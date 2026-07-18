Und wir warten, warten, warten, das ist erstmal bequemer

Es geht uns trotzdem an den Kragen, nur halt etwas später

Die andere Möglichkeit bedeutete schon heute

Stress mit der Polizei und den ganz besonders deutschen

Dafür ‚ne kleine Chance, das Blatt nochmal zu wenden

Oder vielleicht das Schlimmste noch verhindern zu können

Du weisst nicht was du tun kannst, du weisst nicht wie das geht

Hör mir zu, ich hab´ vielleicht eine passende Idee

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Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

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Ruf‘ erst mal ein, zwei Leute an, denen du vertraust

Auf die man sich verlassen kann und macht ein Treffen aus

Ihr gründet eine Gruppe, die keinen Namen hat

Kein Gründungsdatum und auch kein Verein oder so'n Quatsch

Redet mit Bars und Kneipen, fragt ob die für einen Abend

Räumlichkeiten für 'ne Party gegen Nazis haben

Ladet eure Freunde ein, ein kleines Festival

DIY, Eintritt frei, sammelt auf Spendenbasis Geld

Mit dem Geld das ihr verdient, kauft ihr Dosen um zu sprüh'n

Kauft ihr Aufkleber und Marker, sorgt dafür dass jeder sieht

Ihr habt keinen Bock auf Faschos und das hier ist eure Stadt

Lasst euch nicht erwischen, schaut nach Überwachungskameras

Nie ohne Handschuh, nie ‚nen Fingerabdruck hinterlassen

Und erst recht nie filmen und niemals ein Foto davon machen

Von Aktionen nur denen, die selbst dabei waren, erzähl'n

Es geht um linke Straßenpolitik und nicht um Fame

Ihr braucht Regeln für die Kommunikation

Nicht nur Nazis und Konsorten, die in eurer Gegend woh'n

Auch die Sicherheitsbehörden werden sich schnell interessier'n

Ihr dürft von Anfang an alles nur geheim kommunizier'n

Das bedeutet: keine DMs, keine Messenger und Mails

Alles was verboten sein könnte immer Face to Face

Lasst das Handy zuhaus wegen Bewegungsprofil'n

Und wenn sie euch erwischen: Redet nicht mit ihn‘

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Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

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Man wird sich wundern, wenn man weiss dass in den Kern'

Dieser Gruppen meistens nur ein paar wenige gehör'n

Eine handvoll Leute reichen meistens aus

Eigene lokale Antifastrukturen aufzubau'n

Als nächstes müsst ihr die rechten Strukturen recherchier'n

Heimlich ihre Treffen und Demonstrationen fotografier'n

Findet raus, wer Sie sind, was Sie tun, wo Sie leben, wo Sie arbeiten

Und findet raus, mit wem Sie sich umgeben

Baut Fake-Accounts bei TikTok und bei Telegram

Dokumentiert alles, was Sie schreiben, alles was Sie sagen

Holt den Papiermüll ab, lauft Ihnen nach

Zu Ihren Häusern, ihren Wohnungen, den Treffpunkten und Bars

Meldet euch bei jeder Singlebörse an

Irgendwie und irgendwann kommt man an jeden Nazi ran

Werdet dreist, delinquent, akkribisch und kreativ

Stück für Stück füttert ihr so euer Antifaarchiv

Faschos leben abgeschottet, sie leben im Wahn

Mit Argumenten kommt man meistens nicht mehr an sie ran

Die Erfahrung zeigt, dass aber trotzdem doch etwas passiert

Wenn man ihr gesamtes Umfeld kontaktiert

Früher nannte man soetwas „Outingaktion“

Es hing'n Flyer und Plakate in den Vierteln wo sie woh'n

Mit Fotos und Funktionen, mit Namen und Adressen

Niemand wird ein Nazischwein als seinen Nachbarn möchten

Das frankierte man mit ein paar Telefonaten

Um ihre Schulen, Unis, Arbeitgeber zu beraten

Man wünschte einen guten Tag und fragte dann wie

Passt soetwas in eure Firmenphilosophie

Helft euren Lokalzeitungen mit Information‘

Wenn sie nicht schon von selbst dahinter komm'

Dass es Probleme gibt mit Nazis in der Stadt

Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach

Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast

Doch hier wärt blöd wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst

Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil:

Es gibt so viele Faschos bei der Polizei

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Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

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Man möchte mein‘ dass die Sicherheitsbehörden

Rechte Strukturn' nicht bekämpfen, sondern fördern

So mancher Polizist steht für die AfD zur Wahl

Uniter hat die Munition vom KSK

Das bedeutet: Parallel zum recherchiern‘

Müsst ihr eure Sicherheit selbst organisier´n

Nazis machen ihre Politik immer mit Angst

Mit Hass, mit Terror und roher Militanz

Man kann ihnen vieles vorwerfen

Aber jedoch nicht, dass man das was sie mit uns vorhaben, nicht wüsst'

Und die Geschichte hat uns schonmal gezeigt

Es wird noch schlimmer, wenn man gar nichts tut und schweigt

Keine Angst, nehmt es selber in die Hand

Die seh'n gefährlich aus aber wir legen sie lang

Koordiniert euch, fangt an zu trainier'n

Wenn ihr zusammen kämpft, dann kann es funktionier'n

Schon am ersten Tag, wenn ihr die Party macht

Besteht die Möglichkeit, dass es vor der Türe kracht

Also plant immer mit der Konfrontation

Habt Überraschungen dabei, wenn sie komm‘

Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrappt

Ich lasse ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant

Ist eh klar was zu tun ist, ich sag’ nichts mehr dazu

Liebe Grüsse an Lina, Gucci, Maja und Nanuk

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Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst