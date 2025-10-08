piwik no script img

Demonstrationen in EcuadorPräsident unter Beschuss

In Ecuador halten die Demonstrationen an. Eine Autokolonne des Präsidenten Daniel Noboa ist beschossen worden. Noboa sei dabei unverletzt geblieben.

Feuer und Demonstranten auf der Straße
Schon im September gingen Menschen in Ecuador gegen Präsident Noboa auf die Straße Foto: Dolores Ochoa/AP/dpa

Quito afp | Eine Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa ist nach Angaben einer Ministerin beschossen worden. Noboa sei nicht verletzt worden, sagte Umweltministerin Inés Manzano am Dienstag.

Ihren Angaben zufolge wurde die Kolonne von Hunderten Demonstranten angegriffen. Etwa „500 Menschen tauchten auf und bewarfen ihn mit Steinen und es gibt offensichtlich auch Einschusslöcher am Auto des Präsidenten“, sagte Manzano.

Die Regierung des südamerikanischen Landes veröffentlichte ein Video, das aus dem Inneren eines der Fahrzeuge der Kolonne stammen soll. Darin ist zu sehen, wie Demonstranten, die sich mit Flaggen bedeckt haben, nach Steinen und Ziegeln suchen.

Während das Auto des Präsidenten vorbeifährt, schlagen Projektile ein und beschädigen Fenster. „Köpfe runter, Köpfe runter“, ist eine Stimme zu hören.

Offiziellen Angaben zufolge wurde eine Untersuchung eingeleitet, ob Schäden an Noboas gepanzerten Auto durch Schüsse verursacht wurden. Zuletzt hatte es Proteste gegen eine Abschaffung von Subventionen für Diesel gegeben, die teilweise in Gewalt umgeschlagen waren. Die Regierung beschuldigte Drogenkartelle, hinter den Unruhen zu stecken.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Ecuador #Daniel Noboa #Demonstration #Demonstrationen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Angehörige des Volks der Waorani mit geschminkten Gesichtern und Federschmuck
Rohstoffgewinnung in Ecuador Das Öl soll im Boden bleiben
Die Volksabstimmung, mit der die Ecua­do­ria­ne­r*in­nen für ein Ende der Förderung im Nationalpark Yasuní stimmte, wurde nicht umgesetzt. Indigene kämpfen weiter.
Von Ana Cristina Basantes
zwei Menschen mit indigenem Hintergrund schauen auf Smartphones
Regierungsumbau in Ecuador Umweltministerium wird abgeschafft
Der Präsident baut den Staatsapparat in Ecuador um, das Umweltministerium wird abgeschafft. Dessen Aufgaben sind künftig ausgerechnet im Ministerium für Bergbau angesiedelt.
Von Katharina Wojczenko
Daniel Noboa mit Militärs, die ihm salutieren
Präsidentschaftswahlen in Ecuador Zu Lasten der Schwächsten
Kommentar von Katharina Wojczenko
Der Sieg von Oligarchensprössling Daniel Noboa bei der Wahl in Ecuador ist keine gute Nachricht. Seine Politik der harten Hand schafft noch mehr Leid.
Tageszeitung, Wochentaz und Le Monde diplomatique zusammen mit einem Handy mit taz-App.
Schnell noch taz komplett auf Papier testen

Nostalgie und ein bisschen Zukunft

Sie lesen werktags gern klassisch auf Papier? Dann holen Sie sich jetzt die letzten gedruckten Ausgaben der Werktags-taz ins Haus, inklusive der festlichen Abschiedsausgabe am 17.10.2025, unserer Seitenwende.

  • Erleben Sie ein Stück taz-Geschichte hautnah mit!
  • Lesen Sie Mo-Fr auf Papier bis zum Druckschluss – und danach bequem digital weiter
  • Inklusive der letzten gedruckten Werktags-taz als festliche Sonderausgabe
  • Inklusive Zugriff auf die Zukunft: die digitale taz als ePaper oder in der App

5 Wochen für nur 20 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Legalisierung von Gras Medizinisches Cannabis missbrauchen? Ja, bitte!
2
Premierminister Lecornu tritt zurück Frankreich ist reif für eine Revolution
3
Vorschlag zum Nahostkonflikt Für ein freies Palästina
4
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Neues Misstrauensvotum im Europaparlament
5
Offizielles Gedenken zum 7. Oktober Das Leid der anderen
6
Pali-Proteste in Berlin Demo-Verbot folgt auf Glorifizierung