a) Symbol der Rechtsextremen für White Power

b) Die Fifa-WM ist voll okay.

c) unwillkürliches, unbewusstes Fingerzucken

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a) Schweigefuchs! Ein Gruß an die gegnerischen Fans

b) Hochmut kommt vor dem Fall.

c) Symbol der türkischen rechtsextremistischen Grauen Wölfe

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a) der islamistische Tauhid-Finger

b) der Wunsch, den Gegner zu köpfen

c) ein Tor zum Zungenschnalzen

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a) So hoch war das Hochwasser in Rom.

b) Hand!

c) faschistischer Gruß

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a) Ein Weißbier für Waldi.

b) Wo ist bei euch eigentlich der Mittelfinger?

c) Fuck off.

a) Wir lassen uns von der Fifa nicht den Mund verbieten.

b) Die Asylanten nehmen uns die Zahnarzttermine weg.

c) Das neue DFB-Mundwasser wirkt nicht.