange, um seine Verantwortung anzuerkennen. Erst als er die Opfer anhörte, begriff er: „Sie waren alle unschuldig.“ Auch wer der Guerilla geholfen habe, sei deshalb kein Kämpfer gewesen. „Wie kannst du dich verweigern, wenn vor dir ein Mann mit einem Gewehr steht?“

Beide Seiten wurden über Jahre psychologisch auf die Begegnungen vorbereitet. Sánchez lernte, Beschimpfungen auszuhalten und zuzuhören. Mazo erlebte Angehörige, die bei den Vorbereitungsgesprächen ohnmächtig wurden oder kein Wort herausbrachten. Auch für ihn war es eine Sache, den Mördern seiner Mutter aus der Ferne zu vergeben. Eine andere war es, ihnen gegenüberzustehen.

Am Tag vor der öffentlichen Anhörung begegneten sich die Opfer und die ehemaligen Soldaten in Medellín erstmals persönlich. Mazo blickte auf die Hände von Edgar Sánchez. Es waren die Hände, die seine Mutter ermordet hatten. Sánchez hielt seinem Blick nicht stand. Hass habe er in diesem Moment nicht empfunden, erzählt Mazo. Aber der Schmerz sei zurückgekehrt. Endlich konnte er eine Frage stellen, die ihn jahrelang beschäftigt hatte: War seine Mutter vor ihrem Tod gefoltert oder vergewaltigt worden? Rosero verneinte.

Sein Glaube hat Marino Antonio Mazo Gómez Kraft gegeben Foto: Andrés Galeano

Bei der öffentlichen Anhörung hörte Mazo erneut die Aussagen der Männer, die seine Mutter ermordet hatten. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Dann ergriff Sánchez das Mikrofon und wandte sich direkt an ihn.

Auf dem Video der Anhörung sitzt Mazo in einem weißen Hemd mit gefalteten Händen vor ihm. Sánchez steht. Er erzählt, dass er schon damals geahnt habe, dass Blanca Olivia Gómez unschuldig war. Jahre später habe ihm ein Neffe der Ermordeten bestätigt, dass sie nichts mit der Guerilla zu tun gehabt hatte – ohne zu wissen, dass er mit ihrem Mörder sprach.

Sánchez sagt, er habe Angst, Mazo anzusehen, weil er seine Mutter getötet habe. „Heute knie ich vor Ihnen und den Opfern nieder“, sagt er. „Ich hoffe, dass Sie eines Tages, egal ob ich dann noch anwesend bin, mir vergeben können, dass ich Ihrer Mutter das Leben genommen habe.“

Der Täter Edgar de Jesús Sánchez als junger Soldat Foto: Javier Álvarez

Mazo steht auf und antwortet. Sánchez müsse nicht vor ihm niederknien, sondern nur vor Gott. Er habe ihm schon vor Jahren vergeben, als er ihn noch gar nicht kannte. Dann bricht ihm die Stimme. Er habe für Sánchez gebetet. „Wir müssen vergeben lernen, damit unser Herz zur Ruhe kommt.“

Schließlich sagt Mazo, er wolle Sánchez die Hand schütteln. Die Hand, die seine Mutter ermordet hat. „Da wäre ich fast umgefallen, ich spürte eine Leere in der Brust“, erinnert sich Sánchez. Als sie sich gegenüberstehen, umarmt Mazo ihn kurz. „Da fühlte ich eine große Ruhe in mir“, sagt Sánchez.

Anschließend ruft er Rosero zu sich, den ehemaligen Kommandanten, der den Mord an seiner Mutter befohlen hatte. Auch ihm vergebe er. Rosero kommt mit gesenktem Kopf auf ihn zu, fällt ihm in die Arme und lässt ihn nicht mehr los. Er schluchzt, das Mikrofon wird von der Umarmung verdeckt. Die beiden stehen lange so da. Rosero habe ihn dabei um Vergebung gebeten, erzählt Mazo der taz. Die Umarmung macht in Kolumbien Schlagzeilen.

„Ich war der Erste, der öffentlich vergeben und einen Täter umarmt hat“, sagt Mazo. Danach hätten weitere Angehörige ihren Peinigern vergeben. Das habe ihn sehr glücklich gemacht. „Wenn jemand vergeben kann, ist es, als würde er eine Last abwerfen, die er mehr als 20 Jahre mit sich getragen hatte.“

Doch Vergebung bedeutet für Mazo nicht, dass die Verbrechen damit erledigt sind. Die Täter müssten die Wahrheit sagen und dürften ihre Taten nicht kleinreden, forderte er bei einer Anhörung. „Unsere Angehörigen waren keine Banditen, wie Sie es uns glauben machen wollten.“

International gilt das kolumbianische Sondergericht als Vorbild in Transnational Justice. Das JEP hat mehr als 340.000 Opfer anerkannt und Verfahren gegen mehr als 13.400 Beteiligte geführt. Doch seine Arbeit ist umstritten. Die neue ultrarechte Regierung kritisiert die Kosten und die angeblich milden Sanktionen für geständige Täter. Das Parlament hat das Budget drastisch gekürzt.

Mit Sorge beobachtet Mazo, wie Präsident Abelardo de la Espriella Militäroperationen feiert und sich mit Waffen inszeniert. „Wenn ein Präsident mit einer Waffe am Gürtel herumläuft, ist das kein gutes Zeichen an die Bevölkerung in einem Land mit gewalttätiger Kultur“, sagt Mazo. Besonders beunruhigt ihn die Verbindung von militärischer Macht und Religion. Auch Kolumbiens Ombudsfrau Iris Marín kritisierte die Rhetorik des Präsidenten als „entmenschlichend“ und erinnerte an die falsos positivos.

Auch Sánchez fürchtet, bei einer Abschaffung des Sondergerichts wieder ins Gefängnis zu müssen. Deshalb habe er für den linken Präsidentschaftskandidaten Iván Cepeda Wahlwerbung gemacht, obwohl er dessen Position zur Abtreibung ablehne und ihn ideologisch in der Nähe der Guerilla sehe. Dafür habe er Ärger mit seiner katholischen Glaubensgemeinschaft bekommen. „Aber ich bin lieber ein Unbekannter freier als ein gefangener Missionar.“

Nach seiner Haft fand Sánchez zum katholischen Glauben, zur in Medellín entstandenen Gemeinschaft Lazos de Amor Mariano. Er ist dort als Missionar tätig und sagt, er bete jeden Tag. Er habe Angst vor Gott, „weil ich ihm die Seelen vor ihrer Zeit geschickt habe“. An Wiedergutmachungsarbeiten in Medellín habe er sich beteiligt. Seine Gemeinschaft wisse von seiner Vergangenheit.

In seinem Zimmer stehen Marienbilder und Heiligenliteratur neben einem Einhorn seiner Tochter und ihren Fantasyromanen. Vor fünf Jahren nahm er einen getigerten Kater von der Straße auf, den er „Esel“ nennt. Sein Chef, die Nachbarn, der Kater: „Sie sind Segnungen Gottes. Ich habe so viel Böses verursacht. Und sie haben mich gern. Sie lehnen mich nicht ab.“

 Ich habe so viel Böses verursacht. Und sie haben mich gern. Sie lehnen mich nicht ab Edgar Sánchez

Auch Mazo versucht, seinen Frieden mit der Vergangenheit zu finden. Der Ort, an dem er aufgewachsen ist, ist heute sein „Lieblingsort auf der ganzen Welt“. Er zeigt Fotos von türkisgrünen Flüssen, Wasserfällen und Bergen. Auf einem sitzt er mit Strohhut und breitem Lächeln auf einem Pferd.

Sieben Jahre nach dem Mord an seiner Mutter kehrte er erstmals zurück. Heute fährt er bei jeder Gelegenheit dorthin, auch dank seiner Frau, die sich in die Gegend verliebte. Das Grundstück seiner Mutter hat er verkauft. Einen Kilometer weiter kaufte er neues Land, auf dem er eine Finca für seine Familie bauen will. Bisher stehen dort ein einfaches Schlafzimmer und ein Schwimmbecken für seine Tochter. Mazo träumt davon, einen Dokumentarfilm über die Opfer der Region zu drehen – und über die Schönheit einer Landschaft, in der ein Neuanfang möglich ist.