Demo gegen Energiepolitik: Fridays for Future rechnet mit Reiche ab
Hunderte Demonstrierende setzten in Berlin ein Zeichen gegen die deutsche Energiepolitik. Im Zentrum der Kritik: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.
Die Klimabewegung hat eine Rechnung offen mit der deutschen Energiepolitik. Das machten hunderte Demonstrierende am Freitagnachmittag auf über 60 friedlichen Fridays For Future (FFF)-Protestaktionen in ganz Deutschland deutlich.
Nach Angaben der Veranstaltenden beteiligten sich circa 900 Menschen an dem Demozug von dem Konrad-Adenauer-Haus beim Tiergarten Richtung SPD-Zentrale im Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg. Laut Polizei versammelten sich vor der CDU-Zentrale zunächst 350 Menschen. Die Bundespolizei war nach eigenen Angaben mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Bereits am vergangenen Samstag hatten mehr als 80.000 Menschen an Demonstrationen in Berlin, Hamburg, Köln und München teilgenommen.
Im Fokus der heutigen Demo stand Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Die Klimabewegung wirft der ehemaligen Managerin der Eon-Tochter Westenergie Klüngelei mit der Gaslobby vor. Ihre Energiepolitik würde Deutschland teuer zustande kommen, so eine FFF-Rednerin.
Um das zu veranschaulichen, wurde vor dem Konrad-Adenauer-Haus eine überdimensionale „Abrechnung von Reiches Energiepolitik“ ausgebreitet. Auf einem 14 Meter langen Banner waren Entscheidungen der Politikerin abgebildet, welche die Klimabewegung jeweils mit Beträgen in Milliardenhöhe quittiert. Zum Beispiel den Import fossil erzeugter Energien und Subventionen für Gas. Unterm Strich koste Reiches Politik „unsere Zukunft“.
Klimaaktivistin Luisa Neubauer nannte die Ministerin „Deutschlands unbeliebteste Gaslobbyistin“ und verglich ihre Politik in einem Redebeitrag mit einer „dreifachen Rolle rückwärts zurück in die 80er-Jahre“. Die fossilen Abhängigkeiten, an denen die Ministerin festhielte, seien unbezahlbar. „Wenn Reiche keine CDU-Ministerin wäre, würde die CDU gerade ihren Rücktritt fordern“, so Neubauer.
„Die Abgeordneten von SPD und Union müssen jetzt beweisen, dass sie nicht genauso wie Katherina Reiche mit der Gaslobby verbandelt sind und sich ihrem Gasrausch entgegenstellen“, sagte Carla Reemtsma von FFF.
Nach mehreren Redebeiträgen und einem musikalischen Auftritt zog die Demo Richtung SPD-Zentrale. Dort soll die große Rechnung laut FFF noch einmal ausgerollt werden. „Die SPD sollte die Rolle haben, soziale Gerechtigkeit voranzutreiben“, sagte eine Sprecherin der Klimabewegung. „Doch sie kommt ihrer Verantwortung nicht nach.“
Ein Hoffnungsschimmer während Deutschlands energiepolitischer Kehrtwende sei die erste internationale Konferenz im kolumbianischen Santa Marta, die heute startet. Dort treffen sich in den nächsten Tagen Vertreterinnen aus mehr als 50 Staaten, um sich gemeinsam für einen schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einzusetzen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert