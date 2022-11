Debattenkonvent der SPD : Wenig Fragen, viele Antworten

Die SPD feiert sich beim Debattenkonvent selbst. Rolf Mützenich liegt aber nicht ganz richtig damit, dass er auf einer ukrainischen Terrorliste stehe.

BERLIN taz | Lars Klingbeil vibriert am Samstagvormittag geradezu vor Optimismus. Der SPD-Chef erinnert bei der Eröffnung des Debattenkonvents seiner Partei an deren Sieg bei der Bundestagswahl. Und daran, dass gerade jetzt in Hannover die letzte Große Koalition beendet wird. Es ist fast eine Art Wahlkampfrede.

Bei dem zweitägigen Konvent soll vor allem gute Stimmung herrschen, das ist die Aussage. Generalsekretär Kevin Kühnert schlägt einen großen historischen Bogen zurück zu August Bebel, zu Zeiten, als die SPD den Acht-Stunden-Tag und das Wahlrecht für alle debattierte: „Aus Diskussion Fortschritt machen“ sei das Wesen der SPD. 36 Stunden Programm – und viel Selbstermunterung.

Das Debattenkonvent ist keine selbstreflexive Suche wie noch im Jahr 2018. Hier präsentiert sich eine Regierungspartei, die sich live selbst feiern will. Das ist in Post-Coronazeiten verständlich, begrenzt aber den Erkenntnisgewinn.

Rund 1.000 GenossInnen sind vor Ort in einer früheren Brauerei in Berlin-Neukölln, 2.000 sind online dabei. Das Publikum ist gemischt – Männer und Frauen fast pari pari, was bei der SPD nicht immer selbstverständlich ist. Die alte Currywurst- und Lederwestenfraktion gibt es auch noch, das Bild aber prägen Jüngere. Der Juso-Erfolg ist real. Viele Junge, viele Alte. Nur die um die Vierzigjährigen sind eher schmal vertreten.

Ukrainekrieg nur im Nebenprogramm

Zu den Seltsamkeiten des Konvents zählt, dass eine der interessantesten Debatten nur online stattfindet. Fraktionschef Rolf Mützenich und Ursula Schröder, Direktorin des Hamburger Institutes für Friedensforschung diskutieren über den Ukrainekrieg. Mützenich habe Termine in Köln, heißt es. Dass eine zentrale Frage im Nebenprogramm verhandelt wird, ist aber keine gute Fügung.

Mützenich, sonst stets ausgeglichen und freundlich, wirkt angefasst. Diplomatie, die er fordere, werde auch von den Koalitionspartnern diskreditiert – das habe ihn „entsetzt“. Der Westen verfolge eine enge, selbstbezügliche Politik anstatt global nach Partnern zu suchen. „Die meisten Kriege seit 1945 sind nicht auf dem Schlachtfeld beendet worden“, sagt Mützenich. Mit Rigorismus werde auch der Ukrainekrieg nicht beendet werden. Im Übrigen seien die Mehrheit der Deutschen laut Umfragen für mehr Diplomatie.

Ursula Schröder hält klug dagegen: Waffen oder Diplomatie – das sei die falsche Alternative. Der Normalfall seien Verhandlungen, während die Kriege weiter gehen. Ebenso normal sei, dass Verhandlungen beginnen, abgebrochen werden, scheitern, wieder beginnen. Bei der Ukraine sei man allenfalls im Stadium von Verhandlungen über Verhandlungen.

Jetzt öffentlich Verhandlungen zu fordern, sei kurzsichtig. Syrien habe gezeigt, dass diese auch genutzt werden können, um den Krieg radikal zu verschärfen. Im übrigen sei fraglich, ob die jetzige Politikergeneration könne, was Willy Brandt konnte: Klartext reden mit wirklichen Gegnern. Die Debatte hat Niveau, ist kontrovers und trifft den Kern.

Keine Terror-, aber Propagandaliste

Mützenich kritisiert, dass er „von der ukrainischen Regierung auf eine Terrorliste gesetzt wurde“, nur weil er einen Waffenstillstand oder lokale Waffenruhen für sinnvoll hält. Steht der Fraktionschef der Regierungspartei Deutschlands, die die Ukraine massiv unterstützt, auf einer Terrorliste? Das ukrainische Außenministerium dementiert noch am Samstagabend.

Die Antwort ist kompliziert: Weder ja noch nein. Es gibt seit Sommer eine offizielle, vom „Zentrum gegen Desinformation des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine“ veröffentlichte, Liste mit „Personen, die russische Propagandanarrative verbreiten“.

Dort wird Mützenich aufgeführt, neben Alice Schwarzer, Christian Hacke, Roger Waters, und Marine Le Pen und vielen anderen. „Terrorliste“ ist eine zu dramatische Formel – aber den SPD-Fraktionschef in eine Reihe zu stellen mit Le Pen und Leuten, die Kreml-Falschmeldungen verbreiten, ist unterirdisch.

Olaf Scholz lehnt entspannt den Arm auf das orange Pult auf der Bühne und faltet die Hände. Jeans, schwarzes Hemd, schwarzes Jackett. „Deutschland packt das,“ steht in großen Lettern auf der Wand hinter dem Kanzler. Deutschland werde der Ukraine mit Geld und auch Waffen helfen, so lange es erforderlich sei, sagt er. Russland habe seine Kriegsziele nicht erreicht, sei aber als Nuklearmacht gefährlich. Nie werde Berlin einen Diktatfrieden akzeptieren.

Ein zufriedener Kanzler

Scholz ist gut gelaunt. Er mag das Townhall-Format, mit ungefilterten Fragen aus dem Publikum zu allem möglichen. Schon als Bürgermeister in Hamburg hat er das praktiziert, er tut es regelmäßig als Kanzler, und nun eben bei der SPD. Es ist ein echtes Heimspiel.

Die Stimmung ist gewogen, die Fragen beginnen manchmal mit „Olaf, du machst einen tollen Job als Kanzler“. Scholz ist gerade aus China zurückgekehrt und hat gute Nachrichten: Auch Staatspräsident Xi Jinping ist gegen „den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen“ – ein klare und vor allem neue Forderung an Putin. „Schon dafür hat sich die Reise gelohnt“, sagt Scholz selbstbewusst. Tosender Jubel bei den GenossInnen. Realpolitik plus Frieden. Das alte SPD-Rezept.

Man könne nicht auf Handel mit China verzichten, müsse aber diversifizieren und widerstandsfähig werden, sagt der Kanzler. Das ist das neue Mantra – offen bleibt dabei aber, ob Berlin weiter Sonderbeziehungen zu China pflegen wird oder eher als Teil der EU auftreten will. Interessant ist, dass Scholz zwei Mal eine drohende Schuldenkrise des globalen Südens erwähnt, die für China und den Westen als Gläubiger gefährlich werden könne – also ein Thema, bei dem der Westen und China ein strategisches Interesse teilen könnten.

Im Fokus der Debatte stehen eigentlich Klimawandel und Decarbonisierung. Aber auch da gibt es kaum offenen Streit. Dass die erneuerbaren Energien massiv schnell ausgebaut werden müssen und man schnell viel grünen Wasserstoff braucht, kehrt in den verschiedenen Debatten wieder wie ein Refrain.

Klima nur ein Thema unter vielen

Auf einem Podium sitzen IG-Metall-Chef Jörg Hofmann und Klimaexpertin Maja Göpel in friedlicher Koexistenz nebeneinander. Hofmann warnt, den Automobilzulieferern blühe in ein paar Jahren das gleiche Schicksal wie den Kohlearbeitern in der Lausitz. Göpel kritisiert, dass eine Vision für eine Öko-Industrie der Zukunft fehle – 2,5 Tonnen schwere Autos zu bauen und der Glaube, man könne den deutschen Fuhrpark einfach mit grüner Energie betreiben, sei eine Illusion. Aber beide Positionen bleiben unverbunden nebeneinander stehen.

Bettina van Suntum, SPD-Klimaforum „Die SPD begreift die Dramatik des Klimawandels nicht“

Eine der wenigen kritischen Fragen an Scholz stellt Bettina van Suntum, Genossin und Klimaaktivistin aus Leipzig. „Die SPD begreift die Dramatik des Klimawandels nicht“ sagt sie. Es reiche nicht, auf technische Lösungen zu setzen. Der Kanzler erwidert, er sehe das anders und lobt Erneuerbare und Wasserstofftechnologie als „gigantische Leistung mit Nutzen für die ganze Welt“. Deutschland müsse der Welt zeigen, dass auch ein Industrieland mit erneuerbaren Energien sein Wohlstandsniveau halten kann. Das ist noch ein Refrain, der immer wiederkehrt.

Van Suntum gehört zum SPD-Klimaforum, einer recht neuen, kleinen Gruppe. 150 Mitglieder, 400 Unterstützer. „In der Wahrnehmung der SPD ist der Klimawandel noch immer nur ein Thema unter anderen“ sagt sie der taz. Das Klimaforum fordert eine umfassende Kreislaufwirtschaft – und mehr als nur fossile Energie durch grüne zu ersetzen. Am Ende übergeben die Klimaaktivisten dem Kanzler einen Offenen Brief. Der Einfluss des Klimaforums sei noch ausbaufähig. „Aber wir werden wahrgenommen“, so van Suntum.