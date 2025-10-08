Demonstrationen in Ecuador: Präsident unter Beschuss
In Ecuador halten die Demonstrationen an. Eine Autokolonne des Präsidenten Daniel Noboa ist beschossen worden. Noboa sei dabei unverletzt geblieben.
Ihren Angaben zufolge wurde die Kolonne von Hunderten Demonstranten angegriffen. Etwa „500 Menschen tauchten auf und bewarfen ihn mit Steinen und es gibt offensichtlich auch Einschusslöcher am Auto des Präsidenten“, sagte Manzano.
Die Regierung des südamerikanischen Landes veröffentlichte ein Video, das aus dem Inneren eines der Fahrzeuge der Kolonne stammen soll. Darin ist zu sehen, wie Demonstranten, die sich mit Flaggen bedeckt haben, nach Steinen und Ziegeln suchen.
Während das Auto des Präsidenten vorbeifährt, schlagen Projektile ein und beschädigen Fenster. „Köpfe runter, Köpfe runter“, ist eine Stimme zu hören.
Offiziellen Angaben zufolge wurde eine Untersuchung eingeleitet, ob Schäden an Noboas gepanzerten Auto durch Schüsse verursacht wurden. Zuletzt hatte es Proteste gegen eine Abschaffung von Subventionen für Diesel gegeben, die teilweise in Gewalt umgeschlagen waren. Die Regierung beschuldigte Drogenkartelle, hinter den Unruhen zu stecken.
Gemeinsam für freie Presse
