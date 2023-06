Daten zur Klimakrise : Europa heizt sich schnell auf

Mehr Hitzetote, mehr Waldbrände, mehr Dürren: Europa ist stark von den Folgen der Erderwärmung betroffen, zeigt ein Bericht.

PARIS/BERLIN afp/taz | Die vergangenen Hitzejahre in Europa waren keine Ausnahme. Sie ergeben ein Muster: Europa erhitzt sich schneller als jeder andere Kontinent der Erde – und die Zahl der Hitzetoten, Waldbrände und Dürren nimmt weiter zu. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus (CAMS) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) zum Zustand des Klimas in Europa 2022 hervor.

2022 erlebte Europa demnach seinen heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur lag bereits rund 2,3 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Die Niederschlagsmenge hingegen war 2022 in weiten Teilen der Region unterdurchschnittlich. Die hohen Temperaturen hätten die weitverbreitete Dürre in Europa verschärft und Zahl und Ausmaß von Waldbränden in die Höhe schnellen lassen, erklärte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas.

Dieser Trend setzt sich auch aktuell weiter fort. Deutschland ächzt trotz eines relativ feuchten Frühlings unter anhaltender Dürre, in Spanien begann die Waldbrandsaison dieses Jahr besonders früh und besonders heftig. Bereits Ende März gab es dort großflächige Feuer in der Region rund um Valencia. Sie verursachten Emissionswerte, die gleichauf mit denen des gesamten Waldbrandjahres 2012 waren.

Mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Gas

Die Entwicklungen in Europa seien „Teil eines Musters, das Hitzestress-Extreme in der gesamten Region häufiger und intensiver werden lässt“, kommentierte Copernicus-Chef Carlo Buontempo den Bericht.

Ein Hoffnungszeichen für die Zukunft sieht der aktuelle Bericht des CAMS und der WMO jedoch in der Tatsache, dass im vergangenen Jahr erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus umweltschädlichem fossilem Gas erzeugt wurde. Wind- und Solarenergie erzeugten 22,3 Prozent des Stroms in der Europäischen Union (EU) und überholten damit fossiles Gas (20 Prozent).

„Die verstärkte Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Energiequellen ist entscheidend, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern“, sagte WMO-Chef Petteri Taalas.