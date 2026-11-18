Frankreich, Serbien, Italien – überall in Europa gehen junge Menschen auf die Straße, um für ihre Zukunft zu kämpfen – so auch in Tschechiens Hauptstadt Prag. Doch während es in süd- und westeuropäischen Ländern vor allem um explodierende Kosten, marode Schulen, Aufrüstung und das kapitalistische System an sich geht, steht in Tschechien eine Reform des öffentlichen Rundfunks im Fokus.

Die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Andrej Babiš will den tschechischen, ähnlich dem deutschen System durch Beiträge finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) massiv zusammenkürzen. Auf Initiative des rechtsextremen Koalitionspartners SPD soll der Rundfunk außerdem künftig direkt vom Staat finanziert werden.

Am Wochenende demonstrierten in Prag 400.000 Menschen gegen das neue Gesetz. Nach Angaben der Polizei waren es die größten Proteste im Land seit der Samtenen Revolution im Jahr 1989.

Aber worum geht es den Demonstrierenden sonst noch? Welche besondere Rolle spielen die Erfahrungen der Menschen aus dem Staatssozialismus? Und welche Gemeinsamkeiten gibt es mit anderen europäischen Protestbewegungen?

Darüber spricht taz-Auslandsredakteur Fabian Schroer mit dem Österreich-Korrespondenten Florian Bayer, der für die taz auch aus Tschechien berichtet.

Die aktuelle Folge wurde am 18. November um 11.30 Uhr MEZ aufgenommen.

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